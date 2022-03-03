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Без штрафів та депортації. В Туреччині розповіли, що робити застряглим в країні українцям

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Четвер 03 березня 2022 13:30
Без штрафів та депортації. В Туреччині розповіли, що робити застряглим в країні українцям Фото: Туреччина пояснила правила для українців (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Також на кордоні розгорнуто табір для тих, хто рятується від війни

Громадяни України, які зараз перебувають у Туреччині, можуть залишатися в країні без штрафів та депортації.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Українське культурне товариство у Стамбулі.

Офіційне повідомлення від Міграційної служби провінції Стамбул:

  • Ті з вас, хто хоче отримати Посвідку на проживання, отримає його за спрощеною програмою;
  • Статус біженця громадянам України не надається, надається статус людей, яким необхідний вторинний захист. Різниця лише у назві. За набуттям цього статусу вам потрібно звернутися до Відділу Міграційної служби в районі Кумкапи.
  • У будь-якому випадку, ті, у кого закінчилася віза, Посвідка на проживання, хто перебуває зараз на території без відповідних документів, не повинні переживати.

Згідно із заявою Міграційноі служби, в будь-якому разі ці особи не будуть депортовані й до них не будуть застосовувати штрафи та санкції.

"На кордоні Туреччини вже засновано табір для біженців з України. Найближчим часом подібний табір буде заснований на території Стамбула для тих громадян України, хто зараз тут опинився без житла в Стамбулі", - йдеться у заяві.

"Шановні громадяни України! Міграційна служба Туреччини з вами і робить все можливе, щоб допомогти вам у ці нелегкі дні!", - цитує організація заяву відомства.

Якщо у когось залишаються питання, украінців просять у випадку крайньої необхідності звертатись турецькою мовою на службовий номер голови Відділу Дотримання комунікації Міграційної служби міста Стамбул +905312878953 (пан Сердар ДАЛ).

"Громадяни України, які опинилися в цій ситуації в інших провінціях Туреччини! Збережіть цю публікацію, по можливості вона буде доповнена номерами працівників Міграційної служби у ваших містах", - зверталися до наших громадян.

Нагадаємо, в Чехії ведуть безпрецедентну кампанію зі збору коштів на українську армію.

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