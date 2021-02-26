Новий безвіз: для українців відкриваються країни, куди рідко їздять туристи

З 1 березня для українців стає більш доступною ще одна туристична країна – Гренада, маленька острівна держава в Карибському морі. Про це повідомило Держагентство розвитку туризму України.

Між Україною і Гренадою починає діяти угода про скасування візових вимог. Для в'їзду, перебування і транзиту візи українцям не потрібні. Загалом українцям буде дозволено перебувати в країні не більше 90 днів протягом 180 днів.

Гренада – країна з декількох островів з білосніжними пляжами, красивою природою, гарячими джерелами й курортними селищами для забезпечених туристів. Дві третини економіки країни тримається на сфері туризму. Але чи стане Гренада новим популярним напрямком для українських туристів після скасування віз?

Радше політичний жест, ніж реальний туризм

Україна нерідко підписує безвіз з різними країнами. В тому числі - з туристичною привабливими. При цьому туристи далеко не завжди їдуть туди на відпочинок чи екскурсії.

Наприклад, без віз українці можуть їздити в Колумбію, Еквадор, на Маршаллові острови, Мадагаскар, Гаїті, Фіджі. Також порівняно нещодавно Україна підписала угоду про безвізовий режим з Сент-Вінсентом і Гренадінами.

Але характерно, що ці країни не є популярними у туристів. РБК-Україна не знайшло у відкритих джерелах прямих зручних турів з України за цими напрямками для "масового" сегмента туристів. Є кілька ексклюзивних турів "під запит", вартість яких пропонують прорахувати для кожного туриста індивідуально.

Фото: Сент-Вінсент і Гренадіни (pixabay.com)

При цьому візовим залишається в'їзд в країни, які давно цікаві українцям. Наприклад, потрібно оформляти візу, щоб поїхати до Великобританії або США.

"Якщо відкрити сайт Міністерства закордонних справ, то ми побачимо, що у нас періодично встановлюється безвіз з різними країнами. Але це зовсім не означає, що всі ці країни стануть популярними у наших співгромадян, і всі туди одразу поїдуть відпочивати", - каже в коментарі РБК-Україна заступник генерального директора компанії TEZ Tour Олександр Новіковський.

Він пояснює: у багатьох випадках встановлення безвізу - це суто декларативна політична воля при зустрічі глав держав або міністрів.

"Також часто при підписанні будь-яких документів обмінюються певними люб'язностями, надаючи один одному безвізовий в'їзд в надії на те, що це може бути цікаво і туристичному сектору. Але треба усвідомлювати, що для розвитку туризму між країнами потрібно прикладати багато зусиль і підходити до цього комплексно", - відзначає експерт.

Країна, з якою не стикалися турагенти

Встановлення безвізового режиму з різними країнами - важлива частина зовнішньої політики України, яку не можна недооцінювати, говорить РБК-Україна фахівець з підбору турів Любов Чернега.

"Чим більше буде для нас "безвізових" країн, тим краще. Але я б звернула увагу на інший момент: те, як про це пишуть у пресі. Бачила новини на багатьох сайтах про те, що, мовляв, "українці тепер можуть планувати відпустку в мальовничій Гренаді". Але мало хто помітив, що турів туди як таких просто немає. Я за більш ніж п'ятнадцять років роботи у сфері туризму із запитами турів в цю країну не стикалася", - зауважує турагент.

За її словами, попри "нерозкрученість" напряму, з України поїхати реально і в Гренаду, і в іншу маловідому країну: все залежить від того, "як далеко готовий зайти мандрівник", чи готовий до тривалих перельотів, поїздок на кораблях, чи не проти витримувати пересадки, тощо.

Напрямки потрібно спочатку популяризувати в Україні

За словами заступника гендиректора TEZ Tour, такий напрямок як Гренада стане популярним, хіба що хтось почне "роздмухувати вогник туризму" в цій країні з акцентом на туристів з України.

Фото: Гренада - острівна держава в Карибському морі (pixabay.com)

"Якщо сама Гренада виділить на системну популяризацію місцевих курортів близько одного мільйона доларів на рік тільки серед українських туристів, то тоді якась кількість заможних туристів туди полетить. Але і це не гарантує масової популярності країни, це не буде свідчити про якийсь новий зароджуваний тренді", - пояснює специфіку напрямку фахівець.

"Скільки людей занурюються з аквалангом біля берегів Антарктиди?"

Експерт впевнений, що потоку туристів навіть після введення безвізу з цією країною спостерігатися не буде точно.

"Це далеко, і це дуже специфічно. Введення безвізу точно не вплине на туристичний потік в цю країну. Поїздки в Гренаду - це настільки індивідуальний туризм, що поїздки туди бувають лише в поодиноких випадках", - зазначає Новіковський.

Для порівняння заступник директора туркомпанії наводить приклад з індивідуальним попитом на далекі напрямки.

"Скільки людей, скажімо, занурюються з аквалангом біля берегів Антарктиди? Я дійсно знаю одну людину, яка там пірнала. Мандрівник для цього летів через всю планету з кількома пересадками, потім добирався різними іншими видами транспорту. І все для того, щоб побачити цю місцевість, зануритися у води біля узбережжя континенту", де мало хто буває, - розповідає він.

Таке занурення відбувається тільки в супроводі двох дайверів, які обов'язково знаходяться разом з туристами, інструктуючи їх.

"Гренада - це щось подібне. На нашій планеті - безліч подібних екзотичних місць. Але чи будуть вони масово популярними? Це велике питання", - сумнівається експерт.

Фото: Карибське море (pixabay.com)

"Хочете ексклюзивності - розгляньте Малайзію"

Мало хто в українському туристичному бізнесі розуміє, яка в Гренаді інфраструктура, готелі, які екскурсії можна проводити туристам. Не вивчені особливості місцевої кухні, логістики, авіасполучення, відзначають турагенти.

На думку Олександра Новіковського, зараз вистачає доступних, безпечних і вже пристосованих до відпочинку курортів. Наприклад, Мальдіви, Домінікана. Існує багато зручних у контексті прильотів і відльотів місць, куди поїхати набагато простіше і комфортніше.

Фото: Визначні місця в Малайзії (pixabay.com)

"Якщо хочете ексклюзивності - розгляньте Малайзію, Сінгапур. Якщо хочете Карибський басейн, можна вибрати Мексику. Зараз там не вимагають ПЛР-тест від туристів, не потрібно проходити самоізоляцію", - рекомендує керівник туркомпанії.

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