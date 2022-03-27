Літаки не злетять. У авіакомпаній РФ почалися проблеми з ремонтом двигунів

Закривається завод, який "лікував" мотори Ан-24 і Ан-26

У російських авіакомпаній почалися проблеми з ремонтом двигунів літаків Ан-24 і Ан-26, які літають в десяти регіонах країни. Це пов'язано із закриттям Ростовського заводу цивільної авіації №412.

Про наслідки закриття виробництва TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на профільний сайт wing.com.ua.

На проблеми з ремонтом турбогвинтових двигунів через закриття Ростовського заводу владі поскаржилися авіакомпанії. У зверненні гендиректора авіакомпанії "ІрАеро" Юрія Лапіна до глави Мінпромторгу Дениса Мантурова, керівника Росавіації Олександра Нерадька і представника президента в Сибірському федеральному окрузі Анатолія Серишева ще від 4 березня йдеться:

"Це означає, що всі повітряні судна типу Ан-24 і Ан-26, наявні в авіакомпаніях Росії, максимум через п'ять-шість місяців зупиняться".

Вже з 31 березня Ростовський завод перестане ремонтувати мотори для Ан-24 і Ан-26, за даними джерела на підприємстві. Про це поінформували всі авіакомпанії, які виконують польоти на Ан-24 і Ан-26.

Фото: Літак Ан-24 (wikipedia.org)

Відзначається, що всі літаки Ан-24/26 оснащені двома турбогвинтовими двигунами АІ-24 українського виробництва. На Ростовському завод щорічно ремонтували близько 60 моторів.

Відремонтувати двигуни АІ-24 в Росії тепер можна буде тільки на Арамільському авіаційному ремонтному заводі в Свердловській області. Підприємство до 2013 року належало Міноборони, потім – дочірньому підприємству Ростеха - Об'єднаній двигунобудівній корпорації.

"Підприємство в Арамілі просто не зможе виконувати такі обсяги ремонту, воно ремонтує дуже довго і дуже малу кількість двигунів. І ще завантажено оборонними замовленнями, цивільні мотори приймаються за залишковим принципом", - йдеться в листі.

До слова, в кінці лютого ЄС ввів санкції проти країни-агресора і заборонив поставки на її ринок іноземної авіатехніки та обслуговування.

Нагадаємо, ми писали, що США наклали нові санкції на літаки РФ.