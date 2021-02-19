На новых условиях: когда украинцы смогут отдохнуть в Грузии

Грузия может стать доступной для украинских туристов уже в марте. Возможность смягчить правила въезда для украинцев рассматривают в правительстве страны, сообщает "Украинская Правда".

С 1 февраля в Грузию допускают иностранцев, которые прошли два этапа вакцинации от COVID любой вакциной. Такое решение распространяется на граждан РФ, которые вакцинировались. Однако ситуация, при которой Грузия будет пускать россиян, но не пускать украинцев, "будет выглядеть неправильно", считает источник издания.

В ближайшее время пройти два этапа вакцинации, чтобы попасть в Грузию, у украинцев вряд ли получится. Вероятно, украинских туристов будут принимать с ПЦР-тестами.

Грузия оставалась закрытой для туристов с начала пандемии. От роста заболеваемости населения это не уберегло, но страна потеряла 20% ВВП, которые приносит туристическая отрасль.

Сейчас в Грузию с негативным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до пересечения границы, допускаются граждане стран ЕС и отдельных стран, например, Израиля, ОАЭ, США.

Большинство туристов не бронируют пакетный отдых в Грузии

Многие туроператоры уже слышали заявление о том, что Грузия может открыться для туристов из Украины, говорит в комментарии РБК-Украина Олег Кулик, директор сети агентств "Поехали с нами". Он отмечает, что эта страна хоть и традиционно популярная среди украинцев, но все же не относится к массовому сегменту.

Фото: Достопримечательности Тбилиси (pixabay.com)

"По уровню спроса Грузия находится примерно посередине между всеми направлениями. Туда украинцы до пандемии летали и на зимние курорты, и летом. Но большинство составляли самостоятельные путешественники, которые обычно не покупают пакетных туров. Тех же, кто бронирует Грузию через турагентства, не так много", - поясняет он.

Возможное открытие Грузии на основной туристический рынок в крупных масштабах кардинально не повлияет, считает Олег Кулик:

"Прошлый год дал нам понять, что пока какая-либо страна не заявила об открытии границ официально, все находится на уровне слухов. Это касается Греции, Грузии и других стран. Так, в Грузии на протяжении прошлого года несколько раз заявляли, что планируют открыться.

По его словам, туркомпании планировали поездки, чартеры. Но тогда никто никуда не полетел.

"Если въезд для украинцев в этот раз будет разрешен на условии сдачи ПЦР-теста, а не вакцинации, это будет неплохим условием. Тогда туристы в Грузию охотно полетят и поедут. Думаю, будут планировать поездки ближе к лету", - рассказывает директор сети турагентств.

Когда начнут продавать туры в Грузию

В разговоре с РБК-Украина директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура отмечает, что о новых возможных условиях въезда туристов в Грузию пока не слышал.

"Последняя свежая новая информация была о том, что туда уже пускают туристов, прошедших вакцинацию против COVID. Но если будут пускать только на основе сдачи ПЦР-теста и без требований самоизоляции, то туры в Грузию однозначно будут популярны", - говорит специалист.

Фото: Отдых в Грузии часто планируют самостоятельно (pixabay.com)

По его словам, по уровню популярности Грузию нельзя сравнивать с Египтом и Турцией, но открытие страны точно обрадует наших туристов.

"В Турцию и Египет в неделю туристов из Украины улетает столько, как в Грузию примерно за полгода. Понятно, что это несравнимые по объемам направления, но грузины всегда хорошо к нам относятся, а мы – к ним. Спросом эта многогранная страна всегда пользовалась. Если она откроется с 1 марта, то туристы-первопроходцы могут успеть застать даже часть горнолыжного сезона. А летом актуален отдых на море. К примеру, в Батуми. Плюс – разнообразные экскурсионные программы", - поясняет он.

Если в Грузии объявят, что откроются для украинцев в марте только на основе ПЦР-теста, то туркомпаниям достаточно двух недель, чтобы запустить продажу направления.

"Ранее уже было заявление о том, что Грузия открылась. Все обрадовались, а потом оказалось, что открылась она только для вакцинированных туристов. Поэтому стоит дождаться официальных заявлений страны", - говорит Андрей Демура.

Сколько могут стоить туры

Сегодня большинство украинских турфирм пока не формируют и не предлагают туров в Грузию: просят дождаться открытия границ страны, возобновления авиарейсов и конкретики по правилам въезда.

Фото: Туризм составляет 20% ВВП Грузии (pixabay.com)

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Тем не менее, на сайтах нескольких компаний уже есть предварительные цены. Чаще всего путевки в эту страну предлагается на даты, начиная с июня 2021 года.

К примеру, можно найти туры с прямым перелетом в Батуми на 6 ночей. Стоимость путевки с завтраками и проживанием в 4-звездочном отеле на двоих составляет 18692 гривны.

Цена за тур в курортный город Кобулети региона Аджарии на черноморском побережье на 6 ночей на двоих составляет 20 367 гривен. Одна из туркомпаний предлагают туры в Батуми из Киева на 6 ночей по цене от 20 тысяч гривен на двоих, а путевку в Тбилиси на то же количество дней – по цене от 22 тысяч на две персоны.

Но турагенты говорят, что наличие в поисковых системах туров совсем не значит, что их продают. Активные предложения будут актуальны после того, как страна заявит о точных правилах въезда официально.

Напомним, ранее мы писали, смогут ли украинцы отдохнуть в Греции летом 2021 года.

Также сообщалось, на каких условиях украинских туристов будут пускать в Оман.