Из-за обстрелов в Одессе уничтожены три отеля. На море летом не отдохнуть, - эксперт

На украинских курортах в этом году не отдохнуть. Сезон не состоится из-за продолжающейся военной угрозы, авиаударов и обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на НВ Бизнес.

Базы отдыха на Азовском море оккупированы российскими войсками, а на Черном — регулярно обстреливаются, идет речь в публикации.

В Одессе, которая была чрезвычайно популярной среди туристов до войны, из-за обстрела уничтожены три гостиницы, говорит изданию президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

"В некоторых отелях живут переселенцы. О туризме в этом году никто не думает", — отмечает эксперт по туризму.

Он добавляет, что единичные отели смогут принимать отдыхающих, но только те, в которые есть бассейн. Ведь проходить к морю отдыхающим будет запрещено. Аналогичная ситуация наблюдается и на западе страны, где в гостиницах и санаториях уже более двух месяцев проживают переселенцы из разных городов и сел Украины.

Поэтому единственная возможность для украинцев отдохнуть на море — отправиться на зарубежные курорты, пишет издание. Так, уже сейчас можно вылететь в Египет, Грецию и другие пляжные страны из соседних с Украиной государств. Многие туристические путевки для украинцев предлагают с вылетом на самолете или выездом на автобусе из Польши и Словакии.

Спрос на туры в десятки раз ниже, чем до войны. Но украинцы все же начинают интересоваться таким отдыхом.

Напомним, ранее мы писали, где за границей украинцы могут отдохнуть, не пересекаясь с россиянами.

Также сообщалось, что отели в Затоке превратились в руины.