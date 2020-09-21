Ціна та якість: як знайти ідеальну авіакомпанію для комфортних подорожей

Навіть у період карантинних обмежень, в Україні активно виконуються рейси за кордон та всередині країни. За останні роки саме завдяки лоукост-компаніям, які пропонували дешеві перельоти Європою (за ціною біля 1000-2000 грн), "класичні" перевізники почали знижувати вартість перельотів.

Але як вирішити, з якою авіакомпанією подорожувати? Часом у великій кількості пропозицій легко заплутатися.

Українські авіаперевізники, рейси яких регулярно присутні на онлайн-табло в аеропортах країни, це українські авіакомпанії Мотор Січ, Роза Вітрів, МАУ, SkyUp та Bravo Airways. Серед іноземних до України виконують регулярні рейси Pegasus, Turkish Airlines, KLM, AirFrance, LOT Polish Airlines, Wizz Air, RyanAir, Belavia, AirBaltic, Lufthansa, TAP Portugal, Etihad Airways, Delta Air Lines, Flydubai та CSA Czech Airlines.

Що отримує пасажир, купуючи той чи інший квиток? Ми вирішили порівняти.

РБК-Україна проаналізувало дані з відкритих джерел про те, як авіакомпанії пропонують провезти ручну поклажу та багаж, як пасажир може обрати місце у салоні та коли може зайти у літак першим, оде отримуэ їжу під час перельоту, чи може перебронювати квиток або взагалі його скасувати.

Які з цих послуг можна отримати з придбанням бюджетного перельоту – далі у статті.

На що варто звернути увагу при виборі бюджетного квитка – в інфографіці-порівнянні деяких популярних авіаліній.

Що пропонують пасажирам деякі відомі в Україні авіакомпанії (інфографіка TRAVEL РБК-Україна)

Lufthansa: накопичення балів і додаткові послуги

Відомий європейський перевізник, який входить до Lufthansa Group, виконує рейси з Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси. Компанія пропонує стикувальні рейси з пересадкою у Франкфурті або Відні по всьому світу. За прямий переліт з Києва до німецького Франкфурту треба заплатити від 2 845 грн (22-20 жовтня) у два боки у тарифі Economy Light.

Перебронювання можливе за умови доплати різниці тарифів. Повернення коштів неможливе. Забронювати місце у салоні можна за додаткову плату. Коштує така послуга від 394 грн (стандартний ряд), 844 грн (просторий ряд) і 793 грн (пріоритетна зона).

На рейсах тривалістю від 150 хвилин подаються вода, чай та кава, закуски. Якщо ви часто подорожуєте, то можна зареєструватися у системі Miles and More та накопичувати бали, які можна витратити на додаткові послуги.

Turkish Airlines: харчування в економ-класі

Турецький перевізник пропонує декілька тарифів в економ-класі. Авіалінії літають з Києва, Харкова, Запоріжжя, Херсона, Львова та Одеси до Стамбулу і далі по всьому світу. Квиток на прямий рейс "Київ-Стамбул-Київ" (8-16 жовтня) за найнижчим тарифом в економ-класі (промо-тариф, клас W) складе від 5 594 грн. Тривалість польоту – 2 год 5 хв в один бік.

У тарифі дозволено міняти дати польоту, але за вирахуванням різниці вартості тарифів. З собою на борт можна провести ручну поклажу до 4 кг, решту 4 кг ручної поклажі потрібно здати у багаж. Також можна провести зареєстрований багаж вагою до 20 кг.

За 20 доларів можна утримати ціну за квиток, щоб оплатити його пізніше. У перевізника діє бонусна програма Miles&Smiles для постійних клієнтів. Варто сказати, що крісла в економ-класі авіаліній зручніші, ніж у багатьох інших перевізників.

У економ-класі можна отримати великий простір для ніг та якісне харчування. У крісел деяких літаків є розетка живлення, роз’єм USB і Ethernet. В економ-класі будь-якого тарифу пасажир отримає харчування на борту - це гарячі або холодні сніданки та обіди, сендвічі та кекси, напої.

Pegasus: фіксація ціни та бонуси

Турецька авіакомпанія, яка нещодавно "зайшла" в Україну, пропонує дістатися з Києва, Львова, Харкова та Запоріжжя до Ізміру, Бодруму, Даламану, Стамбулу та Анкари прямими або непрямими сполученнями. Прямий рейс "Київ-Ізмір-Київ" (8-16 жовтня) за найдешевшим тарифом коштує 4 935 грн. Тривалість польоту - 2 год 20 хв.

Перевізник пропонує доплатити 27 доларів, що покращити пакет і отримати переваги, такі як вибір місця у салоні літака (за виключенням місць з додатковим простором для ніг), сендвіч, 20 кг багажу, розваги FLY & WATCH.

Фото: Як обрати авіакомпанію – таке питання часто постає перед пасажирами (РБК-Україна)

У авіаліній є цікава опція – фіксація ціни: якщо ви не хочете купувати квиток зараз, то можете "відкласти" його на 5 днів за 6 доларів або на 7 днів за 7,2 долари. У перевізника є бонусна програма BolBol, за якою можна накопичувати бали. Щодо скасування квитка, то якщо до вильоту маєте більш ніж 3 дні, то можна анулювати квиток безкоштовно.

Wizz Air: дешеві квитки і знижки від клубу

Угорський лоукостер пропонує непогану мережу міжнародних перельотів з України до європейських міст. Э думка, що саме завдяки цій авіакомпанії українці почали відвідувати країни Європейського Союзу за низькими цінами. Серед популярних напрямків - Польща, Німеччина та Італія. Компанія виконує рейси з Києва, Харкова, Львова, Одеси та Запоріжжя.

У системі пошуку можна знайти дійсно дешеві квитки від цієї авіакомпанії. Так, наприклад, квиток з Києва до Варшави коштує 579 грн в один бік у тарифі Basic для тих, хто вступив у Wizz Discount Club. Тривалість польоту становить 1 год 30 хв. У зворотному напрямку можна знайти квиток за 429 грн. Вартість квитків без вступу у клуб – 849 грн та 699 грн відповідно. Разом – 1008 грн зі знижкою клубу або 1548 грн без неї, щоб злітати до столиці Польщі туди і назад.

Щоб вступити до клубу, треба разово заплатити ‎1020 грн. За найнижчою ціною квитка з собою можна взяти лише ручну поклажу розмірами 40x30x20 см, яка вміститься під сидіння крісла.

Щоб взяти більший багаж, треба доплатити. У кращому тарифі WIZZ GO, який вже коштує 1 615 грн та 1 843 грн за квиток у кожну сторону, можна взяти також сумку на колесах (55x40x23 см) у салон літака, зареєстрований багаж вагою 20 кг, безкоштовно обрати місце (за виключенням місць у 1–4 ряді і рядами з додатковим простором для ніг). Разом виходить 3 458 грн за повний пакет послуг.

Фото: Деякі авіаперевізники пропонують суттєві знижки на квитки, але вводять обмеження по багажу та інших послугах (РБК-Україна)

У кращому тарифі будуть надані такі додаткові послуги, як пріоритетна посадка, окрема стійка реєстрації, можливість зареєструватися на рейс вже за 30 днів до вильоту. Харчування у всіх тарифах надається за окрему плату.

На борту можна замовити гарячі напої, свіжі сендвічі, закуски, безалкогольні та алкогольні напої. Внести зміни у квиток можна за гроші. Так, за понад 30 днів до відправлення треба заплатити 30 євро з одного пасажира. Під час бронювання WIZZ Flex платити за перебронювання не потрібно.

Міжнародні Авіалінії України (МАУ): повернення квитка і вибір місця в салоні

В економ-класі найнижчого тарифу ECONOMY LITE авіаліній можна провести тільки ручну поклажу вагою до 7 кг та безкоштовно змінити бронювання. Повернення квитка не можливе.

В інших тарифах, Economy Standard та Economy Premium, можна отримати більше послуг, таких як провезення багажу, повернення квитка та вибір місця у салоні. Ціна за квиток "Київ-Мюнхен" у два боки складає від 3 395 грн (12 -21 жовтня), тривалість польоту складає 2 год 40 хв.

Послуга попереднього замовлення харчування платна та доступна у класах Економ, Економ Преміум і Бізнес на рейсах компанії. Накопичувати бонуси можна через програму лояльності Panorama Club.

Sky Up: бюджетні перельоти та зміна дати

Український перевізник пропонує бюджетні перельоти як по Україні, так і за кордон. У найдешевшому тарифі Basic можна провести з собою ручну поклажу до 7 кг. У дорожчих тарифах зареєстрований багаж - до 23 кг, можна змінити дати польоту з доплатою або без та повернути кошти. Вибір місця у салоні - від 166 грн, харчування на борту - від 113 грн, додатковий багаж - від 779 грн.

Квиток на рейс "Київ-Тбілісі" на 1-7 листопада, де тривалість польоту в один бік становить 2 год 45 хв, коштує від 3 344 грн у тарифі Basic. Також є дорожчі тарифи Standard та Flex, в яких можна взяти зареєстрований багаж та змінити дати бронювання.

Фото: Деякі лоукост-перевізники мають нестандартні вимоги до ручної поклажі (РБК-Україна)

Після огляду пропозицій від перевізників, все ж залишаються деякі питання перед купівлею квитка. Головні моменти РБК-Україна коментує авіаційний експерт Богдан Долінце.

На що варто звернути увагу при купівлі квитка?

У авіаперевезеннях в першу чергу, варто звернути увагу на надійність авіакомпанії, на те, як часто бувають затримки рейсів, який у неї рейтинг сервісу та задоволеності на сайті Skytrax (міжнародний рейтинг авіаліній – ред.), радить Богдан Долінце.

"Рейтинг пунктуальності українських та іноземних авіаперевізників також регулярно публікує Міністерство інфраструктури України. Це дозволить зробити виважене рішення під час вибору авіаперевізника, а пасажир завчасно знатиме, яка ймовірність затримки рейсу", - зазначає експерт.

Варто також перевіряти:

- умови бронювання квитка;

- умовизміни дати або часу вильоту;

- умови повернення або відшкодування квитка;

- яка політика відшкодування у випадку затримки або скасування рейсу.

"Адже більшість акційних тарифів, як правило, не передбачають можливість змінювати бронювання. Крім того, необхідно перевірити чи включене до вартості вашого квитка перевезення багажу, яка його кількість та розміри. Наприклад, деякі лоукост-перевізники мають нестандартні розміри ручної поклажі, і він може банально не підходити для безкоштовного перевезення. Зазвичай це призводить до додаткових витрат від 20 до 50 доларів для перевезення зареєстрованого багажу (доплата на місці посадки – ред.)", - додає авіаексперт.

Де краще шукати потрібні квитки?

При пошуку авіаквитків необхідно користуватися перевіреними системами бронювання, звертає увагу Богдан Долінце.

"Це автоматизовані агрегатори квитків, сайти авіаперевізників або ж класичні агентства з продажу квитків. Це може вберегти від шахраїв і зіпсованої подорожі. Діяльність шахрайських ресурсів швидко блокується, але періодично трапляються неприємні історії", - каже він.

Агрегатори авіаквитків дозволяють знаходити оптимальні пропозиції з точки зору "ціна-якість" й обирати з-поміж різних перевізників або навіть будувати складні маршрути з різними перевізниками.

"Рекомендую також перевіряти за обраними маршрутами ціни і безпосередньо на сайті авіакомпанії, іноді там квитки можуть бути трохи дешевшими. Крім того, бронюючи квиток на сайті перевізника, можуть бути доступні додаткові параметри, такі які можливість обрати завчасно місце в літаку, обрати інші додаткові сервіси, такі як харчування або страховку багажу", - додає експерт.

Фото: У лоукостерів треба проходити реєстрацію на рейс через спеціальний додаток чи сайт заздалегідь (РБК-Україна)

Бронювання через агентство зазвичай обходиться дорожче через додаткові послуги радника із планування подорожі.

"Агентства обирають менш досвідчені подорожуючі. Там допоможуть підібрати необхідний варіант, забронювати готель або інші додаткові послуги, підказати особливості подорожі в окремих аеропортах чи вимоги до документів. Крім того, вони мають доступ до внутрішніх систем бронювання і іноді - доступ до спеціальних знижок від авіакомпаній. Але кінцева вартість авіаквитка та послуг агента, як правило, буде вищою", - зазначає Богдан Долінце.

Як знайти дешеві квитки?

Практика показує, що авіаперевізники і їх автоматизовані системи продажу квитків стають більш гнучкими та оперативними, тому "класичні" поради все менше стають у нагоді при пошуку найдешевших квитків, каже Долінце.

Так, якщо раніше вважалося, що краще купувати квитки через інтернет по вівторкам і четвергам, і краще - вночі, то сьогодні такі алгоритми автоматизовані системи вже враховують самі.

"Для тих, хто прагне знайти дешеві квитки, варто спочатку оцінити всі можливі варіанти перельоту до обраного місця. Після визначення дат, перевірте, чи немає в ці дні свят, футбольних матчів, концертів відомих співаків, або чи не припадають вони на вихідні. Системи авіаперевізників завчасно "бачать" підвищений попит на певні дати. І, відповідно, вартість на них буде підвищеною. Варто подивитися, які є квитки за декілька днів раніше або пізніше. Іноді значно дешевше обійдеться квиток декількома рейсами із пересадкою", - зауважує він.

Крім агрегаторів авіаквитків та сайтів авіакомпаній, є ще веб-сайти, де публікують підбірки зі знижками на квитки. Такі промо-квитки дуже швидко розкуповуються, зазначає експерт. Тож треба постійно відслідковувати, чи не з'явилися цікаві пропозиції. Також, як правило, можна знайти квитки за цікавими тарифами, якщо бронювати їх за 6-12 місяців до подорожі.

Найдешевший тариф: що треба знати?

Купуючи квитки у лоукостерів або у "класичних" компаній за промо-тарифами, необхідно в першу чергу детально ознайомитися з умовами перельоту та правилами авіакомпанії.

Фото: Квитки, куплені через профільні агентства, обходяться дорожче (РБК-Україна)

"Часто такі квитки не дають можливості повернення, або ж штрафні санкції складають до 90% вартості квитка. Також варто ознайомитися із правилами реєстрації на рейс: у лоукостерів є необхідність реєстрації через спеціальний додаток чи сайт. В аеропорту реєстрація може коштувати додаткових грошей. Деякі українські компанії також використовують технологію, коли пасажир може сам зареєструватися через додаток або на стійці самореєстрації, а ось класична реєстрація в аеропорті вже буде платна. Вона може обійтися за ціною самого тарифу", - пояснює Богдан Долінце.

Враховуючи нові реалії авіаперельотів під час пандемії, він радить ознайомитися із вимогами країни прибуття, внутрішніми правилами авіакомпанії, мати при собы необхідну кількість масок на весь час перельоту, а у деяких випадках завчасно зробити тестування на коронавірус.

Вимоги можуть змінюватися від країни до країни, тож необхідно завчасно все уточнювати, щоб не було неприємних ситуацій або відмови при посадці на борт літака, звертає увагу експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи справді квитки на рейси по Україні коштують дешевше за проїзд у деяких поїздах.

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