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В обход санкций. В России ищут способы доставлять туристов за рубеж

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 12:53
В обход санкций. В России ищут способы доставлять туристов за рубеж Фото: Самолет "Сухой Суперджет 100" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Долетать к зарубежным курортам получится только из Сочи

Санкции, которые ЕС ввел против российской авиации после вторжения РФ в Украину, существенно ограничили возможность туристов добираться на дальние зарубежные курорты.

Российская компания "Аэрофлот", большая часть которой находится во владении государства, ищет выход, как летать за границу после введения запрета на использование иностранных самолетов и полетов через воздушное пространство Европы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Как "Аэрофлот" пытается обойти европейские санкции

Чтобы была возможность преодолеть большие расстояния по запланированным рейсам в 17 городов (включая Египет (Каир), Израиль, Казахстан, Турцию (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), Армению и Узбекистан), в дополнение к основной базе в московском аэропорту Шереметьево собираются открыть еще одну – в Сочи.

Поскольку почти весь флот "Аэрофлота" состоит только из иностранных самолетов Airbus и Boeing, на которых летать заграницу уже запрещено, рейсы будет выполнять дочерняя компания "Аэрофлота" - "Россия".

Летать туристы будут на самолетах российского производства "Сухой Суперджет 100".

Sukhoi Superjet 100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который может перевозить от 87 до 108 пассажиров на расстояние 3050 или 4600 км. Это разработка бывшей российской компании "Гражданские самолеты Сухого" при участии иностранных компаний.

В обход санкций. В России ищут способы доставлять туристов за рубеж

Фото: Самолеты "Сухой Суперджет 100" Аэрофлот передал компании "Россия" (wikipedia.org)

Отмечается, что дальности этих самолетов не достаточно для прямых полетов из Москвы за границу. По этой причине новый транспортный узел будет в Сочи. Продажи билетов уже открыты.

Пока неизвестно, сколько времени смогут летать Суперджеты без поломок, отмечают в издании. Более половины деталей к этим самолетам все равно поступали из-за границы. А санкции США и Евросоюза включают запрет на передачу в РФ запчастей для авиатехники.

Компания "Аэрофлот" заказала 150 самолетов "Сухой Суперджет 100" – но все полученные авиалайнеры передали в "Россию". Использование западных лайнеров Boeing и Airbus оказалось более эффективным.

Напомним, мы писали, что у авиакомпаний РФ начались проблемы с ремонтом двигателей.

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