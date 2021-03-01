Новий етап для туризму: як будуть скасовувати карантин в Туреччині

Відпочинок у Туреччині актуальний в будь-який час року: навесні туристів з України чекають на екскурсії по Стамбулу, на відпочинок в Каппадокії та в інших відомих місцях країни. Але поки в Туреччині діють карантинні обмеження, які стосуються насамперед місцевих мешканців.

Водночас у курортній країні чекають на рішення влади з питання подальших обмежень під час пандемії, повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News.

"Провінції Туреччини вже чекають рішення Кабінету міністрів щодо того, як рухатися вперед і які кроки їм потрібно буде виконати, оскільки країна готується перейти до фази нормалізації", - йдеться в повідомленні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган раніше вже оголосив, що деякі обмеження почнуть послаблювати. У тому числі планують послабити комендантську годину по буднях і локдаун на вихідних. Правила будуть змінюватися в залежності від того, який рівень захворюваності буде в тому чи іншому регіоні.

Очікується, що про нові "фази нормалізації" оголосять в перші дні березня, коли відбудеться чергове засідання Кабінету міністрів.

Якими будуть нові правила карантину

Планується, що провінції Туреччини будуть поділені на різні категорії з низьким, середнім, високим або дуже високим рівнем захворюваності COVID.

Рішення щодо такого поділу будуть приймати в залежності від декількох факторів. Насамперед - від рівня захворюваності COVID та від темпів вакцинації. Також при розрахунках буде братися до уваги заповнюваність відділень реанімації та ліжко-місць у лікарнях, повідомляє видання.

Фото: Ринок у Стамбулі (pixabay.com)

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа назвав нову фазу періодом "прийняття рішень на місцях": тепер профільні комітети в регіонах будуть вирішувати, які заходи слід послабити, а які, навпаки, посилити.

Провінції, в яких буде зареєстровано нових 10 випадків захворюваності на 100 000 осіб на добу, буде класифікуватися як регіони з низьким рівнем ризику. Регіони з кількістю від 11 до 35 випадків інфікування на 100 000 осіб потраплять у категорію середнього ризику. Регіонам з низьким і середнім рівнем ризику дозволять послабити обмеження.

Водночас влада Туреччини підкреслює, що туристи, як і раніше, можуть вільно пересуватися на курортах та в містах за умови, що будуть мати з собою паспорт. З іншого боку, значна частина ресторанів і кафе в країні все ж не працює, що створює для туристів деякі незручності.

Разом з тим необхідність здавати ПЛР-тест перед в'їздом в Туреччину не скасовували: на вихідні 27-28 лютого цю вимогу продовжили до 26 травня 2021 року.

Конкуренція за туристів у новому сезоні посилиться

Хоч в Туреччині й діє комендантська година та інші обмеження, в країні напевно послаблять карантин напередодні нового сезону, каже РБК-Україна турагент Любов Чернега.

Фото: Стародавнє селище Учхисар, Каппадокія (pixabay.com)

"Думаю, це буде новим етапом для туризму в країні. Туреччина зацікавлена в приїзді іноземних туристів. Тому не думаю, що обмеження будуть жорсткі. Тим більше вже зростає конкуренція: якщо минулого літа поряд з Туреччиною для туристів були відкриті зовсім небагато країн, то тепер про плани відкриття заявляють Кіпр, Греція та інші. У новому сезоні конкуренція за туристів посилиться", - говорить вона.

За словами турагента, навіть під час локдауну до Туреччини їде чимало туристів. Але все ж було б зручніше, якби в країні працювали всі заклади.

"В Туреччині завжди добре стежать за тим, що б карантину дотримувалися. У Стамбулі, наприклад, всі сумлінно ходять в масках. Не думаю, що відкриття ресторанів і кафе негативно вплине на захворюваність. Але цього точно чекають і місцеві, і туристи", - каже Любов Чернега.

Яка ситуація з вакцинацією в Туреччині сьогодні

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я, зараз в Туреччині налічується близько 30 провінцій із загальним населенням близько 24 мільйонів осіб, які належать до зон низького або середнього ризику. Інші 59,8 мільйона осіб проживають у провінціях з високим і дуже високим рівнем ризику захворюваності.

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На цю мить в Туреччині вже ввели близько 8,6 мільйона доз вакцини проти COVID-19. Починаючи 14 січня, коли була запущена програма по вакцинації, близько 7 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини, а решта 1,7 мільйона осіб отримали як першу, так і другу дози.

Фото: Айя-Софія, район Султанахмет у Стамбулі (pixabay.com)

Тим часом у Міністерстві освіти Туреччини оголосили, що відновлення очного навчання в початковій школі й у старших класах розпочнеться 2 березня (раніше планувалося розпочати навчання 1 березня).

"Нам потрібно було переглянути рішення про поновлення очного навчання у зв'язку з різким зростанням числа інфікувань за останні пару днів у деяких провінціях. Прошу вибачення за одноденну затримку", - заявила 28 лютого міністр освіти Зія Сельчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в рамках ослаблення карантину у Туреччині хочуть відкрити ресторани та кафе.

Також повідомлялося, до якого турецького міста під час пандемії їдуть мільйони туристів.