Без екскурсій та спілкування з місцевими: курортна країна встановила нетипові правила для туристів

Відпочинок на Шрі-Ланці довгий час був недоступний для туристів через пандемію. Тепер же країна знову відкрита, але з досить нетиповими умовами для туристів. Наприклад, там не роблять поблажок для тих, хто вже пройшов вакцинацію від COVID, а розміститися можна тільки у суворо відведених місцях. Про це повідомляється у статті видання CNBC.

Які правила діють в країні після відкриття кордонів?

Нетипові правила для туристів

Державна компанія Sri Lanka Tourism опублікувала "Протоколи безпеки" для туристів та приймаючої сторони. Після відкриття кордонів 21 січня Шрі-Ланка стала однією з дуже небагатьох азіатських країн, куди туристам дозволено в'їзд без суворого карантину. Але при цьому іноземні гості не можуть вільно ходити або їздити туди, куди хочуть.

"Шрі-Ланка знову відкрила свої кордони. Але з вимогами, які відрізняються від правил будь-якої іншої країни, які відкривалися до неї. Так, протоколи не дають мандрівникам свободи пересування островом, але й не вимагають "класичного" двотижневого перебування в готельному номері на самоізоляції", - йдеться у публікації.

Голова профільного туристичного відомства Шрі-Ланки Кімарлі Фернандо назвав це "новою концепцією". Вона передбачає перебування туристів у "біобульбашках" та прогулянки тільки у "напівізольованих" групах під час огляду визначних пам'яток, не контактуючи з місцевим населенням.

Правила діють протягом перших двох тижнів перебування туристів на Шрі-Ланці. Після цього можна вільно пересуватися країною.

Фото: На Шрі-Ланці встановили правила, які відрізняються від вимог до туристів в інших курортних країнах - CNBC (booking.com)

Так звані "біобульбашки" Шрі-Ланки дозволяють відпочиваючим переміщатися островом за умови, що вони:

перебувають в тільки у затверджених готелях;

відвідують тільки затверджені місця у певний час;

проходять часте тестування на COVID-19;

утримуються від спілкування з місцевим населенням.

Цих правил необхідно дотримуватися протягом перших двох тижнів після в'їзду до Шрі-Ланки. Після цього гості можуть вільно "спілкуватися з місцевим співтовариством" та переїжджати "у житло на свій вибір".

Українці першими відвідали країну під час пандемії

Цікаво, що для українців Шрі-Ланка в рамках пілотного проекту відкрився ще в кінці грудня 2020-го. Раніше РБК-Україна повідомляло, що туристи з України стали першими, на кому "протестували" новий план відновлення туризму на місцевих курортах.

"Українським туристам було надане розміщення в готелях прибережної смуги (в основному, Оггала, Берувала і Бентота), вони опинилися в "туристичній бульбашці". Туристи не могли контактувати з місцевими жителями в цьому районі", - повідомляв міністр туризму Прасанна Ранатунга під час прибуття перших українських туристів.

Фото: Країна відкрилася для туристів в січні, але українці побували на Шрі-Ланці раніше в рамках пілотного проекту (booking.com)

Ще тоді в міністерстві визначили 14 пам'яток, які зможуть відвідати туристи під час відпочинку. До цього списку потрапили Храм Святого Зуба у Канді, національні парки Яла, Пов-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве.

Також - Королівський печерний храм Дамбулла Золотий храм, Королівський ботанічний сад, Лаксала Канді та гілки Піннавела. Відкриті зоопарк Піннавела, притулок для слонів, Фортеця Сігірія.

Де можуть зупинитися мандрівники сьогодні

За станом на 17 лютого, налічується 98 сертифікованих готелів, в яких мандрівники можуть зупинитися протягом перших двох тижнів поїздки. До списку входять готелі та вілли в таких популярних туристичних місцях, як Бентота, Галле, Канді та столиця Шрі-Ланки Коломбо.

Це готелі на різні бюджети: від гостьових будинків та розкішних вілл до наметів біля національного парку Яла. До списку включені також кілька відреставрованих британських бунгало, розташованих у мальовничому районі чайних плантацій. Гості можуть користуватися всіма зручностями готелів, включаючи пляжі, кажуть виданню місцеві готельєри.

В усіх сертифікованих готелях є лікарі. Вони мають стежити за персоналом готелю та гостями на предмет симптомів COVID та відправляти щоденні звіти до державних органів.

Фото: Туристи мають розміщуватися тільки у затверджених готелях (booking.com)

Очікується, що готелі будуть заповнені на 75%, а решта номерів будуть призначені для самоізоляції туристів з позитивним тестом на COVID-19, але в яких немає симптомів хвороби. Тих, у кого симптоми з'являться, направлять до приватних лікарень.

Куди можна їздити на екскурсії

Протягом перших двох тижнів поїздки мандрівникам дозволяється переміщуватися між готелями та відвідувати виключно тільки затверджені туристичні об'єкти. Вийшовши на вулицю, вони повинні утримуватися від спілкування з місцевими жителями та іншими мандрівниками.

Для екскурсій туристи мають організувати транспорт через свої готелі або за допомогою сертифікованого гіда.

Список місць, куди дозволено відвідувати мандрівникам, містить деякі з найбільш відомих пам'яток Шрі-Ланки, в тому числі фортеця Сігірія і древні міста Анурадхапура і Полоннарува.

Фото: Для екскурсій в країні визначили суворо обмежений список місць (booking.com)

Також - Національний парк Яла і тури зі спостереження за китами неподалік від міста Мірісса. Але знаменитий печерний храм Дамбулла і форт Галле 16-го століття, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, нині закриті для туристів.

Часте тестування на COVID

Мандрівники на Шрі-Ланці мають пройти як мінімум два тести на COVID, а можливо і більше, залежно від тривалості їх перебування на місцевих курортах, повідомляє CNBC.

Перший тест треба зробити протягом 96 годин до вильоту, другий - після приземлення на Шрі-Ланці. Ті, хто залишаються в країні довше п'яти днів, повинні пройти третій тест. А ті, хто залишається понад два тижні, мають пройти й четвертий.

Діти молодше 12 років звільняються від тестування, якщо в них не проявляються симптоми захворювання або вони не вступають в тісний контакт з інфікованим туристом.

До від'їзду до країни також треба подати заяву на візу. Перед цим необхідно забронювати готель, придбати страховий поліс, що покриває лікування COVID-19 (така страховка коштує близько 12 доларів США) і внести передоплату за ПЛР-тести (по 40 доларів США кожен).

Захворюваність на COVID-19 на Шрі-Ланці

До жовтня минулого року на Шрі-Ланці офіційні цифри інфікування COVID-19 були низькими. Але з того часу захворюваність неухильно зростає, а пік числа нових випадків припав на початок цього місяця, уточнює CNBC.

Фото: Перший тест на коронавірус туристи роблять перед прибуттям на Шрі-Ланку. Потім треба пройти ПЛР-тестування ще кілька разів (booking.com)

Згідно з даними, зібраними Університетом Джона Хопкінса, в країні з населенням 21,5 мільйона осіб на сьогодні підтверджено понад 77 000 випадків захворювання. За останні два тижні виявили близько 11 500 нових випадків.

В кінці січня Шрі-Ланка розпочала кампанію з вакцинації. Очікується, що всіх співробітників туристичної індустрії вакцинують "протягом наступних кількох тижнів".

Правила в'їзду на Шрі-Ланку для українців

З 26 грудня 2020 у якості пілотного проекту Шрі-Ланка відкрила в'їзд для окремих категорій іноземних туристів, у тому числі - і для громадян України. Про це повідомляється на сайті українського МЗС, створеного для моніторингу ситуації з відкриттям кордонів.

"Для в'їзду в країну, в тому числі при оформленні онлайн електронної візи, подорожуючі мають сплатити за страховий поліс від ланкійської компанії вартістю 12 USD з покриттям витрат, пов'язаних з COVID на період один місяць. У разі продовження перебування, страховий поліс має бути відновлений", - уточнюється у повідомленні.

Фото: Шрі-Ланка стала однією з небагатьох азіатських країн, куди туристам дозволено в'їзд без суворого карантину (booking.com)

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При в'їзді до країни мандрівники повинні надати декларацію про стан здоров'я. Всі прибулі в країну повинні пройти 14-денний період перебування тільки у визначених, так званих "Safe & Secure" сертифікованих готелях, кількість яких обмежена.

Мандрівники повинні мати при собі результат негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 96 годин до посадки на рейс в Шрі-Ланку. Крім того, по прибуттю в країну повинні пройти не менше двох ПЛР-тестів, вартість яких (40 USD) повинна бути оплачена заздалегідь. Це одна з умов отримання ланкійської електронної візи.

"Проведення тестування забезпечують згадані сертифіковані готелі. Такі вимоги застосовуються до всіх без винятку мандрівників. В тому числі й до тих, хто вже пройшов вакцинацію проти COVID", - йдеться в повідомленні.

Додаткову інформацію про правила в'їзду на Шрі-Ланку можна подивитися на офіційному сайті Srilankatravel.

Раніше ми писали, що нещодавно кордони відкрила Словенія, але туристи їхати до країни поки не можуть.

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