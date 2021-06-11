Новые правила и премиальный отдых: чего ждать украинцам от летнего отпуска на Кипре

На Кипре продолжают смягчать коронавирусные ограничения. Например, с 10 июня разрешается работа ночных клубов и плавательных бассейнов, сообщается на сайте inbusinessnews.reporter.com.cy.

Танцы и массовые мероприятия получили зеленый свет, хотя раньше танцевальные движения на Кипре были под запретом и предполагали штраф в 300 евро как призыв к массовому веселью в условиях пандемии.

Что нужно знать туристам о новых правилах отдыха на Кипре и привлекут ли изменения это больше украинцев на остров Афродиты – в материале РБК-Украина.

Танцы у столиков и веселье по пропускам: новые правила отдыха

Минздрав Кипра продолжает отмену запретительных мер в рамках стратегии постепенного восстановления экономики и социальной активности, говорится в статье.

Фото: На Кипре смягчают ограничения (unsplash.com/igor starkov)

С 10 июня начнут действовать следующие правила:

- разрешается собираться в ресторанах или залах отелей для больших мероприятий до 250 человек, а на открытом воздухе - до 350;

- для посещения ночных клубов будет применяться система бронирования;

- обязательное условие для присутствующих "пропуска здоровья" SafePass, а для туристов CyprusFlightPass;

- посетителей в клубах можно обслуживать только за столом;

- максимально разрешается до 8 человек за столом (с 1 июля – 10);

- для желающих танцевать возле своего столика дистанция с другими группами отдыхающих должна соблюдаться от 1 м;

- запрещено обслуживать посетителей в баре;

- с 1 июля разрешат работу баров, посетители должны будут соблюдать дистанцию в 1 метр;

- с температурой тела 37,3 и выше вход в ночной клуб запрещен;

- сотрудники должны будут носить медицинские маски;

- меню будет одноразовым или ламинированным, также – в электронном виде.

- на входах в туалет охранники будут следить за соблюдением дистанции в 2 метра;

- разрешено посещать бассейны;

Фото: Архитектура на Кипре (pixabay.com)

"Вместо Кипра выбирают отдых в Греции"

В последнее время спрос на отдых на Кипре среди украинцев стал снижаться, рассказал РБК-Украина директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Сейчас спрос немного меньше, чем был в апреле: открылась Греция на более простых условиях въезда. Поэтому большая часть "кипрской" аудитории переориентировалась на Грецию. На Кипре требуют по прилету второй тест. Многих людей это отпугивает – есть риск получить позитивный результат, потому что половина тестов показывают ложные результаты", - говорит он.

Поэтому многие туристы выбирают отдых в странах, где не требуют тестов или их можно сделать перед вылетом в Украине.

"Греция – одна из таких стран, и для многих является полным соответствием отдыху на Кипре – по кухне, языку, культуре. Цены на туры также находятся на одном уровне, а Греция может быть даже немного дешевле", - отмечает эксперт.

В то же время Греция уже хорошо заполнена туристами, самолеты летят полными – многие отправились на отдых по перенесенным турам с прошлого года.

"Но в Грецию еще не все полетели, поэтому турпоток можно будет считать во второй половине июня. Много программ по этой стране стартуют с 15-28 июня", - рассказывает специалист.

Фото: Греция стала альтернативой Кипру (unsplash.com/miriam eh)

"Спрос на премиальные поездки не снижается"

В то же время специалист компании "Караван Люкс Тур" Наталья Хватова считает, что спрос на Кипр все же есть, и довольно неплохой. Но наблюдается он в основном у тех, кто планирует премиальный отдых в этой стране.

"Спрос на Кипр однозначно есть, и он не снижается. Но подчеркну, что такая ситуация характерна для премиум-поездок. На Кипре - хорошие возможности для качественного отдыха, неплохой выбор апартаментов и гостиниц высокого уровня. Особенно большую концентрацию таких заведений можно найти в районе курортного города Пафос на юго-западе страны", - говорит она РБК-Украина.

По ее словам, в прошлом году, когда ограничения были более жесткими, многие бывал в Турции уже по нескольку раз. Такая категория туристов в этом сезоне уже скорее выберет что-то новое - Кипр или Грецию, считает она.

"В этом контексте Доминикана, Мальдивы и Сейшелы стоят в стороне по причине длительных перелетов. Те, кто выбирает "чистую" экзотику, Кипр для отдыха не рассматривает. Кипр выбирают скорее среди типичных направлений средиземноморского отдыха - Турции, Греции, Балканского региона", - отмечает Наталья Хватова.

Кроме поездок в отпуск, на Кипр определенная категория украинцев летает и по работе, напоминает специалист.

"Бизнес-путешествия занимают немалую часть перелетов на Кипр из Украины. Часто отдых и работа гармонично совмещаются. А вот Греция для украинцев - это чисто отдых", - говорит она об особенностях поездок в две страны.

Фото: На Кипр едут за премиальным отдыхом (unsplash.com/dylan sosso)

Сколько стоят туры на Кипр летом

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтрак" у ведущих туристических компаний на даты с 26 июня и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "Tez Tour" самый бюджетный тур на эти даты – в 2* отеле в Ларнаке с питанием "завтрак и ужин" – за 20080 гривен, в 3* можно отдохнуть по цене от 27 тыс. грн в Ларнаке и Лимассоле, в 4* - от 27-27 тысяч гривен в Пафосе и Айя-Напе. В 5* отеле в Пафосе можно провести неделю с питанием "завтрак и ужин" по цене от 41639 гривен, в Протарасе – от 44992 гривен.

У туроператора "Coral Travel" провести неделю в конце июня в Пафосе в 3* отеле можно по цене 21461 гривны с вылетом 29 июня, в Айя-Напе – от 26288 гривен, 4* в Ларнаке – от 32700 гривен, в 5* в Пафосе – от 53800 гривен.

У туроператора "Компас" неделя в Пафосе в 3* отелей обойдется от 21350 гривен, в 4* можно отдохнуть по цене от 31070 гривен в Протарасе, в 5* - от 39237 гривен в Ларнаке.

Фото: На Кипр поставлено два десятка рейсов в неделю (pixabay.com)

Будут ли снижаться цены на отдых на Кипре в связи с падением спроса, Андрей Демура прогнозировать не берется.

"С Кипра также оттянули на себя туристов и другие европейские направления: начался сезон в Хорватии и Черногории, Албании. На Кипр сейчас не так много рейсов, как было раньше: направление только раскручивается. Сейчас на Кипр поставлено около двадцати рейсов в неделю", - говорит он.

Если количество рейсов не уменьшится, то цены будут снижаться. Хотя туроператорам и авиакомпаниям целесообразнее было бы уменьшить их количество в соответствии со спросом, резюмирует руководитель туркомпании.

Отметим, ранее мы писали о лучших развлечениях во время отдыха на Кипре.

Также сообщалось, что сезон отдыха в Хорватии начался со значительными скидками.