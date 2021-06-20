Оранжереи, парки и поля: лучшие идеи для "цветочных" путешествий по Украине в разгар лета

Календарь цветения на июль и август: куда поехать и по посмотреть

Лето - идеальное время для путешествий по Украине, во время которых можно полюбоваться цветами во всей красе их буйства. "Цветочные" туры - прерогатива не только весны, когда много туристов едет любоваться тюльпанами на Киевщине и в других регионах. Три летних месяца также позволяют увидеть подобную красоту, но уже других цветов.

Ранее мы уже составляли для вас отдельный календарь цветения на июнь. Теперь предлагаем подборку локаций в Украине, где можно застать красоту цветов и в последующие месяцы лета - в июле и августе.

Лиатрис: конец июля – середина августа

Если вы вдруг не успеете сфотографироваться на поле лаванды, не огорчайтесь: сразу после нее начинает цвести лиатрис. Он похож на лаванду, и не менее фотогеничен. В большом количестве лиатрис высажен в "Добропарке" (село Мотыжин, Киевщина).

Фото: Лиатрис - многолетнее растение, цветы которого отличает сладкий аромат и оригинальная "свечковая" форма (facebook.com/dobropark.ua)

Виноград: середина августа – середина октября

Вы скажете, что виноград - это не цветы. Да, но в последнее время появился новый тренд - разнообразные фермерские хозяйства в разных регионах страны начинают открывать свои виноградники для посетителей: и винограда себе насобирать, и сфотографироваться с тяжелыми сладкими гроздьями.

Вот пример: На Киевщине в селе Багрин в прошлом году в качестве эксперимента супружеская пара решила пригласить всех желающих на свою ферму "Гронко", обустроили фотозоны и место для пикников. И посетителей оказалось много, поэтому в этом году виноградник снова будет ждать гостей, как только созреет виноград. Открывает сезон сладкий кишмиш.

Фото: Фермерские хозяйства открывают "виноградные" фотолокации для туристов (facebook.com/Gronko2020)

Хризантемы: конец августа - октябрь

Золотой цветок (именно так переводится с древнегреческого название "хризантема") будет радовать глаз целую осень. Большие коллекции можно увидеть в "Фельдман Экопарке" на Харьковщине и в Криворожском ботаническом саду.

Также ежегодно на "Певческом поле" в Киеве проходит выставка хризантем. На Волыни возле села Свидники предприятие "Лили Лайн" устраивает праздник осенних цветов, и на нем вас будет ждать поле хризантем.

Фото: Хризантемы - цветы из семейства астровых. Их насчитывается около 40 видов (uk.wikipedia.org)

Самые интересные оранжереи: куда поехать летом

Если вы думаете, что после хризантем в любования цветами начинается перерыв вплоть до весны, то ошибаетесь. Вас ждут оранжереи в Ботсад имени Н. Гришка, Ботсаду им. А. Фомина (оба в Киеве), на Киевщине можно оказаться в тропиках посреди зимы на "Банановой ферме" в селе Рожны, в тропических теплицах в "Украинском селе" (село Бузовая), в оранжерее "Камелия" в Вишневом.

Оранжереи есть по всей Украине: в ботсадах Харькова, Полтавы, Кривого Рога, Запорожья, Одессы, Днепра, Ужгорода. Также в Мукачево есть интересный объект на эту тему – агроэтноусадьба "Кельтский двор": неожиданно, но в этом месте, где воссоздана жизнь кельтов, которые в древности жили на окраине Мукачева (представьте!), тоже есть оранжерея.

Фото: Оранжерея Ботанического сада им. Гришко в Киеве (facebook.com/Uliana Berezovska)

На октябрь-ноябрь приходится массовое цветение орхидей, с конца января по март цветут азалии и камелии, в марте оранжереи заполняются сладким ароматом цветения цитрусов. И это еще не все, ведь оранжерейные сокровища насчитывают сотни видов растений, которые чудесно цветут.

На предстоящую весну: куда поехать в "цветочные" туры в марте-мае

Кое-кто не успел насладиться волшебным цветением весны, потому что просто не знал, где это делать и когда, а весна такая быстротечная! Поэтому готовьтесь записывать, чтобы в следующем году не упустить ни одного любимого весеннего цветочка.

Основные "весенние" локации:

Подснежники (середина марта – начало апреля): Ичнянский национальный парк на Черниговщине, карпатские полонины.

Шафран, или крокус (середина марта-начало апреля): Драгобрат, Черногора, село Колочава на Межгорщине, заповедник "Медоборы", Вижницкий национальный парк.

Фото: Обновленная оранжерея на ВДНГв Киеве (facebook.com/ ВДНГ)

Магнолии (середина апреля – начало мая): Одесский ботсад, Национальный ботсад им. Н. Гришко, Ботсад Харьковского национального университета, улицы Житомира, Львова, Ужгорода, Мукачево.

Сакуры (конец апреля-начало мая): Мукачево, Ужгород, аллея сакур в киевском парке "Киото" (самая длинная в Европе, почти в один километр), Ботанический сад Черновицкого национального университета.

Видео: Сакуромания. Уголок Японии в Киеве (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

Тюльпаны (конец апреля – середина мая): "Добропарк" в селе Мотыжин на Киевщине, дендропарк в Кропивницком, на Черниговщине - села Мамаевцы и Магала, "Волынская Голландия" неподалеку от Луцка.

Также - "Маленькая Голландия" на Херсонщине в селе Любимовка, черные тюльпаны (краснокнижный рябчик шахматный) возле села Луки на Львовщине.

Видео: Добропарк 2021: поля тюльпанов. Новые локации для фотосессий (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

Нарциссы (начало мая): Долина нарциссов в урочище Кереши на Закарпатье.

Фото: Долина нарциссов (Анна Дубовская)

Дикие орхидеи (май): Кинбурнская коса (одно из крупнейших полей диких орхидей в Европе), Национальный парк "Олешковские пески", остров Джарылгач, Тендровская коса.

Сирень (май): Криворожский Ботанический сад, Национальный ботанический сад имени Н. Гришко, сиреневая роща в Диканьке на Полтавщине.

Фото: Цветок сакуры (Анна Дубовская)

Ранее сообщалось, что посмотреть в Чернигове если вы уже не раз бывали в этом городе раньше.

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