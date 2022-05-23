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Через обстріли в Одесі знищено три готелі. На морі влітку не відпочити, - експерт

Фото: Пляжі Одеси під час війни (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

У деяких готелях мешкають переселенці, але про туризм цього року ніхто не думає, каже Іван Ліптуга

На українських курортах цього року не відпочинеш. Сезон не відбудеться через триваючу військову загрозу, авіаударів та осбтрілів з боку РФ.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на НВ Бізнес.

Бази відпочинку на Азовському морі окуповані російськими військами, а на Чорному — регулярно обстрілюються, йде мова у публікації.

В Одесі, яка була надзвичайно популярною серед туристів до війни, через обстріл знищено три готелі, каже виданню президент Національної туристичної організації Іван Ліптуга.

"У деяких готелях мешкають переселенці. Про туризм цього року ніхто не думає", — наголошує експерт з туризму.

Він додає, що поодинокі готелі зможуть приймати відпочивальників, але лише ті, які мають басейн. Адже проходити до моря відпочивальникам буде заборонено. Аналогічна ситуація спостерігається і на заході країни, де в готелях та санаторіях вже понад два місяці проживають переселенці з різних міст та сіл України.

Через це єдина можливість для українців відпочити на морі — вирушити на закордонні курорти, пише видання. Так, вже зараз можна вилетіти в Єгипет, Грецію та інші пляжні країни із сусідніх з Україною держав. Багато туристичних путівок для українців пропонують з вильотом на літаку або виїздом на автобусі із Польщі та Словаччини.

Попит на тури в десятки разів нижчий, ніж до війни. Але українці все ж починають цікавитись таким відпочинком.

Нагадаємо, раніше ми писали, де за кордоном українці можуть відпочити, не перетинаючись із росіянами.

Також повідомлялося, що готелі у Затоці перетворилися на руїни.

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