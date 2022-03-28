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В обхід санкцій. У Росії шукають способи доставляти туристів за кордон

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Понеділок 28 березня 2022 12:53
В обхід санкцій. У Росії шукають способи доставляти туристів за кордон Фото: Літак "Сухой Суперджет 100" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Долітати до закордонних курортів вийде тільки з Сочі

Санкції, які ЄС ввів проти російської авіації після вторгнення РФ в Україну, істотно обмежили можливість туристів добиратися на далекі зарубіжні курорти.

Російська компанія "Аерофлот", більша частина якої знаходиться у володінні держави, шукає вихід, як літати за кордон після введення заборони на використання іноземних літаків і польотів через повітряний простір Європи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Як "Аерофлот" намагається обійти європейські санкції

Щоб була можливість подолати великі відстані за запланованими рейсами в 17 міст (включаючи Єгипет (Каїр), Ізраїль, Казахстан, Туреччину (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), Вірменію та Узбекистан), на додаток до основної бази в московському аеропорту Шереметьєво збираються відкрити ще одну – в Сочі.

Оскільки майже весь флот "Арофлоту" складається тільки з іноземних літаків Airbus і Boeing, на яких літати закордон вже заборонено, рейси виконуватиме дочірня компанія "Аерофлоту" - "Росія".

Літати туристи будуть на літаках російського виробництва "Сухой Суперджет 100".

Sukhoi Superjet 100 - близькомагістральний вузькофюзеляжний пасажирський літак, який може перевозити від 87 до 108 пасажирів на відстань 3050 або 4600 км. Це розробка колишньої російської компанії "Цивільні літаки Сухого" за участю іноземних компаній.

В обхід санкцій. У Росії шукають способи доставляти туристів за кордон

Фото: Літаки "Сухой Суперджет 100" Аерофлот передав компанії "Росія" (wikipedia.org)

Відзначається, що дальності цих літаків не достатньо для прямих польотів з Москви за кордон. З цієї причини новий транспортний вузол буде в Сочі. Продажі квитків вже відкриті.

Поки невідомо, скільки часу зможуть літати Суперджети без поломок, відзначають у виданні. Більше половини деталей до цих літаків все одно надходили з-за кордону. А санкції США і Євросоюзу включають заборону на передачу в РФ запчастин для авіатехніки.

Компанія "Аерофлот" замовила 150 літаків "Сухой Суперджет 100" – але всі отримані авіалайнери передали в "Росію". Використання західних лайнерів Boeing і Airbus виявилося більш ефективним.

Нагадаємо, ми писали, що у авіакомпаній РФ почалися проблеми з ремонтом двигунів.

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