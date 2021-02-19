На нових умовах: коли українці зможуть відпочити в Грузії

Грузія може стати доступною для українських туристів вже в березні. Можливість пом'якшити правила в'їзду для українців розглядають в уряді країни, повідомляє "Українська Правда".

З 1 лютого в Грузію допускають іноземців, які пройшли два етапи вакцинації від COVID будь-якою вакциною. Таке рішення поширюється на громадян РФ, які вакцинувалися. Проте ситуація, при якій Грузія буде пускати росіян, але не пускати українців, "буде виглядати неправильно", вважає джерело видання.

Найближчим часом пройти два етапи вакцинації, щоб потрапити в Грузію, в українців навряд чи вийде. Ймовірно, українських туристів будуть приймати з ПЛР-тестами.

Грузія залишалася закритою для туристів з початку пандемії. Від зростання захворюваності населення це не вберегло, але країна втратила 20% ВВП, які приносить туристична галузь.

Зараз в Грузію з негативним ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до перетину кордону, допускаються громадяни країн ЄС і окремих країн, наприклад, Ізраїлю, ОАЕ, США.

Більшість туристів не бронюють пакетний відпочинок в Грузії

Багато туроператорів вже чули заяву про те, що Грузія може відкритися для туристів з України, каже в коментарі РБК-Україна Олег Кулик, директор мережі агенцій "Поїхали з нами". Він зазначає, що ця країна хоч і є традиційно популярною серед українців, але все ж не відноситься до масового сегменту.

Фото: Цікаві місця Тбілісі (pixabay.com)

"За рівнем попиту Грузія знаходиться приблизно посередині між усіма напрямками. Туди українці до пандемії літали і на зимові курорти, і влітку. Але більшість складали самостійні мандрівники, які зазвичай не купують пакетних турів. Тих же, хто бронює Грузію через турагентства, не так багато", - пояснює він.

Можливе відкриття Грузії на основний туристичний ринок у великих масштабах кардинально не вплине, вважає Олег Кулик:

"Минулий рік дав нам зрозуміти, що поки яка-небудь країна не заявила про відкриття кордонів офіційно, все знаходиться на рівні чуток. Це стосується Греції, Грузії та інших країн. Так, у Грузії протягом минулого року кілька разів заявляли, що планують відкритися".

За його словами, туркомпанії планували поїздки, чартери. Але тоді ніхто нікуди не полетів.

"Якщо в'їзд для українців цього разу буде дозволено за умови здачі ПЛР-тесту, а не вакцинації, це буде непоганою умовою. Тоді туристи в Грузію охоче полетять і поїдуть. Думаю, будуть планувати поїздки ближче до літа", - розповідає директор мережі турагенцій.

Коли почнуть продавати тури до Грузії

У розмові з РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура зазначає, що про нові можливі умови в'їзду туристів до Грузії поки не чув.

"Остання свіжа нова інформація була про те, що туди вже пускають туристів, які пройшли вакцинацію проти COVID. Але якщо будуть пускати тільки на основі здачі ПЛР-тесту та без вимог самоізоляції, то тури в Грузію однозначно будуть популярні", - говорить фахівець.

Фото: Відпочинок в Грузії часто планують самостійно (pixabay.com)

За його словами, за рівнем популярності Грузію не можна порівнювати з Єгиптом і Туреччиною, але відкриття країни точно порадує наших туристів.

"В Туреччину і Єгипет на тиждень туристів з України відлітає стільки, як у Грузію приблизно за півроку. Зрозуміло, що це непорівнювані за обсягами напрямки, але грузини завжди добре до нас ставляться, а ми – до них. Попитом ця багатогранна країна завжди користувалася. Якщо вона відкриється 1 березня, то туристи-першопрохідці можуть встигнути застати навіть частину гірськолижного сезону. А влітку актуальний відпочинок на морі. Приміром, в Батумі. Плюс – різноманітні екскурсійні програми", - пояснює він.

Якщо в Грузії оголосять, що відкриються для українців у березні тільки на основі ПЛР-тесту, то туркомпаніям достатньо двох тижнів, щоб запустити продаж напрямку.

"Раніше вже була заява про те, що Грузія відкрилася. Всі зраділи, а потім виявилося, що відкрилася вона тільки для вакцинованих туристів. Тому варто дочекатися офіційних заяв країни", - говорить Андрій Демура.

Скільки можуть коштувати тури

Сьогодні більшість українських турфірм поки не формують і не пропонують турів в Грузію: просять дочекатися відкриття кордонів країни, відновлення авіарейсів і конкретики з правилами в'їзду.

Фото: Туризм складає 20% ВВП Грузії (pixabay.com)

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Тим не менше, на сайтах кількох компаній вже є попередні ціни. Найчастіше путівки в цю країну пропонуються на дати, починаючи з червня 2021 року.

Наприклад, можна знайти тури з прямим перельотом в Батумі на 6 ночей. Вартість путівки зі сніданками та проживанням в 4-зірковому готелі на двох становить 18692 гривні.

Ціна за тур в курортне місто Кобулеті регіону Аджарії на чорноморському узбережжі на 6 ночей на двох становить 20 367 гривень. Одна з туркомпаній пропонує тури в Батумі з Києва на 6 ночей за ціною від 20 тисяч гривень на двох, а путівку в Тбілісі на ту ж кількість днів – за ціною від 22 тисяч на дві персони.

Але турагенти кажуть, що наявність в пошукових системах турів зовсім не означає, що їх продають. Активні пропозиції будуть актуальні після того, як країна заявить про точні правила в'їзду офіційно.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи зможуть українці відпочити в Греції влітку 2021 року.

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