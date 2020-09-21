Цена и качество: как найти идеальную авиакомпанию для комфортных путешествий

Даже в период карантинных ограничений, в Украине активно выполняются рейсы за границу и внутри страны. За последние годы именно благодаря лоукост-компаниям, которые предлагали дешевые перелеты по Европе (по цене около 1000-2000 грн), "классические" перевозчики начали снижать стоимость перелетов.

Но как решить, с какой авиакомпанией путешествовать? Часто в большом количестве предложений легко запутаться.

Украинские авиаперевозчики, рейсы которых регулярно присутствуют на онлайн-табло в аэропортах страны, это украинские авиакомпании Мотор Сич, Роза Ветров, МАУ, SkyUp и Bravo Airways. Среди иностранных в Украину выполняют регулярные рейсы Pegasus, Turkish Airlines, KLM, AirFrance, LOT Polish Airlines, Wizz Air, RyanAir, Belavia, AirBaltic, Lufthansa, TAP Portugal, Etihad Airways, Delta Air Lines, Flydubai и CSA Czech Airlines.

Что получает пассажир, покупая тот или иной билет? Мы решили сравнить.

РБК-Украина проанализировало данные из открытых источников о том, как авиакомпании предлагают провезти ручную кладь и багаж, как пассажир может выбрать место в салоне, когда может зайти в самолет первым, где получает еду во время перелета, может ли перебронировать билет или вообще отменить его.

Какие из этих услуг можно получить с приобретением бюджетного перелета – далее в статье.

Lufthansa: накопление баллов и дополнительные услуги

Известный европейский перевозчик, который входит в Lufthansa Group, выполняет рейсы из Киева, Львова, Днепра, Запорожья, Одессы. Компания предлагает стыковочные рейсы с пересадкой во Франкфурте или Вене по всему миру. За прямой перелет из Киева до немецкого Франкфурта надо заплатить от 2 845 грн (22-20 октября) в две стороны в тарифе Economy Light.

Перебронирование возможно при условии доплаты разницы тарифов. Возврат средств невозможен. Забронировать место в салоне можно за дополнительную плату. Стоит такая услуга от 394 грн (стандартный ряд), 844 грн (просторный ряд) и 793 грн (приоритетная зона).

На рейсах продолжительностью от 150 минут подаются вода, чай и кофе, закуски. Если вы часто путешествуете, то можно зарегистрироваться в системе Miles and More и накапливать баллы, которые можно расходовать на дополнительные услуги.

Turkish Airlines: питание в эконом-классе

Турецкий перевозчик предлагает несколько тарифов в эконом-классе. Авиалинии летают из Киева, Харькова, Запорожья, Херсона, Львова и Одессы в Стамбул и далее - по всему миру. Билет на прямой рейс "Киев-Стамбул-Киев" (8-16 октября) по минимальному тарифу в эконом-классе (промо-тариф, класс W) составит от 5 594 грн. Продолжительность полета – 2 ч 5 мин в одну сторону.

В тарифе разрешено менять даты полета, но с вычетом разницы стоимости. С собой на борт можно провести ручную кладь до 4 кг, остальные 4 кг ручной клади нужно сдать в багаж. Также можно провести зарегистрированный багаж весом до 20 кг.

За 20 долларов можно удержать цену за билет, чтобы оплатить его позже. У перевозчика действует бонусная программа Miles&Smiles для постоянных клиентов. Стоит сказать, что кресла в эконом-классе авиалиний удобнее, чем у многих других перевозчиков.

В эконом-классе можно получить большое пространство для ног и качественное питание. У кресел некоторых самолетов есть розетка питания, разъем USB и Ethernet. В эконом-классе любого тарифа пассажир получит питание на борту - это горячие или холодные завтраки и обеды, сэндвичи и кексы, напитки.

Pegasus: фиксация цены и бонусы

Турецкая авиакомпания, которая недавно "зашла" в Украину, предлагает добраться из Киева, Львова, Харькова и Запорожья в Измир, Бодрум, Даламан, Стамбул и Анкару прямыми или непрямыми сообщениями. Прямой рейс "Киев-Измир-Киев" (8-16 октября) по самым дешевым тарифом стоит 4 935 грн. Продолжительность полета - 2 ч 20 мин.

Перевозчик предлагает доплатить 27 долларов, что улучшить пакет и получить преимущества, такие как выбор места в салоне самолета (за исключением мест с дополнительным пространством для ног), сэндвич, 20 кг багажа, развлечения FLY & WATCH.

Фото: Как выбрать авиакомпанию – такой вопрос часто возникает у пассажиров (РБК-Украина)

У авиалиний есть интересная опция – фиксация цены: если вы не хотите покупать билет сейчас, то можете "отложить" его на 5 дней за 6 долларов или на 7 дней за 7,2 доллара. У перевозчика есть бонусная программа BolBol, по которой можно накапливать баллы. Что касается отмены билета, то если до вылета остается более чем 3 дня, то можно аннулировать билет бесплатно.

Wizz Air: дешевые билеты и скидки от клуба

Венгерский лоукостер предлагает неплохую сеть международных перелетов из Украины в европейские города. Есть мнение, что именно благодаря этой авиакомпании украинцы начали посещать страны Европейского Союза по низким ценам. Среди популярных направлений - Польша, Германия и Италия. Компания выполняет рейсы из Киева, Харькова, Львова, Одессы и Запорожья.

В системе поиска можно найти действительно дешевые билеты от этой авиакомпании. Так, например, билет из Киева до Варшавы стоит 579 грн в одну сторону в тарифе Basic для тех, кто вступил в Wizz Discount Club. Продолжительность полета составляет 1 час 30 минут. Обратно можно найти билет за 429 грн. Стоимость билетов без вступления в клуб – 849 грн и 699 грн соответственно. Вместе – 1008 грн со скидкой клуба или 1 548 грн без нее, чтобы слетать в столицу Польши туда и обратно.

Чтобы вступить в клуб, надо разово заплатить 1020 грн. По самой низкой цене билета с собой можно взять только ручную кладь размерами 40x30x20 см, которая поместится под сиденье кресла.

Чтобы взять больший багаж, надо доплатить. В лучшем тарифе WIZZ GO, который уже стоит 1 615 грн и 1 843 грн за билет в каждую сторону, можно взять также сумку на колесах (55x40x23 см) в салон самолета, и зарегистрированный багаж весом 20 кг, бесплатно выбрать место (за исключением мест в 1-4 ряду и рядами с дополнительным пространством для ног). Вместе получается 3 458 грн за полный пакет услуг.

Фото: Некоторые авиаперевозчики предлагают существенные скидки на билеты, но вводят ограничения по багажу и другим услугам (РБК-Украина)

В лучшем тарифе будут предоставлены такие дополнительные услуги, как приоритетная посадка, отдельная стойка регистрации, возможность зарегистрироваться на рейс уже за 30 дней до вылета. Питание во всех тарифах предоставляется за отдельную плату.

На борту можно заказать горячие напитки, свежие сэндвичи, закуски, безалкогольные и алкогольные напитки. Внести изменения в билет можно за деньги. Так, более чем за 30 дней до отправления надо заплатить 30 евро за одного пассажира. Во время бронирования WIZZ Flex платить за перебронирование не нужно.

Международные Авиалинии Украины (МАУ): возврат билета и выбор места в салоне

В эконом-классе самого низкого тарифа ECONOMY LITE авиалиний можно провести только ручную кладь весом до 7 кг и бесплатно изменить бронирование. Возврат билета невозможен.

В других тарифах, Economy Standard и Economy Premium, можно получить больше услуг, таких как провоз багажа, возврат билета и выбор места в салоне. Цена за билет "Киев-Мюнхен" в обе стороны составляет от 3 395 грн (12 -21 октября), продолжительность полета составляет 2 ч 40 мин.

Услуга предварительного заказа питания платная и доступна в классах Эконом, Эконом-Премиум и Бизнес на рейсах компании. Накапливать бонусы можно через программу лояльности Panorama Club.

Sky Up: бюджетные перелеты и смена даты

Украинский перевозчик предлагает бюджетные перелеты как по Украине, так и за границу. В самом дешевом тарифе Basic можно провести с собой ручную кладь до 7 кг. В более дорогих тарифах зарегистрированный багаж - до 23 кг, можно изменить даты полета с доплатой или без и вернуть средства. Выбор места в салоне - от 166 грн, питание на борту от 113 грн, дополнительный багаж - от 779 грн.

Билет на рейс "Киев-Тбилиси" на 1-7 ноября, где продолжительность полета в одну сторону составляет 2 ч 45 мин, стоит от 3 344 грн в тарифе Basic. Также есть более дорогие тарифы Standard и Flex, в которых можно взять зарегистрированный багаж и изменить даты бронирования.

Фото: Некоторые лоукост-перевозчики имеют нестандартные требования к ручной клади (РБК-Украина)

После обзора предложений от перевозчиков, все же остаются некоторые вопросы перед покупкой билета. Главные моменты РБК-Украина комментирует авиационный эксперт Богдан Долинце.

На что стоит обратить внимание при покупке билета?

В авиаперевозках в первую очередь стоит обратить внимание на надежность авиакомпании, на то, как часто бывают задержки рейсов, какой у нее рейтинг сервиса и удовлетворенности на сайте Skytrax (международный рейтинг авиалиний – ред.), советует Богдан Долинце.

"Рейтинг пунктуальности украинских и иностранных авиаперевозчиков также регулярно публикует Министерство инфраструктуры Украины. Это позволит сделать взвешенное решение при выборе авиаперевозчика, а пассажир заблаговременно будет знать, какова вероятность задержки рейса", - отмечает эксперт.

Следует также проверять:

- условия бронирования билета;

- условия изменения даты или времени вылета;

- условия возврата или возмещения билета;

- кова политика возмещения в случае задержки или отмены рейса.

"Ведь большинство акционных тарифов, как правило, не предусматривают возможность менять бронирование. Кроме того, необходимо проверить включена ли в стоимость вашего билета перевозка багажа, какое его количество и размеры. Например, некоторые лоукост-перевозчики имеют нестандартные размеры ручной клади, и она может банально не подходить для бесплатной перевозки. Обычно это приводит к дополнительным затратам от 20 до 50 долларов для перевозки зарегистрированного багажа (доплата на месте посадки – ред.)", - добавляет авиаэксперт.

Где лучше искать нужные билеты?

При поиске авиабилетов необходимо пользоваться проверенными системами бронирования, обращает внимание Богдан Долинце.

"Это автоматизированные агрегаторы билетов, сайты авиаперевозчиков или же классические агентства по продаже билетов. Это может уберечь от мошенников и испорченного путешествия. Деятельность мошеннических ресурсов быстро блокируется, но периодически случаются неприятные истории", - говорит он.

Агрегаторы авиабилетов позволяют находить оптимальные предложения с точки зрения "цена-качество" и выбирать среди разных перевозчиков или даже строить сложные маршруты с разными перевозчиками.

"Рекомендую также проверять по выбранным маршрутам цены и непосредственно на сайте авиакомпании: иногда там билеты могут быть немного дешевле. Кроме того, бронируя билет на сайте перевозчика, могут быть доступны дополнительные параметры, такие как возможность выбрать заранее место в самолете, выбрать другие дополнительные сервисы, такие как питание или страховку багажа", - добавляет эксперт.

Фото: У лоукостеров надо проходить регистрацию на рейс через специальное приложение или сайт заранее (РБК-Украина)

Бронирование через агентство обычно обходится дороже из-за дополнительных услуг советника по планированию путешествия.

"Агентства выбирают менее опытные путешественники. Там помогут подобрать необходимый вариант, забронировать отель или другие дополнительные услуги, подсказать особенности путешествия в отдельных аэропортах или требования к документам. Кроме того, они имеют доступ к внутренним системам бронирования и иногда - доступ к специальным скидкам от авиакомпаний. Но конечная стоимость авиабилета и услуг агента, как правило, будет выше", - отмечает Богдан Долинце.

Как найти дешевые билеты?

Практика показывает, что авиаперевозчики и их автоматизированные системы продажи билетов становятся более гибкими и оперативными, поэтому "классические" советы становятся все менее полезными при поиске самых дешевых билетов, говорит Долинце.

Так, если ранее считалось, что лучше покупать билеты через интернет по вторникам и четвергам, и лучше - ночью, то сегодня такие алгоритмы автоматизированные системы уже учитывают самостоятельно.

"Для тех, кто стремится найти дешевые билеты, стоит сначала оценить все возможные варианты перелета к выбранному месту. После определения дат, проверьте, нет ли в эти дни праздников, футбольных матчей, концертов известных певцов, или не приходятся ли они на выходные. Системы авиаперевозчиков заблаговременно "видят" повышенный спрос на определенные даты и, соответственно, стоимость на них будет повышенной. Стоит посмотреть, какие есть билеты за несколько дней раньше или позже. Иногда значительно дешевле обойдется билет несколькими рейсами с пересадкой", - замечает он.

Кроме агрегаторов авиабилетов и сайтов авиакомпаний, есть еще веб-сайты, где публикуют подборки со скидками на билеты. Такие промо-билеты очень быстро раскупаются, отмечает эксперт. Поэтому надо постоянно отслеживать, не появились ли интересные предложения. Также, как правило, можно найти билеты по интересным тарифам, если бронировать их за 6-12 месяцев до путешествия.

Самый дешевый тариф: что нужно знать?

Приобретая билеты у лоукостеров или у "классических" компаний по промо-тарифам, необходимо в первую очередь детально ознакомиться с условиями перелета и правилами авиакомпании.

Фото: Билеты, купленные через профильные агентства, обходятся дороже (РБК-Украина)

"Часто такие билеты не дают возможности возврата, или же штрафные санкции составляют до 90% стоимости билета. Также стоит ознакомиться с правилами регистрации на рейс: у лоукостеров есть необходимость регистрации через специальное приложение или сайт. В аэропорту регистрация может стоить дополнительных денег. Некоторые украинские компании также используют технологию, когда пассажир может сам зарегистрироваться через приложение или на стойке саморегистрации, а вот классическая регистрация в аэропорту уже будет платная. Она может обойтись по цене самого тарифа", - объясняет Богдан Долинце.

Учитывая новые реалии авиаперелетов во время пандемии, он советует ознакомиться с требованиями страны прибытия, внутренними правилами авиакомпании, иметь при себе необходимое количество масок на все время перелета, а в некоторых случаях заблаговременно сделать тестирование на коронавирус.

Требования могут меняться от страны к стране, поэтому необходимо заранее все уточнять, чтобы не было неприятных ситуаций или отказа при посадке на борт самолета, обращает внимание эксперт.

Напомним, ранее мы писали, действительно ли билеты на рейсы по Украине стоят дешевле проезда в некоторых поездах.

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