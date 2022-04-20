В обход санкций. Россия добивается от Турции гарантий для самолетов с туристами, - СМИ

Турция собирается принять несколько миллионов туристов из РФ, несмотря на войну в Украине

Россия добивается от Турции гарантий о том, что самолеты с российскими туристами не будут конфискованы, когда они приземлятся в стране. Это происходит потому, что ранее арендованные Россией самолеты подлежат немедленному аресту во многих странах.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Hurriyetdailynews.

Турция – одна из стран, которая хочет удержать российских туристов в стране, даже несмотря на войну в Украине, писало РБК-Украина ранее.

Ожидается, что в этом году Турцию посетят от 2,5 до 3 миллионов российских туристов. Однако из-за войны и санкций российские самолеты смогут обслужить лишь от 400 до 500 тысяч из них, сообщают российские СМИ.

"Опасаясь санкций, Россия теперь добивается гарантий для арендованных самолетов, которые используют государственные и частные российские авиакомпании, что эти они не будут конфискованы по прибытии в Турцию", — пишет Hurriyet.

"Турция не сможет взять на себя такое обязательство самостоятельно" - эксперты

Всего российские авиакомпании эксплуатируют 781 самолет, из них 571 борт арендован у других стран. Лизингодатели из Европы из-за санкций против РФ хотят забрать самолеты, которые они ранее отдали в аренду: эти борты не могут быть использованы, поэтому подлежат аресту.

Фото: В прошлом году Турция приняла 4,7 млн ​​российских туристов (Getty Images)

"Именно поэтому россияне ищут гарантий у Турции. Согласно сообщению, российская сторона ведет переговоры с Министерством транспорта. Тем не менее российские юристы утверждают, что Турция не сможет взять на себя такое обязательство самостоятельно. Москва пока добилась таких гарантий только от Казахстана", — поясняют в издании.

РФ может ввести ограничения против Turkish Airlines

Тем временем турецкие авиалинии планируют увеличить количество еженедельных рейсов в Россию до 300, выделив для таких целей дополнительно 25 самолетов.

"Однако россияне не хотят терять свою долю в рейсах между двумя странами. В СМИ утверждали, что если Анкара не предоставит гарантий, которых добивается Россия, Москва может ввести некоторые ограничения в отношении турецкого перевозчика Turkish Airlines", — добавляют в Hurriyet.

В 2019 году Турцию посетило более 7 миллионов россиян. В 2020-м из-за пандемии COVID-19 в страну прибыло всего 2,1 миллиона отдыхающих из РФ. А в прошлом году Турция приняла 4,7 млн ​​российских туристов.

Напомним, мы писали, как работают санкции Запада против российской авиации.

Также самолет с дипломатами из РФ вынужден был пролететь 15 тысяч километров из-за санкций.