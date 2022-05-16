Бази відпочинку знищені. Готелі у Затоці перетворилися на руїни

Співробітники готелів кажуть, що стратегічних об'єктів там не було

Через ракетні обстріли Одеської області в травні виявилися зруйновані курортні готелі на узбережжі. Руїни тепер можна побачити і в знаменитій Затоці.

В результаті ракетного удару 9 травня були зруйновані кілька готелів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на euronews.

Популярний чорноморський курорт ще недавно виглядав як на листівці, пише видання. Але в результаті ракетного удару кілька готелів виявилися зруйновані. Працівники сфери туризму назвали обстріли "деготелізацією" Одеси.

Фото: Руйнування готелю в Затоці (скріншот РБК-Україна/euronews. com)

На відео видно, що від будівель залишилися лише несучі конструкції, зовнішні стіни обвалені, дах знищений. Відбудувати корпуси швидко не вийде, поки що залишається розбирати завали.

Оскільки такі атаки на цивільну інфраструктуру відносяться до числа військових злочинів, їх детально документують. Прокурор Одеси Олексій Уманець показав журналістам частину ракети, яка потрапила на територію готелів:

"За попередніми оцінками фахівців, сюди сталося потрапляння ракети Х-22 або її модифікації X-32, маса бойової частини якої становить близько тонни вибухівки. Звідси такі сильні руйнування. Використання такої зброї проти цього об'єкта абсолютно не виправдано".

За словами працівників готелю "Колос", на території комплексу під час обстрілу перебували лише два охоронці.

"Ніякої стратегічної точки немає. Це звичайні бази відпочинку, які працюють в сезон, тобто в літній період. Взимку тут нікого немає", - пояснила менеджер готелю Тамара Кузнєцова.

Фото: Селище Затока (wikipedia.org)

Власник цього готелю Георгій Григорович додав, що завжди до них приїжджали туристи з інших країн.

"Білоруси сюди приїжджали, наші всі. Тут ніколи не було ні рашизму, ні фашизму. А тут - на", - поскаржився він.

Цього тижня Рада з прав людини ООН ухвалила резолюцію, за якою буде створена спеціальна комісія для розслідування військових злочинів в Україні.

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