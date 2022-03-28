В обхід санкцій. У Росії шукають способи доставляти туристів за кордон

Санкції, які ЄС ввів проти російської авіації після вторгнення РФ в Україну, істотно обмежили можливість туристів добиратися на далекі зарубіжні курорти.

Російська компанія "Аерофлот", більша частина якої знаходиться у володінні держави, шукає вихід, як літати за кордон після введення заборони на використання іноземних літаків і польотів через повітряний простір Європи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Як "Аерофлот" намагається обійти європейські санкції

Щоб була можливість подолати великі відстані за запланованими рейсами в 17 міст (включаючи Єгипет (Каїр), Ізраїль, Казахстан, Туреччину (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), Вірменію та Узбекистан), на додаток до основної бази в московському аеропорту Шереметьєво збираються відкрити ще одну – в Сочі.

Оскільки майже весь флот "Арофлоту" складається тільки з іноземних літаків Airbus і Boeing, на яких літати закордон вже заборонено, рейси виконуватиме дочірня компанія "Аерофлоту" - "Росія".

Літати туристи будуть на літаках російського виробництва "Сухой Суперджет 100".

Sukhoi Superjet 100 - близькомагістральний вузькофюзеляжний пасажирський літак, який може перевозити від 87 до 108 пасажирів на відстань 3050 або 4600 км. Це розробка колишньої російської компанії "Цивільні літаки Сухого" за участю іноземних компаній.

Фото: Літаки "Сухой Суперджет 100" Аерофлот передав компанії "Росія" (wikipedia.org)

Відзначається, що дальності цих літаків не достатньо для прямих польотів з Москви за кордон. З цієї причини новий транспортний вузол буде в Сочі. Продажі квитків вже відкриті.

Поки невідомо, скільки часу зможуть літати Суперджети без поломок, відзначають у виданні. Більше половини деталей до цих літаків все одно надходили з-за кордону. А санкції США і Євросоюзу включають заборону на передачу в РФ запчастин для авіатехніки.

Компанія "Аерофлот" замовила 150 літаків "Сухой Суперджет 100" – але всі отримані авіалайнери передали в "Росію". Використання західних лайнерів Boeing і Airbus виявилося більш ефективним.

Нагадаємо, ми писали, що у авіакомпаній РФ почалися проблеми з ремонтом двигунів.