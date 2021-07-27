Незвідані локації: чим цікаві українським туристам країни Перської затоки

Днями українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на запуск чартерних рейсів з Києва в Бахрейн. Літаки з туристами зможуть літати двічі на тиждень з 1 серпня до 31 жовтня.

Ця ж авіакомпанія з 3 серпня починає польоти в Саудівську Аравію. До цього з червня 2021 року в Україну почала здійснювати прямі рейси авіакомпанія Flynas, доставляючи тисячі арабських туристів до Києва та Львова.

Тим часом авіакомпанія Qatar Airways відновила польоти до Києва з Дохи ще в кінці 2020 року після початку пандемії. Але багато з цих держав залишаються навіть для досвідчених українських туристів незвіданими територіями.

Чи вплинуть нові рейси на кількість українських мандрівників у країнах Перської затоки та чи стануть ці країни новою туристичною локацією для українців після пандемії?

"Україна може стати транзитним хабом"

Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія - це країни-сусіди ОАЕ на березі Перської затоки. Це країни з яскравим пляжним відпочинком, якісними готелями, яскравими екскурсіями й всілякими туристичними "фішками" – від автентичної арабської архітектури та дайвінгу до перлинних ферм і шопінгу.

Фото: Готель в Бахрейні (pixabay.com)

Відпочинок в цих країнах до пандемії обирали індивідуальні туристи, враховуючи візові складності в'їзду, розповідає РБК-Україна Наталія Хватова, спеціаліст компанії "Караван Люкс Тур".

Ці країни для українського ринку для відпочинку та екскурсій були досить закриті та невідомі.

"До Саудівської Аравії було проблемно отримати візу, особливо для жінок. Бахрейн - більш відкрита країна. Думаю, що, якщо з'явилися рейси - це, перш за все, розраховано на ділові відносини. Також Україна може стати транзитним хабом для інших пасажирів в ці країни", - припускає експерт.

Чимало туристичних агентств можуть почати пропонувати в Бахрейн якісь програми.

"Завантаженість літака пасажирами туристичних компаній навряд чи буде досить висока. А ось арабські туристи і ділові поїздки на нових рейсах будуть досить популярні", - говорить Наталія Хватова.

Вона додає: арабські країни завжди були досить дорогі, і клієнти з міркувань безпеки туди самостійно, як в Європу, їздити не будуть.

"Чому Дубай так продається? Тому що це давно існуючий напрямок відпочинку для українців, туди весь час були рейси, там повністю є інфраструктура. Там є модні готелі, популярні серед наших туристів, які роблять бронювання за півроку наперед. Це місце проведення канікул для заможних людей", - пояснює вона попит туристів на перевірені напрямки.

Українські туристи активно літали Катарськими авіалініями - їх активно використовували як транзит для Мальдів, Сейшел, Таїланду, Сінгапуру, Індонезії. При цьому популярність Катару як туристичної локації серед українців була невисокою.

Чим можуть зацікавити країни Перської затоки

До пандемії різні туристичні компанії пропонували багатоденні екскурсійні тури країнами Перської затоки. Наприклад, в мережі можна знайти пропозиції побувати в 6 країнах за 11 днів.

Фото: Архітектура в Саудівській Аравії (pixabay.com)

Практично здійснити таку подорож було непросто, каже Наталія Хватова.

"Відпочинок в Катарі й раніше був середньої популярності. Об'єднувати країни в один тур було складно. Я сама намагалася зробити Бахрейн плюс Емірати - потрібно було робити тур окремо в кожну з країн. Тому що з однієї країни в іншу можна потрапити літаком, а не поїздом або автобусом, як в Європі", - розповіла про складнощі вона.

У країни Перської затоки можуть бути популярні індивідуальні тури, вважає експерт. Ці держави з історичної точки зору дуже цікаві.

"А з точки зору просто відпочинку - для туристів Арабські Емірати матимуть перевагу. Хоча в Бахрейні є непогані курорти, але туди варто робити пізнавальні тури, щоб подивитися країну. Та туристична компанія, яка першою зробить таку програму, напевно, виграє", - припускає експерт.

Заявлені рейси найімовірніше повезуть більше арабських туристів в Україну і бізнес-мандрівників між двома країнами. Адже серпень-вересень - не найкомфортніший час в арабських державах.

"У цих країнах в ці місяці ще дуже спекотно. Нашим туристам комфортніше в жовтні. Я колись була в серпні в Еміратах - від машини в магазин бігла, тому що думала, що мої тапочки розплавляться і ноги будуть горіти", - ділиться досвідом фахівець.

Фото: Форт у Бахрейні (pixabay.com)

Чи можуть українці їхати до арабських країн: умови в'їзду

З червня в українських містах і курортних локаціях спостерігається велика кількість туристів із Саудівської Аравії та сусідніх з нею держав. Причина такого "буму" – прямі авіарейси й безвізовий режим для відвідування України.

Наприклад, безвізовий режим з Катаром діє з 2 листопада 2018 року, за яким українські громадяни можуть перебувати в країні до 90 днів без візи. З Саудівської Аравії та Бахрейну мандрівники можуть приїжджати в Україну без віз з 1 серпня 2020 року. А ось нашим мандрівникам для поїздки в ці країни необхідно оформляти електронні візи.

Наприклад, в Бахрейн для отримання візи потрібен "гарант" в цій країні. У візових центрах пропонують допомогу в отриманні візи без запрошення і підтверджень. Після приїзду мандрівникам потрібно здати ПЛР-тест своїм коштом і вирушити на 10-денну самоізоляцію з повторним тестом після цього терміну.

Для громадян України відвідування Саудівської Аравії можливе після отримання візи, 7-денного карантину своїм коштом і здачі двох тестів на COVID.

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