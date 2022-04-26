Черга додому. Українські біженці масово повертаються з-за кордону

Кількість українців, які виїжджають з Польщі, вперше стала перевищувати число тих, хто перетинає кордон на захід.

Така тенденція триває вже тиждень, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Notes from Poland.

Сотні автомобілів у чергах в Україну

23 квітня заступник міністра внутрішніх справ Павло Шефернакер зазначив, що за попередні два дні до Польщі в'їхало менше українців, ніж в Україну. З тих пір ця тенденція продовжилася в суботу та неділю.

За словами чиновника, вперше рух транспорту через кордон було змінено на протилежний. Втім, подібна ситуація відзначалася і на попередніх вихідних, за даними польських прикордонників.

На польській стороні утворилися черги: понад 800 легкових і 250 вантажівок очікували в'їзду в Україну на Дорогуську. На пункті в Медику в чергу вишикувалися близько 700 машин, написав Польський сайт Wirtualna Polska.

"У Дорогуську час очікування для перетину кордону склав близько 10 годин, а в Зосіні - близько чотирьох годин", - розповів представник прикордонної служби Даріуш Сеницький.

Фото: Кількість українців, які виїжджають із Польщі, вперше почала перевищувати кількість тих, хто перетинає кордон на захід (twitter.com/Straz_Graniczna)

Чому українці їдуть додому під час війни

За словами Шефернакера, однією з причин таких цифр може бути тимчасове повернення українців на свята.

Також надходили повідомлення про повернення біженців додому після виведення російських військ з деяких окупованих районів, у тому числі навколо Києва.

Тим часом Уряд України виплачує спеціальну "військову" допомоги й пропонує підтримку тим, хто втратив житло або був змушений переїхати в Інші частини країни, пише служба фінансових новин Money.pl.

Директор Центру міграційних досліджень Варшавського університету Павло Качмарчик звернув увагу, що самі по собі дані про перетин кордону не говорять про те, хто їде і чому. У той час як деякі українці можуть повернутися додому назавжди, інші можуть поїхати, щоб забрати свої речі або відвідати родичів.

З моменту вторгнення Росії 2,944 мільйона осіб перебралися з України до Польщі.

У перші тижні війни число приїжджаючих до Польщі перевищувало 100 000 осіб на день, максимально досягнувши числа у 140 000 осіб. Але ці цифри знижуються з 7 березня. В останні дні в Польщу приїжджає всього 10 00-20 000 осіб.

З самого початку війни частина українців виїхала в протилежному напрямку, зокрема, ті, хто повернувся захищати свою Батьківщину. Але ці цифри продовжують неухильно зростати. В деякі дні в Україну з Польщі виїжджають по 20 тисяч українців.

Нагадаємо, ми писали, що українських біженців у Болгарії попросять покинути готелі.