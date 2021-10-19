Спека і вітер до кінця жовтня: якої погоди чекати на курортах Єгипту, Туреччини та інших популярних країн

Вода в Червоному морі прогрілася до 28 градусів

Коли в Україні вже холодна осінь, є чимало варіантів, куди можна "втекти в літо" і вирушити на відпочинок до теплого моря і яскравого сонця.

Наприклад, в Єгипті на курортах Червоного моря зберігається спекотна погода, хоча в інших регіонах країни вже відчувається осінь. Синоптики цього тижня прогнозують на півдні країни спеку, вітер і високі хвилі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Середина осені в Єгипті відчувається як похолодання вночі і ранкові тумани. Але в курортних регіонах Шарм-ель-Шейх і Хургада, куди продовжують вирушати тисячі туристів із України, зміни погоди не будуть відчутними і можна сміливо планувати відпустку на теплому морському узбережжі.

Де ще тепло і комфортно відпочивати туристам у другій половині жовтня – в матеріалі РБК-Україна.

Якою буде погода на курортах Єгипту

На цьому тижні біля берегів Шарм-ель-Шейха і Хургади буде вітряно зі змінним затишшям, можливі хвилі до 3 метрів, попереджають єгипетські синоптики.

Фото: Відпочинок у Єгипті (booking.com)

За даними сайту windy.com, погода в морі біля берегів Шарм-ель-Шейха 18 жовтня становить +28 градусів, біля пляжів Хургади – +27 градусів, в Марса-Аламі – 28 градусів тепла. Вітер біля берегів популярних курортів - 10-12 м/с.

До кінця жовтня погода в Єгипті буде сонячною і ясною. У Хургаді вдень максимально буде 32 градуси, вночі мінімально +21. У Шарм-ель-Шейху вдень буде до +31, вночі-22-26 градусів тепла. У Марса Аламі буде прохолодніше всього: вдень до кінця місяця – +29-31, вночі – +16-22.

За записами веб-камер на узбережжі Червоного моря в Єгипті видно, що вітер в останні дні достатній для активних занять водними видами спорту. Наприклад, кайт-серфінгу.

Яка погода на морі в Туреччині в жовтні

У жовтні в Туреччині на узбережжі Середземного моря ще триває справжній оксамитовий сезон, який вибирають для відпочинку чимало туристів, які люблять усамітнення. У зв'язку з теплою погодою цієї осені турецькі готельєри вирішили продовжити туристичний сезон цього року як мінімум до 10 листопада.

Фото: Відпочинок у Туреччині (booking.com)

Куватися і позасмагати можна як на Анталійському узбережжі, так і вирушити на курорти Егейського моря, яке трохи прохолодніше.

Наприклад, біля берегів одного з найтепліших курортів в регіоні – Аланії – море 18 жовтня залишається прогрітим до +26 градусів, в Анталії – до +25, в Мармарисі – до+ 24, в Бодрумі – до +23 градусів, у Фетхіє (Олюденіз) – +24 градусів.

Температура повітря в Анталії до кінця місяця буде поступово знижуватися з +29 до +23 вдень і +11 вночі. Більшість днів буде сонячно. Опади можливі в останні дні жовтня.

Якою погода буде на Кіпрі, Мальдівах і в ОАЕ

Українські туристи мають на вибір ще мінімум десяток напрямків для пляжного відпочинку в жовтні - на будь-який смак і гаманець.

Наприклад, можна полетіти на Кіпр, де трохи тепліше, ніж у Туреччині (вода в морі 25 градусів, повітря – 28-29 градусів).

Або в ОАЕ, де вода в морі - 32 градуси, в повітря 33-36 градусів до кінця місяця.

Або - на острів Мадейра (Поргугалія) в Атлантичному океані, де вода біля узбережжя прогрілася до 24 градусів, а вдень вже не спекотно – 24-26 градусів.

Втім, якщо хочеться справжнього тропічного літа, то варто вибирати з екзотичних напрямків. До слова, в більшості спекотних курортних країн до жовтня встановлюється максимально комфортна погода – закінчується сезон дощів, знижується вологість і заспокоюється море (океан).

Фото: Відпочинок на пляжі в Домінікані (unsplash.com/joel-casilla)

Наприклад, на Мальдівах температура води 28-29 градусів, повітря вдень 30-31 градус.

В Танзанії - острів Занзібар - вода біля пляжів - 26-27 градусів. Погода на курортах - 28-30 градусів вдень, переважно ясно, дощі зрідка.

В Домінікані - вода біля берегів - 29-30 градусів, температура повітря до кінця місяця триматиметься на позначках 30-32 градуси, з періодичними опадами.

В Мексиці, на курорті Канкун, вода біля узбережжя - 29 градусів, погода в жовтні 29-31 градус, можна застати періодичні тропічні зливи.

Нагадаємо, ми писали, що у Єгипті змінилися правила для туристів.

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