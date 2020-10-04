В оточенні лісу: скільки коштує міні-відпустка у санаторіях біля Києва

Фото: Відпочинок в санаторії (dobovo.com)

Чотири здравниці для відновлення сил на вікенд

Осінь для багатьох – пора нових проектів та напруженого робочого ритму. Щоб ефективно справлятися з роботою, потрібно й повноцінно відпочивати. Якщо подорожувати на екскурсії в таку погоду не хочеться, а вдома відпочити не виходить, то можна провести вихідні в санаторії поруч із Києвом.

Поруч зі столицею вистачає спа-готелів, але іноді тиші з дієтичним харчуванням у звичайних здравницях буває достатньо, щоб набратися сил перед новим трудовим тижнем. В останні роки такий відпочинок стає все більш популярним у офісних співробітників.

У заміських санаторіїв для відпочинку на вихідних є незаперечні переваги – ціна нижча, ніж у комплексах відпочинку, і в них можна не тільки відпочити і оздоровитися, як на спа-курорті, але і значно заощадити час на дорогу від дому.

Ми підібрали чотири найцікавіші бюджетні санаторії поруч із Києвом, в яких можна чудово відпочити і трохи оздоровитися, "відключившись" від повсякденних турбот.

Фото: Природа Пущі-Водиці допоможе відновити сили (igotoworld)

Санаторій "Жовтень"

Державна здравниця розташована в Конча-Заспі. Їхати в цей санаторій всього нічого – відстань 27 км від центру столиці.

"Клінічний санаторій "Жовтень" - провідний реабілітаційний центр курортної системи України. У ньому пройшло лікування понад 250 тисяч пацієнтів", - повідомляють на сайті санаторію.

У "Жовтні" розташовуються клінічні бази провідних наукових медичних і навчальних закладів України: Національного центру серця "Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска", Інститутів серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, Інституту травматології та ортопедії, експериментальної хірургії та трансплантології імені А. А. Шалімова, педіатрії, акушерства і гінекології. Цій установі - більше 60 років.

З додаткових послуг у комплексі - басейн, сауна, тренажерний зал.

Виглядає санаторій солідно. Навколо оздоровниці розташований старий доглянутий парк, неподалік є пляж з лежаками, човнами, катамаранами. Можна порибалити.

Скільки коштує: від 330 гривень з людини при поселенні в номер, і від 480 – в одномісний. Триразове харчування звичайне – від 330 гривень на добу, альтернативне ресторанне – 500 гривень. Путівка від 12 днів - від 810 гривень з людини в добу.

При поселенні необхідний негативний результат експрес-тесту (ПЛР-тесту) на COVID-19 не більше 48 годин з моменту здачі.

Фото: Пляж санаторію "Жовтень" (zhovten.org)

Санаторій "Пуща-Водиця"

Цей санаторій Міноборони знаходиться в Пущі-Водиці (Оболонський район столиці) в оточенні соснового лісу і з озером неподалік.

Гостям пропонують лікувальні ванни, басейн, душ, масаж, витягування хребта, лікувальну фізкультуру, дієтичне харчування. Також нетрадиційні методи – голковколювання, ароматерапію, світлотерапію.

Розважитися можна, граючи в теніс або волейбол на кортах санаторію, позайматися в тренажерному залі та басейні. Є також більярд та сауна.

На території діє бювет з термальною мінеральною водою - джерело Моршин (№1 і №6).

Скільки коштує: проживання однієї людини в двомісному номері - 810 гривень в добу, в одномісному - 900 гривень. Однокімнатний напівлюкс - 960 гривень.

Фото: Санаторій "Пуща-Водиця" (inforest.com.ua)

Оздоровчо-реабілітаційний центр "Сосни"

Центр знаходиться в селі Воропаїв в 30 кілометрах від Києва. Сюди можна приїхати на вихідні, щоб просто відпочити від рутинних турбот і побути два дні в оточенні природи.

Але, крім цього, в санаторії пропонують як відновлювальні програми для пацієнтів після інсульту, інфаркту, травм хребта, ампутацій та протезування, так і лікувально-оздоровчі програми.

Для бажаючих відновитися на вихідних в санаторії пропонують спеціальні програми "Антистрес" і "Проти втоми і перенапруги".

Фото: У санаторіях можна пройти процедури, що відновлюють сили (pixabay.com)

Гостям пропонується комфортне проживання з 30 хвилинним масажем, фізпроцедурою (магнітолазер, парафінотерапія, ультразвукова терапія) за медичними показаннями, ЛФК в басейні або в тренажерному залі.

Крім того, можна побувати на заняттях з аквааеробіки, покататися на велосипедах. Для повного релаксу пропонують понад 20 видів масажу, аромокупель, сеанс у соляній кімнаті, оздоровлення за допомогою мінеральних вод та солей.

Скільки коштує: лікувально-оздоровча програма на 1 день з одномісним розміщенням – 2840 гривень, при двомісному – 2140 гривень з людини. Триразове харчування – 390 гривень на добу.

Санаторій "Хвиля"

Здравниця розташована в сосновому лісі в 15 кілометрах від Києва у напрямку до села Зазим'я (в урочищі Колпинскі казарми) на охоронюваній території.

Фото: Зимовий сад із басейном (hvilya.kiev.ua)

У санаторії-профілакторії є басейн довжиною 25 метрів і зимовий сад. У спортзалі комплексу можна позайматися фізкультурою або просто вправами з тренером території. Це ідеальне місце для втомлених від офісних буднів.

В комплексі пропонують систему оздоровлення за допомогою сучасного медичного обладнання для лікування серцево-судинної системи, органів дихання, опорно-рухового апарату.

Крім того, до послуг гостей - заняття з тренером в басейні, інфрачервона та фінська сауни, соляна кімната, спортивні майданчики на відкритому повітрі, лісові доріжки для бігу. Також – катання на конях, велосипедні та лижні маршрути, мотузковий парк для початківців, взимку буде облаштована снігова гірка.

Фото: Соляна кімната (hvilya.kiev.ua)

Скільки коштує: 580 гривень на добу при поселенні однієї людини в 4-х місний номер, і 290, 195, 150 гривень при поселенні 2-4 гостей відповідно. Харчування обійдеться в 310 гривень на добу.

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