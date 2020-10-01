Нові правила в'їзду: до яких країн можна полетіти на відпочинок у жовтні

Промайнуло літо, але в курортних країнах триває оксамитовий сезон. Для всіх, хто найближчим часом планує відпочити за кордоном, туристичний інформпортал VisitUkraine.Today на прохання РБК-Україна підготував перелік курортних держав, які готові приймати українських туристів з найновішими правилами в'їзду у жовтні.

Єгипет – найбільш оптимальний варіант. Тому що сервіс відмінний, ціни приємні, до 31 жовтня немає потреби сплачувати візовий збір. Але в’їзд можливий лише за наявності "свіжої" довідки з негативним результатом ПЛР-тесту. Дозволено також провести ПЛР-тестування безпосередньо після прибуття на курорт.

Туреччина – найпопулярніший курортний напрямок серед наших туристів. Якщо ви ще не літали до Туреччини, готуйте квитки та поліс страхування. В’їзд для українських туристів вільний – без тестів та самоізоляції. А якщо вже були тут, то варто завітати ще раз, щоб відкрити для себе осінню Туреччину: вона вас неодмінно вразить.

Фото: Албанія не вимагає жодних карантинних заходів при в’їзді (pixabay.com)

Албанія та Чорногорія цього року замінили собою популярні серед наших громадян Іспанію та Грецію, кордони яких так і не відкрились для туристів. Ці країни не вимагають жодних карантинних заходів при в’їзді. Але, якщо дуже хочеться до Чорногорії, то при поверненні додому доведеться піти на самоізоляцію або здати ПЛР-тест, бо країна знаходиться в "червоній" зоні для України.

Болгарія залишається відкритою, проте трохи посилила умови в’їзду громадянам з України. Від 1 жовтня до 30 листопада 2020 року дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія за наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР. Тест має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

Фото: З 1 жовтня до 30 листопада в’їзд не територію Болгарії дозволений українцям лише за наявності негативного результату ПЛР-тесту (pixabay.com)

Мальдіви – для любителів екзотики та теплого Індійського океану відкриті кордони цієї мальовничої країни. Всі туристи повинні заздалегідь забронювати готель для отримання візи, мати з собою також заповнену електронну форму "Traveller Health Declaration" та довідку з негативним результатом ПЛР-тестування, що проведено не більше ніж за 3 доби до перетину кордону.

Важливо додати, що іноземні туристи можуть перебувати лише на одному курорті Мальдів, без можливості його зміни на інший.

Об’єднані Арабські Емірати дозволяють приїхати українцям з туристичною метою за умови дотримання низки вимог. Відпочивальники під час реєстрації на рейс мають надати поліс міжнародного медичного страхування, заповнену "Форму декларації про стан здоров’я", а також роздрукований Сертифікат, який підтверджує негативні результати тесту на COVID-19. Варто зазначити, що Україна відносить ОАЕ до "червоної" зони, тому по поверненні доведеться пройти самоізоляцію.

Як бачимо, вибір курортних країн для відпустки у жовтні доволі непоганий. Тому нехай всі заплановані подорожі здійсняться та принесуть лише позитивні емоції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в аеропорту "Київ" з'явилося цікаве нововведення для туристів.

Також повідомлялося, коли Ізраїль може відкрити кордони для туристів, якщо зараз там запроваджують суворі карантинні заходи через новий спалах COVID-19.