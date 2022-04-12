"Дуже чекаємо українців". Британці скаржаться на затримки у видачі віз нашим біженцям

Британка, яка запропонувала свій будинок в сільській місцевості сім'ям українських біженців, поскаржилася на бюрократію і на те, що віз українцям доводиться чекати дуже довго. Через це багато біженців ніяк не можуть розміститися в країні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.

Перша українська сім'я прибуде в Норт-Мортон, недалеко від Дідкота, Оксфордшир, вже найближчими днями. Проте Поллі Вашер каже, що жителі села хочуть якомога швидше прийняти більше українців. Однак їм все ніяк не можуть видати візи.

У Міністерстві внутрішніх справ Великобританії визнали, що"прогрес у затвердженні віз був недостатнім". Тим часом Поллі Вашер сказала, що прибуття в село української сім'ї — матері і двох дітей — стало "проблиском хороших новин".

Вона зазначила, що багато жителів її села розчаровані через відсутність прогресу за більш ніж 40 іншими заявками від українців.

"Дуже чекаємо українців. Хоча ми схвильовані цим, це все ж якийсь проблиск (хороших новин - ред.), і переживаємо, що біженці будуть ізольовані", — сказала вона.

Британка розповіла виданню, що жителі села висловили стурбованість з приводу відсутності прогресу в розгляді заявок депутату від Дідкота Девіду Джонстону. Він звернувся з цілим списком питань щодо українських біженців до Міністерства внутрішніх справ.

"Це ганьба, мені соромно бути британкою вперше за мої 78 років", - сказала вона, скаржачись на затримки в дозволах на в'їзд українцям.

"Прогрес у затвердженні віз був недостатнім – МВС

У відповідь на критику представник уряду сказав BBC, що схема "Будинки для України" була створена в рекордно короткі терміни. Але також там визнали, що прогрес у затвердженні віз був недостатнім.

"Міністерство внутрішніх справ внесло зміни в обробку віз, форма заявки була спрощена, власники українських паспортів тепер можуть подавати заявки онлайн і проходити біометричні перевірки після в'їзду до Великої Британії, а на систему було виділено більше ресурсів", — заявили у відомстві.

У МВС Великобританії додали, що зміни в процедурі отримання віз українцям тепер "дозволяють швидше приймати людей, зберігаючи при цьому перевірки безпеки, які гарантують, що ті, хто може становити загрозу, не зможуть потрапити в країну".

Які умови в'їзду біженців з України до Великої Британії

У Великій Британії запроваджено спеціальні процедури щодо спрощеного оформлення віз тимчасово переміщеним громадянам України з правом проживання, працевлаштування, навчання та доступом до державних сервісів, зазначають у МЗС України.

Громадянам України необхідна британська віза. Уряд країни дає можливість оформлювати візи українцям за спрощеною процедурою. Необхідна інформація оновлюється на урядовому сайті Великої Британії.

Візи оформлюються за такими напрямками:

членам сімей громадян Великої Британії;

членам сімей громадян України, які мають дозвіл на постійне проживання у Великої Британії;

спонсорська віза. Для цієї візи створено реєстр організацій/приватних осіб, що пропонують свою допомогу в розміщенні українців у Великій Британії.

За цими процедурами оформляються візи терміном до 3-х років з правом проживання, працевлаштування, навчання а також доступом до державних сервісів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Польщі спостерігається дефіцит співробітників на будівництвах і транспорті через те, що українці їдуть захищати свою країну.