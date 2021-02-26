Новый безвиз: для украинцев открываются страны, куда редко ездят туристы

С 1 марта для украинцев становится более доступной еще одна туристическая страна – Гренада, маленькое островное государство в Карибском море. Об этом сообщило Госагентство развития туризма Украины.

Между Украиной и Гренадой начинает действовать соглашение об отмене визовых требований. Для въезда, пребывания и транзита визы украинцам не нужны. В общем украинцам будет разрешено находиться в стране не более 90 дней в течение 180 дней.

Гренада – страна, состоящая из нескольких островов с белоснежными пляжами, красивейшей природой, горячими источниками и курортными поселками для обеспеченных туристов. Две трети экономики страны держится на сфере туризма. Но станет ли Гренада новым популярным направлением для украинских туристов после отмены виз?

Скорее политический жест, чем реальный туризм

Украина нередко подписывает безвиз с разными странами. В том числе - с туристически привлекательными. При этом туристы далеко не всегда едут туда на отдых или экскурсии.

Например, без виз украинцы могут ездить в Колумбию, Эквадор, на Маршалловы острова, Мадагаскар, Гаити, Фиджи. Также сравнительно недавно Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Но характерно, что эти страны не являются популярными у туристов. РБК-Украина не нашло в открытых источниках прямых удобных туров из Украины по этим направлениям для "массового" сегмента туристов. Есть несколько эксклюзивных туров "под запрос", стоимость которых предлагают просчитать для каждого туриста индивидуально.

Фото: Сент-Винсент и Гренадины (pixabay.com)

При этом визовым остается въезд в страны, которые давно интересны украинцам. К примеру, визу нужно оформлять, чтобы поехать в Великобританию или США.

"Если открыть сайт Министерства иностранных дел, то мы увидим, что у нас периодически устанавливается безвиз с разными странами. Но это совсем не значит, что все эти страны станут популярными у наших сограждан, и все туда сразу поедут отдыхать", - говорит в комментарии РБК-Украина заместитель генерального директора компании TEZ Tour Александр Новиковский.

Он объясняет: во многих случаях установление безвиза - это сугубо декларативная политическая воля при встрече глав государств или министров.

"Также часто при подписании каких-то документов обмениваются определенными любезностями, предоставляя друг другу безвизовый въезд в надежде на то, что это может быть интересно и туристическому сектору. Но надо отдавать себе отчет, что для развития туризма между странами нужно прикладывать множество усилий и подходить к этому комплексно", - отмечает эксперт.

Страна, с которой не сталкивались турагенты

Установление безвизового режима с разными странами - важная часть внешней политики Украины, которую нельзя недооценивать, говорит РБК-Украина специалист по подбору туров Любовь Чернега.

"Чем больше будет для нас "безвизовых стран", тем лучше. Но я бы обратила внимание на другой момент: то, как об этом пишут в прессе. Видела новости на многих сайтах о том, что, мол, "украинцы теперь могут планировать отпуск в живописной Гренаде". Но мало кто заметил, что туров туда как таковых просто нет. Я за более чем пятнадцать лет работы в сфере туризма с запросами туров в эту страну не сталкивалась", - замечает турагент.

По ее словам, несмотря на "нераскрученность" направления, из Украины поехать реально и в Гренаду, и в другую малоизвестную страну: все зависит от того, "как далеко готов зайти путешественник", готов ли к длительным перелетам, поездкам на кораблях, готов ли выдерживать пересадки, и так далее.

Направления нужно сначала популяризировать в Украине

По словам заместителя гендиректора TEZ Tour, такое направление как Гренада станет популярным, разве что если кто-то начнет "раздувать огонек туризма" в этой стране с акцентом на туристов из Украины.

Фото: Гренада - островное государство в Карибском море (pixabay.com)

"Если сама Гренада выделит на системную популяризацию местных курортов порядка одного миллиона долларов в год только среди украинских туристов, то тогда какое-то количество состоятельных туристов туда полетит. Но и это не гарантирует массовой популярности страны, это не будет говорить о каком-то новом зарождающемся тренде", - объясняет специфику направления специалист.

"Сколько людей погружается с аквалангом у берегов Антарктиды?"

Эксперт уверен, что потока туристов даже после введения безвиза с этой страной наблюдаться не будет точно.

"Это далеко, и это очень специфично. Введение безвиза точно не повлияет на туристический поток в эту страну. Поездки в Гренаду - это настолько индивидуальный туризм, что поездки туда бывают лишь в единичных случаях", - отмечает Новиковский.

Для сравнения замдиректора туркомпании приводит пример с индивидуальным спросом на дальние направления.

"Сколько людей, скажем, погружается с аквалангом у берегов Антарктиды? Я действительно знаю одного человека, который там погружался. Путешественник для этого летел через всю планету с несколькими пересадками, затем добирался на разных других видах транспорта. И все для того, чтобы посмотреть эту местность, погрузиться в воды у побережья континента, на котором мало кто бывает", - рассказывает он.

Такое погружение происходит только в сопровождении двух дайверов, которые обязательно находятся вместе с туристами, инструктируя их.

"Гренада - это что-то подобное. На нашей планете - множество подобных экзотических мест. Но будут ли они массово популярными? Это большой вопрос", - сомневается эксперт.

Фото: Карибское море (pixabay.com)

"Хотите эксклюзивности - рассмотрите Малайзию"

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Мало кто в украинском туристическом бизнесе понимает, какая в Гренаде инфраструктура, отели, какие экскурсии можно проводить туристам. Не изучены особенности местной кухни, логистики, авиасообщения, отмечают турагенты.

По мнению Александра Новиковского, сейчас хватает доступных, безопасных и уже приспособленных к отдыху курортов. Например, Мальдивы, Доминикана. Существует много удобных в контексте прилетов и отлетов мест, куда поехать намного проще и комфортнее.

Фото: Достопримечательности в Малайзии (pixabay.com)

"Если хотите эксклюзивности - рассмотрите Малайзию, Сингапур. Если хотите Карибский бассейн, можно выбрать Мексику. Сейчас там не требуют ПЦР-тест от туристов, не нужно проходить самоизоляцию", - рекомендует руководитель туркомпании.

Напомним, ранее мы писали, что для украинских туристов открывается Грузия.

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