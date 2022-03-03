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В ОАЭ передумали отменять безвиз для украинцев на фоне агрессии России: детали

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 17:29
В ОАЭ передумали отменять безвиз для украинцев на фоне агрессии России: детали Фото: ОАЭ (unsplash.com/saj_shafique)
Автор: Евгения Тугушева

Детали о процедуре продления пребывания в стране сообщат позже

ОАЭ возобновляет действие Меморандума о взаимопонимании между КМУ и Правительством ОАЭ о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в ОАЭ в Facebook.

Таким образом, все граждане Украины, прибывающие в ОАЭ, с 3 марта 2022 года имеют право безвизового въезда и пребывания на территории Эмиратов в соответствии с положениями вышеупомянутого Меморандума.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ дополнительно сообщило, что, учитывая гуманитарные условия, в которых оказались граждане Украины, принято решение о предоставлении возможности гражданам Украины, въехавшим в Эмираты до 3 марта 2022 года, находиться на территории страны сроком до одного года за условия прохождения соответствующей процедуры продления пребывания в ОАЭ (без уплаты штрафов за превышение срока нахождения на территории ОАЭ)", - говорится в сообщении.

Однако, как писали ранее западные СМИ, Объединенные Арабские Эмираты имеют "странную позицию" и ранее остановили безвизовый въезд украинцев и воздержалась от принятия резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей российское вторжение.

Подробности о процедуре продления пребывания в ОАЭ сообщим после их получения от эмиратской стороны.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции рассказали, что делать застрявшим в стране украинцам.

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