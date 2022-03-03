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У ОАЕ передумали скасовувати безвіз для українців на тлі агресії Росії: деталі

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Четвер 03 березня 2022 17:29
У ОАЕ передумали скасовувати безвіз для українців на тлі агресії Росії: деталі Фото: ОАЕ (unsplash.com/saj_shafique)
Автор: Євгенія Тугушева

Деталі щодо процедури продовження перебування в країні повідомлять пізніше

ОАЕ відновлює дію Меморандуму про взаєморозуміння між КМУ та Урядом ОАЕ про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис Посольства України в ОАЕ у Facebook..

Таким чином, усі громадяни України, які прибувають до ОАЕ, від 3 березня 2022 року мають право безвізового в’їзду й перебування на території Еміратів відповідно до положень вищезгаданого Меморандуму.

"Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ додатково повідомило, що, враховуючи гуманітарні умови, в яких опинилися громадяни України, прийнято рішення про надання можливості громадянам України, які заїхали до Еміратів до 3 березня 2022 року, знаходитися на території країни терміном до одного року за умови проходження відповідної процедури продовження перебування в ОАЕ (без сплати штрафів за перевищення терміну перебування на території ОАЕ)", - йдеться у повідомленні.

Однак, як писали днями західні ЗМІ, Об'єднані Арабські Емірати мають "дивну позицію" та раніше зупинили безвізовий в'їзд українців та утрималася від прийняття резолюції Ради Безпеки ООН, яка засуджує російське вторгнення.

Деталі щодо процедури продовження перебування в ОАЕ повідомимо після їх отримання від еміратської сторони.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Туреччині розповіли, що робити застряглим в країні українцям.

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