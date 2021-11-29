Новорічна казка та атмосфера минулого: п'ять захопливих локацій, які розкриють красу Житомирщини взимку

Туристам радять відвідати Бердичів і Древлянський парк
Подорожі на вихідних - один з кращих способів додати яскравих вражень в зимові дні. Не обов'язково вирушати в далеку дорогу - в годині-двох їзди від столиці вистачає цікавих локацій.
Наприклад, на Житомирщині екскурсії до історичних пам'яток і природних локацій можна поєднати з гастротуризмом. П'ять найцікавіших туристичних мысць назвали в Житомирському обласному туристичному центрі у Facebook.
"Житомирщині є що запропонувати туристу, адже новорічні та різдвяні свята оповиті романтичною атмосферою, і на Поліссі завжди вміли їх святкувати", - зазначають у центрі.
В які локації регіону туристів запрошують спланувати вікенд взимку - в матеріалі РБК-Україна.
Замок взимку має особливий шарм, заворожує і привертає увагу вже не тільки архітектурою, а й святковим "вбранням". Тут можна забронювати номер і відчути себе королем в новорічному царстві, описують атмосферу в центрі.
Це один з найкрасивіших замків, який став туристичною локацією. Його збудував у 1612 році Єлисей Плетенецький, архімандрит Києво-Печерської Лаври. Тоді в будівлях розташовувалася "папірня" - майстерня з виробництва паперу для друку книг. На папері цієї "фабрики" був надрукований перший у Києві "Часослов" (1616 рік). На той час папірня була єдиним в Центральній Україні підприємством з виробництва листів для друкарства – їх виготовляли з льону, конопель та кропиви.
Хоча папірня була знищена в 17 столітті, папери її виробництва вистачило на друк книг ще майже на сотню років. В кінці 19 століття колишню папірню перебудували в млин, який працював і в радянські часи.
У 2007 році замок викупили і почали реконструкцію. Зараз там створено історико-культурний комплекс "Радомисль", в замку облаштовано музей домашньої ікони з колекцією з понад 5 тисяч стародавніх ікон. Також є майстерня з виготовлення паперу за старовинною технологією. Тут після майстер-класів гості можуть отримати аркуші паперу з гербом Радомисля на водяних знаках.
Пообідати можна в трапезній, а переночувати – в стилізованих під старовину кімнатах замку, в яких багато років тому спали ченці.
Місто не втрачає свого шарму ніколи, а взимку взагалі перетворюється на казкове містечко Снігової королеви, звертають увагу туристів.
"Відвідайте тут монастир Босих Кармелітів, прогуляйтеся по міській площі, випийте глінтвейн під ялинкою і завершіть прогулянку по розповіді про неймовірну історію кохання", - радять мандрівникам.
Фото: Костел Кармелітів Босих (wikipedia.org)
До слова, саме в Бердичеві вінчалися фрацузький письменник Оноре де Бальзак і Евеліна Ганська, і грав молодий Шопен. У місті є також кілька цікавих музеїв. Наприклад, Музей єврейства з купою цікавої інформації (Бердичів вважався найбільш єврейським містом в Російській імперії і називався "Волинським Єрусалимом") і музей Джозефа Конрада – відомого польського письменника. Також - історичний музей на території монастия Босих Кармелітів.
Та й просто прогулятися по вуличках і "єврейським двориках" міста і продегустувати продукцію місцевого пивзаводу – достатньо, щоб відчути атмосферу старовини міста.
Взимку місто прикрашають в гірлянди, іграшки, на площах і вулицях літає аромат глінтвейну і карамелі.
Туристам радять відвідати:
Також в Житомирі варто відвідати величні собори, костел, лютеранську кірху, побачити унікальний гострокутний "плаский будинок" і пишний особняк Філіпова з 19 століття.
У селі Дениші в Тетерівській громаді знаходиться гранітна прямовисна скеля, яка використовується для скелелазіння. Висота скель там досягає 25 метрів.
"Влітку це місце славиться і можливостями для спортивного туризму, а взимку це спокійна і спокійна екскурсія для душі. Почути чудеса Тригорського монастиря, побачити залишки величної цукрової імперії Терещенка та обговорити плани на наступний рік в теплій садибі за чимось зігріваючим, споглядаючи неймовірної краси природу з вікна", - описують відпочинок для туристів в Денишах.
Поруч знаходяться руїни замку магнатів Терещенко з багатою історією – до наших днів збереглася вежа, частина стін із ліпниною. У цьому місці можна відчути дух дореволюційного життя. Колись поруч у парку були розбиті теплиці для екзотичних фруктів.
А Тригорський монастир на річці Тетерів 16 століття, який радять відвідати на маршруті - діюча обитель з чудотворною іконою, мощами й дивовижними фресками.
У Коростені на берегах річки Уж знаходиться Древлянський природний парк. За красою його порівнюють з "Софіївкою" в Умані.
Відео: Пам'ятки Коростеня (YouTube / Tour de Ukraine)
У локації давня історія - в 10 столітті княгиня Ольга спалила місто як помсту за вбивство її чоловіка князя Ігоря. До цього часу в Іскоростені знаходилася столиця древніх племен древлян.
Зараз у парку встановлені пам'ятники княгині Ользі, древлянському князю Малу, князю Володимиру, богатирю Добрині Микитовичу. У парку є природна локація - "Ольгина купальня".
У парку знаходиться підземне оборонне містечко Другої світової війни. Воно було і залишається автономним, виходи з укриття знаходяться в різних частинах міста. Зараз багатоповерхові підземелля засекречені, але для туристів відкрито один поверх.
А про сучасність у парку нагадує також пам'ятник деруну. Саме цей кулінарний символ Полісся і радять спробувати туристам під час відвідування Коростеня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Ворохті придумали захопливі маршрути до вершин засніжених гір.
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