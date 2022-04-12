"Очень ждем украинцев". Британцы жалуются на задержки в выдаче виз нашим беженцам

Британка, предложившая свой дом в сельской местности семьям украинских беженцев, пожаловалась на бюрократию и на то, что виз украинцам приходится ждать очень долго. Из-за этого много беженцев никак не могут разместиться в стране.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Первая украинская семья прибудет в Норт-Мортон, недалеко от Дидкота, Оксфордшир, уже в ближайшие дни. Но Полли Вашер говорит, что жители села хотят как можно скорее принять больше украинцев. Однако им все никак не могут выдать визы.

В Министерстве внутренних дел Великобритании признали, что "прогресс в утверждении виз был недостаточным". Между тем, Полли Вашер сказала, что прибытие в деревню украинской семьи — матери и двоих детей — стало "проблеском хороших новостей".

Она отметила, что многие жители ее деревни разочарованы отсутствием прогресса по более чем 40 другим заявкам от украинцев.

"Очень ждем украинцев. Хотя мы взволнованы этим, это все же какой-то проблеск (хороших новостей – ред.), и переживаем, что беженцы будут изолированы", — сказала она.

Британка рассказала изданию, что жители деревни выразили обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в рассмотрении заявок депутату от Дидкота Дэвиду Джонстону. Он обратился с целым списком вопросов по украинским беженцам в Министерство внутренних дел.

"Это позор, мне стыдно быть британкой впервые за мои 78 лет", — сказала она, жалуясь на задержки в разрешениях на въезд украинцам.

"Прогресс в утверждении виз был недостаточным" – МВД

В ответ на критику представитель правительства сказал BBC, что схема "Дома для Украины" была создана в рекордно короткие сроки. Но также там признали, что прогресс в утверждении виз был недостаточным.

"Министерство внутренних дел внесло изменения в обработку виз, форма заявки была упрощена, владельцы украинских паспортов теперь могут подавать заявки онлайн и проходить биометрические проверки после въезда в Великобританию, а на систему было выделено больше ресурсов", — заявили в ведомстве.

В МВД Великобритании добавили, что изменения в процедуре получения виз украинцам теперь "позволяют быстрее принимать людей, сохраняя при этом проверки безопасности, которые гарантируют, что те, кто может представлять угрозу, не смогут попасть в страну".

Какие условия въезда беженцев из Украины в Великобританию

В Великобритании введены специальные процедуры по упрощенному оформлению виз временно перемещенным гражданам Украины с правом проживания, трудоустройства, обучения и доступом к государственным сервисам, отмечают в МИД Украины.

Гражданам Украины необходима британская виза. Правительство страны дает возможность оформлять визы украинцам по упрощенной процедуре. Необходимая информация обновляется на правительственном сайте Великобритании.

Визы оформляются по следующим направлениям:

членам семей граждан Великобритании;

членам семей граждан Украины, которые имеют разрешение на постоянное проживание в Великобритании;

спонсорская виза. Для этой визы создан реестр организаций/частных лиц, предлагающих свою помощь в размещении украинцев в Великобритании.

По этим процедурам оформляются визы сроком до 3-х лет с правом проживания, трудоустройства, обучения в Великобритании а также доступом к государственным сервисам.

Напомним, ранее мы писали, что в Польше наблюдается дефицит сотрудников на стройках и транспорте из-за того, что украинцы едут защищать свою страну.