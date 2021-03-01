Новый этап для туризма: как будут отменять карантин в Турции

Отдых в Турции актуален в любое время года: весной туристов из Украины ждут на экскурсии по Стамбулу, на отдых в Каппадокии и в других известных местах страны. Но пока в Турции действуют карантинные ограничения, которые касаются прежде всего местных жителей.

В то же время в курортной стране ждут решения властей по вопросу дальнейших ограничений во время пандемии, сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

"Провинции Турции уже ждут решения Кабинета министров относительно того, как двигаться вперед и какие шаги им нужно будет предпринять, поскольку страна готовится перейти к фазе нормализации", - говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже объявил, что некоторые ограничения начнут ослаблять. В том числе планируют ослабить комендантский час по будням и локдаун по выходным. Правила будут меняться в зависимости от того, какой уровень заболеваемости будет в том или ином регионе.

Ожидается, что о новых "фазах нормализации" объявят в первые дни марта, когда состоится очередное заседание Кабинета министров.

Какими будут новые правила карантина

Планируется, что провинции Турции будут разделены на разные категории с низким, средним, высоким или очень высоким уровнем заболеваемости COVID.

Решение по такому разделению будут принимать в зависимости от нескольких факторов. Прежде всего - от уровня заболеваемости COVID и от темпов вакцинации. Также при расчетах будет приниматься во внимание заполняемость отделений реанимации и койко-мест в больницах, сообщает издание.

Фото: Рынок в Стамбуле (pixabay.com)

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа назвал новую фазу периодом "принятия решений на местах": теперь профильные комитеты в регионах будут решать, какие меры следует ослабить, а какие, наоборот, ужесточить.

Провинции, в которых будет зарегистрировано до 10 новых случаев заболеваемости на 100 000 человек в сутки, будут классифицироваться как регионы с низким уровнем риска. Регионы с количеством от 11 до 35 случаев инфицирования на 100 000 человек попадут в категорию среднего риска. Регионам с низким и средним уровнем риска разрешат ослабить ограничения.

В то же время власти Турции подчеркивают, что туристы, как и ранее, могут свободно передвигаться на курортах и в городах при условии, что будут иметь с собой паспорт. С другой стороны, значительная часть ресторанов и кафе в стране все же не работает, что создает для туристов некоторые неудобства.

Вместе с тем необходимость сдавать ПЦР-тест перед въездом в Турцию не отменяли: на выходных 27-28 февраля это требование продлили до 26 мая 2021 года.

Конкуренция за туристов в новом сезоне усилится

Хоть в Турции и действует комендантский час и другие ограничения, в стране наверняка ослабят карантин в преддверии нового сезона, говорит РБК-Украина турагент Любовь Чернега.

Фото: Древний поселок Учхисар, Каппадокия (pixabay.com)

"Думаю, это будет новым этапом для туризма в стране. Турция крайне заинтересована в приезде иностранных туристов. Поэтому не думаю, что ограничения будут жесткие. Тем более уже растет конкуренция: если прошлым летом наряду с Турцией для туристов были открыты совсем немного стран, то теперь о планах открытия заявляют Кипр, Греция и другие. В новом сезоне конкуренция за туристов усилится", - говорит она.

По словам турагента, даже во время локдауна в Турцию едет немало туристов. Но все же было бы удобнее, если бы в стране работали все заведения.

"В Турции всегда хорошо следят за тем, что бы карантин соблюдали. В Стамбуле, например, все добросовестно ходят в масках. Не думаю, что открытие ресторанов и кафе негативно повлияет на заболеваемость. Но этого точно ждут и местные, и туристы", - говорит Любовь Чернега.

Какая ситуация с вакцинацией в Турции сегодня

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в Турции насчитывается около 30 провинций с общим населением около 24 миллионов человек, которые относятся к зонам низкого или среднего риска. Остальные 59,8 миллиона человек проживают в провинциях с высоким и очень высоким уровнем риска заболеваемости.

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На сегодняшний день в Турции уже ввели около 8,6 миллиона доз вакцины против COVID-19. Начиная 14 января, когда была запущена программа по вакцинации, около 7 миллионов человек получили первую дозу вакцины, а оставшиеся 1,7 миллиона человек получили как первую, так и вторую дозы.

Фото: Айя-София, район Султанахмет в Стамбуле (pixabay.com)

Тем временем в Министерстве образования Турции объявили, что возобновление очного обучения в начальной школе и в старших классах начнется 2 марта (ранее планировалось начать обучение 1 марта).

"Нам нужно было пересмотреть решение о возобновлении очного обучения в связи с резким ростом числа инфекций за последние пару дней в некоторых провинциях. Прошу прощения за однодневную задержку", - заявила 28 февраля министр образования Зия Сельчук.

Напомним, ранее мы писали, что в рамках ослабления карантина в Турции хотят открыть рестораны и кафе.

Также сообщалось, в какой турецкий город во время пандемии едут миллионы туристов.