В окружении леса: сколько стоит мини-отпуск в санаториях возле Киева

Фото: Отдых в санатории (dobovo.com)

Четыре здравницы для восстановления сил на уикенд

Осень для многих – пора новых проектов и напряженного рабочего ритма. Чтобы эффективно справляться с работой, нужно и полноценно отдыхать. Если путешествовать на экскурсии в такую погоду не хочется, а дома отдохнуть не получается, то можно провести выходные в санатории рядом с Киевом.

Рядом со столицей хватает спа-гостиниц, но иногда тишины с диетическим питанием в обычных здравницах бывает достаточно, чтобы набраться сил перед новой трудовой неделей. В последние годы такой отдых становится все более популярным у офисных сотрудников.

У загородных санаториев для отдыха на выходных есть неоспоримые преимущества – цена ниже, чем в комплексах отдыха, и в них можно не только отдохнуть и оздоровиться, как на спа-курорте, но и значительно сэкономить время на дорогу от дома.

Мы подобрали четыре самых интересных бюджетных санатория рядом с Киевом, в которых можно отлично отдохнуть и немного оздоровиться, "отключившись" от повседневных забот.

Фото: Природа Пущи-водицы поможет восстановить силы (igotoworld)

Санаторий "Жовтень"

Государственная здравница находится в Конча-Заспе. Ехать в этот санаторий всего ничего – расстояние 27 км от центра столицы.

"Клинический санаторий "Жовтень" - ведущий реабилитационный центр курортной системы Украины. В нем прошло лечение более 250 тысяч пациентов", - сообщают на сайте санатория.

В "Жовтне" располагаются клинические базы ведущих научных медицинских и учебных учреждений Украины: Национального центра заболеваний сердца "Институт кардиологии имени Н. Д. Стражеско", Институтов сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, Института травматологии и ортопедии, экспериментальной хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, педиатрии, акушерства и гинекологии. Этому учреждению - больше 60 лет.

Из дополнительных услуг в комплексе - бассейн, сауна, тренажерный зал.

Выглядит санаторий солидно. Вокруг здравницы расположен старый ухоженный парк, неподалеку есть пляж с лежаками, лодками, катамаранами. Можно порыбачить.

Сколько стоит: от 330 гривен с человека при поселении в двухместный номер, и от 480 – в одноместный. Трёхразовое питание обычное – от 330 гривен в сутки, альтернативное ресторанное – 500 гривен. Путевка от 12 дней - от 810 гривен с человека в сутки.

При поселении необходим негативный результат экспресс-теста (ПЛР-теста) на COVID-19 не более 48 часов с момента сдачи.

Фото: Пляж санатория "Жовтень" (zhovten.org)

Санаторий "Пуща-Водица"

Этот санаторий Минобороны находится в Пуще-Водице (Оболонский район столицы) в окружении соснового леса и с озером неподалеку.

Гостям предлагают лечебные ванны, бассейн, душ, массаж, вытягивание позвоночника, лечебную физкультуру, диетическое питание. Также нетрадиционные методы – иглоукалывание, ароматерапию, светотерапию.

Развлечься можно, играя в теннис или волейбол на кортах санатория, позаниматься – в тренажерном зале и бассейне. Есть также бильярд и сауна.

На территории действует бювет с термальной минеральной водой - источник Моршин (№1 и №6).

Сколько стоит: проживание одного человека в двухместном номере - 810 гривен в сутки, в одноместном - 900 гривен. Однокомнатный полулюкс - 960 гривен.

Фото: Санаторий "Пуща-Водица" (inforest.com.ua)

Оздоровительно-реабилитационный центр "Сосны"

Центр находится в селе Воропаев в 30 километрах от Киева. Сюда можно приехать на выходные, чтобы просто отдохнуть от рутинных забот и побыть два дня в окружении природы.

Но, кроме этого, в санатории предлагают как восстановительные программы для пациентов после инсульта, инфаркта, травм позвоночника, ампутаций и протезирования, так и лечебно-оздоровительные программы.

Для желающих восстановиться на выходных в санатории предлагают специальные программы "Антистресс" и "Против усталости и перенапряжения".

Фото: В санаториях можно пройти процедуры, восстанавливающие силы (pixabay.com)

Гостям предлагается комфортное проживание с 30 минутным массажем, физпроцедурой (магнитолазер, парафинотерапия, ультразвуковая терапия) по медицинским показаниям, ЛФК в бассейне или в тренажерном зале.

Кроме того, можно побывать на занятиях с аквааэробики, покататься на велосипедах. Для полного релакса предлагают более 20 видов массажа, аромокупель, сеанс в соляной комнате, оздоровление с помощью минеральных вод и солей.

Сколько стоит: лечебно-оздоровительная программа на 1 день с одноместным размещением – 2840 гривен, при двухместном – 2140 гривен с человека. Трехразовое питание – 390 гривен в сутки.

Санаторий "Хвыля"

Здравница находится в сосновом лесу в 15 километрах от Киева по направлению к селу Зазимье (в урочище Колпинские казармы) на охраняемой территории.

Фото: Зимний сад с бассейном (hvilya.kiev.ua)

В санатории-профилактории есть бассейн длиной 25 метров и зимний сад. В спортзале комплекса можно позаниматься лечебной физкультурой или просто упражнениями с тренером территории. Это идеальное место для уставших от офисных будней.

В комплексе предлагают систему оздоровления с помощью современного медицинского оборудования для лечения сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, к услугам гостей - занятия с тренером в бассейне, инфракрасная и финская сауны, соляная комната, спортивные площадки на открытом воздухе, лесные дорожки для бега. Также – катание на лошадях, велосипедные и лыжные маршруты, веревочный парк для начинающих, зимой будет обустроена снежная горка.

Фото: Соляная комната (hvilya.kiev.ua)

Сколько стоит: 580 гривен в сутки при поселении одного человека в 4-х местный номер, и 290, 195, 150 гривен при поселении 2-4 гостей соответственно. Питание обойдется в 310 гривен в сутки.

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