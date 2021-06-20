Оранжереї, парки та поля: найкращі ідеї для "квіткових" мандрівок по Україні у розпал літа

Календар цвітіння на липень та серпень: куди поїхати і по подивитись

Літо - ідеальний час для мандрівок Україною, під час яких можна помилуватися квітами в усій красі їхнього буяння. "Квіткові" тури - прерогатива не тільки весни, коли багато туристів їде милуватися тюльпанами на Київщині та в інших регіонах. Три літні місяці також дозволяють побачити подібну красу, але вже інших квітів.

Раніше ми вже складали для вас окремий календар цвітіння на червень. Тепер пропонуємо добірку локацій в Україні, де можна застати красу квітів і в наступні місяці літа - у липні та серпні.

Ліатріс: кінець липня – середина серпня

Якщо ви раптом не встигнете сфотографуватися на полі лаванди, не засмучуйтеся: відразу після неї починає квітнути ліатріс. Він подібний до лаванди, і не менш фотогенічний. У великій кількості ліатріс висаджений у "Добропарку" (село Мотижин, Київщина).

Фото: Ліатріс - багаторічна рослина, квіти якої вирізняє солодкий аромат та оригінальна "свічкова" форма (facebook.com/dobropark.ua)

Виноград: середина серпня – середина жовтня

Ви скажете, що виноград – це не квіти. Так, але останнім часом з'явився новий тренд - різноманітні фермерські господарства в різних регіонах країни починають відкривати свої виноградники для відвідувачів: і винограду собі назбирати, і сфотографуватися з важкими солодкими гронами.

Ось вам приклад: на Київщині в селі Багрин торік для експерименту подружня пара вирішила запросити всіх охочих на свою ферму "Гронко", облаштували фотозони та місце для пікніків. І відвідувачів виявилося пребагато, тож цього року виноградник знову чекатиме на гостей, щойно дозріє виноград. Відкриває сезон солодкий кишмиш.

Фото: Фермерські господарства відкривають "виноградні" фотолокації для туристів (facebook.com/Gronko2020)

Хризантеми: кінець серпня – жовтень

Золота квітка (саме так перекладається з давньогрецької назва "хризантема") тішитиме око цілу осінь. Великі колекції можна побачити у "Фельдман Екопарку" на Харківщині та у Криворізькому ботанічному саду.

Також щороку на "Співочому полі" в Києві відбувається виставка хризантем. На Волині біля села Свидники підприємство "Лілі Лайн" влаштовує свято осінніх квітів, і на ньому вас чекатиме поле хризантем.

Фото: Хризантеми - квіти з родини айстрових. Їх налічується близько 40 видів (uk.wikipedia.org)

Найцікавіші оранжереї: куди поїхати влітку

Якщо ви думаєте, що після хризантем у милуванні квітами починається перерва аж до весни, то помиляєтеся. На вас чекають оранжереї в Ботсаду ім. М. Гришка, Ботсаду ім. О. Фоміна (обидва в Києві), на Київщині можна опинитися в тропіках посеред зими на "Банановій фермі" в селі Рожни, у тропічних теплицях в "Українському селі" (село Бузова), в оранжереї "Камелія" у Вишневому.

Оранжереї є по всій Україні: у ботсадах Харкова, Полтави, Кривого Рогу, Запоріжжя, Одеси, Дніпра, Ужгорода. Також у Мукачеві є цікавий об’єкт на цю тему – агроетносадиба "Кельтський двір": несподівано, але у цьому місці, де відтворено життя кельтів, які у давнину жили на околиці Мукачева (уявіть!), теж є оранжерея.

Фото: Оранжерея ботанічного саду ім. Гришка в Києві (facebook.com/Uliana Berezovska)

На жовтень-листопад припадає масове цвітіння орхідей, з кінця січня по березень буяють азалії та камелії, у березні оранжереї заповнюються солодким ароматом цвітіння цитрусів. І це не все, адже оранжерейні скарби налічують сотні видів рослин, які пречудово квітнуть.

На майбутню весну: куди поїхати у "квіткові" тури у березні-травні

Дехто не встиг насолодитися чарівним цвітінням весни, бо просто не знав, де це робити й коли, а весна така швидкоплинна! Тож готуйтеся записувати, щоб наступного року не проґавити жодної улюбленої весняної квіточки.

Основні "весняні" локації:

Проліски (середина березня – початок квітня): Ічнянський національний парк на Чернігівщині, карпатські полонини.

Шафран, або крокус (середина березня – початок квітня): Драгобрат, Чорногора, село Колочава на Міжгірщині, заповідник "Медобори", Вижницький національний парк.

Фото: Оновлена оранжерея на ВДНГ у Києві (facebook.com/ВДНГ)

Магнолії (середина квітня – початок травня): Одеський ботсад, Національний ботсад ім. М. Гришка, Ботсад Харківського національного університету, вулиці Житомира, Львова, Ужгорода, Мукачева.

Сакури (кінець квітня – початок травня): Мукачево, Ужгород, алея сакур у київському парку "Кіото" (найдовша у Європі, майже один кілометр), Ботанічний сад Чернівецького національного університету.

Відео: Сакуроманія. Куточок Японії в Києві (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Тюльпани (кінець квітня – середина травня): "Добропарк" у селі Мотижин на Київщині, дендропарк у Кропивницькому, на Чернігівщині - села Мамаївці та Магала, "Волинська Голландія" неподалік Луцька.

Також - "Маленька Голландія" на Херсонщині в селі Любимівка, чорні тюльпани (червонокнижний рябчик шаховий) біля села Луки на Львівщині.

Відео: Добропарк 2021: поля тюльпанів. Нові локації для фотосесій (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Нарциси (початок травня): Долина нарцисів в урочищі Кереші на Закарпатті.

Фото: Долина нарцисів (Ганна Дубовська)

Дикі орхідеї (травень): Кінбурнська коса (одне з найбільших полів диких орхідей у Європі), Національний парк "Олешківські піски", острів Джарилгач, Тендрівська коса.

Бузок (травень): Криворізький ботанічний сад, Національний ботанічний сад імені М. Гришка, Бузковий гай у Диканьці на Полтавщині.

Фото: Квітка сакури (Ганна Дубовська)

Раніше повідомлялося, що подивитися у Чернігові, якщо ви вже не раз бували у цьому місті раніше.

Також ми писали про найкращі локації для пікніку на природі під Києвом.