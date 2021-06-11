Нові правила і преміальний відпочинок: чого чекати українцям від літньої відпустки на Кіпрі

На Кіпрі продовжують пом'якшувати коронавірусні обмеження. Наприклад, з 10 червня дозволяється робота нічних клубів і плавальних басейнів, повідомляється на сайті inbusinessnews.reporter.com.cy.

Танці та масові заходи отримали зелене світло, хоча раніше танцювальні рухи на Кіпрі були під забороною і передбачали штраф в 300 євро як заклик до масових веселощів в умовах пандемії.

Що потрібно знати туристам про нові правила відпочинку на Кіпрі і чи привернуть зміни більше українців на острів Афродіти – в матеріалі РБК-Україна.

Танці біля столиків і веселощі за перепустками: нові правила відпочинку

МОЗ Кіпру продовжує скасовувати заборонні заходи в рамках стратегії поступового відновлення економіки і соціальної активності, йдеться в статті.

Фото: На Кіпрі пом'якшують обмеження (unsplash.com/igor starkov)

З 10 червня почнуть діяти такі правила:

- дозволяється збиратися в ресторанах або залах готелів для великих заходів до 250 осіб, а на відкритому повітрі - до 350;

- для відвідування нічних клубів буде застосовуватися система бронювання;

- обов'язкова умова для присутніх "перепустки здоров'я" SafePass, а для туристів CyprusFlightPass;

- відвідувачів у клубах можна обслуговувати тільки за столом;

- максимально дозволяється до 8 осіб за столом (з 1 липня - 10);

- для охочих танцювати біля свого столика дистанція з іншими групами відпочивальників має бути дотримана від 1 м;

- заборонено обслуговувати відвідувачів у барі;

- з 1 липня дозволять роботу барів, відвідувачі повинні будуть дотримуватися дистанції в 1 метр;

- з температурою тіла 37,3 і вище вхід в нічний клуб заборонений;

- співробітники повинні будуть носити медичні маски;

- меню буде одноразовим або ламінованим, також – в електронному вигляді.

- на входах в туалет охоронці стежитимуть за дотриманням дистанції в 2 метри;

- дозволено відвідувати басейни;

Фото: Архітектура на Кіпрі (pixabay.com)

"Замість Кіпру вибирають відпочинок у Греції"

Останнім часом попит на відпочинок на Кіпрі серед українців став знижуватися, розповів РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Зараз попит трохи менший, ніж був у квітні: відкрилася Греція на більш простих умовах в'їзду. Тому велика частина "кіпрської" аудиторії переорієнтувалася на Грецію. На Кіпрі вимагають по прильоту другий тест. Багатьох людей це відлякує - є ризик отримати позитивний результат, тому що половина тестів показують помилкові результати", - каже він.

Тому багато туристів вибирають відпочинок в країнах, де не вимагають тестів або їх можна зробити перед вильотом в Україні.

"Греція - одна з таких країн, і для багатьох є повною відповідністю відпочинку на Кіпрі – за кухнею, мовою, культурою. Ціни на тури також знаходяться на одному рівні, а Греція може бути навіть трохи дешевша", - зазначає експерт.

У той же час Греція вже добре заповнена туристами, літаки летять повними – багато людей вирушили на відпочинок за перенесеними турами з минулого року.

"Але в Грецію ще не всі полетіли, тому турпотік можна буде рахувати в другій половині червня. Багато програм по цій країні стартують з 15-28 червня", - розповідає фахівець.

Фото: Греція стала альтернативою Кіпру (unsplash.com/miriam eh)

"Попит на преміальні поїздки не знижується"

У той же час фахівець компанії "Караван Люкс Тур" Наталія Хватова вважає, що попит на Кіпр все ж є, і досить непоганий. Але спостерігається він в основному серед тих, хто планує преміальний відпочинок в цій країні.

"Попит на Кіпр однозначно є, і він не знижується. Але підкреслю, що така ситуація характерна для преміум-поїздок. На Кіпрі - хороші можливості для якісного відпочинку, непоганий вибір апартаментів і готелів високого рівня. Особливо велику концентрацію таких закладів можна знайти в районі курортного міста Пафос на південному заході країни", - говорить вона РБК-Україна.

За її словами, минулого року, коли обмеження були більш жорсткими, багато хто бував у Туреччині вже по кілька разів. Така категорія туристів в цьому сезоні вже швидше вибере щось нове - Кіпр або Грецію, вважає вона.

"У цьому контексті Домінікана, Мальдіви і Сейшели стоять осторонь з причини тривалих перельотів. Ті, хто вибирає "чисту" екзотику, Кіпр для відпочинку не розглядає. Кіпр вибирають швидше серед типових напрямків середземноморського відпочинку - Туреччини, Греції, Балканського регіону", - зазначає Наталія Хватова.

Крім поїздок у відпустку, на Кіпр певна категорія українців літає і по роботі, нагадує фахівець.

"Бізнес-подорожі займають чималу частину перельотів на Кіпр з України. Часто відпочинок і робота гармонійно поєднуються. А ось Греція для українців - це чисто відпочинок", - говорить вона про особливості поїздок у дві країни.

Фото: На Кіпр їдуть за преміальним відпочинком (unsplash.com/dylan sosso)

Скільки коштують тури на Кіпр влітку

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданок" у провідних туристичних компаній на дати з 26 червня і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора "Tez Tour" найбюджетніший тур на ці дати - в 2 * готелі в Ларнаці з харчуванням "сніданок і вечеря" – за 20080 гривень, в 3* можна відпочити за ціною від 27 тис.грн в Ларнаці і Лімассолі, в 4* - від 27-27 тисяч гривень в Пафосі і Айя-Напі. У 5 * готелі в Пафосі можна провести тиждень з харчуванням "сніданок і вечеря" за ціною від 41639 гривень, в Протарасі – від 44992 гривень.

У туроператора "Coral Travel" провести тиждень в кінці червня в Пафосі в 3* готелі можна за ціною 21461 гривні з вильотом 29 червня, в Айя-Напі – від 26288 гривень, 4* в Ларнаці – від 32700 гривень, в 5 * в Пафосі – від 53800 гривень.

У туроператора "Компас" тиждень в Пафосі в 3* готелів обійдеться від 21350 гривень, в 4* можна відпочити за ціною від 31070 гривень в Протарасі, в 5 * - від 39237 гривень в Ларнаці.

Фото: На Кіпр поставлено два десятки рейсів на тиждень (pixabay.com)

Чи будуть знижуватися ціни на відпочинок на Кіпрі у зв'язку з падінням попиту, Андрій Демура прогнозувати не береться.

"З Кіпру також відтягнули на себе туристів й інші європейські напрямки: почався сезон в Хорватії та Чорногорії, Албанії. На Кіпр зараз не так багато рейсів, як було раніше: напрямок тільки розкручується. Зараз на Кіпр поставлено близько двадцяти рейсів на тиждень", - говорить він.

Якщо кількість рейсів не зменшиться, то ціни будуть знижуватися. Хоча туроператорам і авіакомпаніям доцільніше було б зменшити їх кількість відповідно до попиту, резюмує керівник туркомпанії.

Зазначимо, раніше ми писали про кращі розваги під час відпочинку на Кіпрі.

Також повідомлялося, що сезон відпочинку в Хорватії почався зі значними знижками.