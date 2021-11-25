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Пікнік на горі та сани з кіньми: у Ворохті вигадали захопливі маршрути до вершин засніжених гір

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Четвер 25 листопада 2021 14:00
Пікнік на горі та сани з кіньми: у Ворохті вигадали захопливі маршрути до вершин засніжених гір Фото: Відпочинок у Ворохті (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристів вперше водитимуть гірськими стежками взимку

Зимовий відпочинок у Карпатах щороку обирають чимало українців. С метою привабити більше туристів в популярних локаціях активно розвивають туристичні маршрути – від пізнавальних до розважальний.

Побачити справжню зимову красу гір та піднятися до вершин і на полонини запропонують відпочивальникам у Ворохті в Івано-Франківській області. Два пішохідні маршрути - на гору Магура та на полонину Борсучина – цього року вперше стануть доступні й у зимовий сезон, розповів агентству "Укрінформ" депутат Ворохтянської селищної ради, автор турів Олег Молдавчук.

Раніше взимку в такі походи зважувалися ходити окремі сміливці. Цього року одноденні походи будуть організовані для груп кілька разів на тиждень. Окрім краси природи і гірського повітря, туристи отримають додаткові розваги – пікнік та катання на санях, запряженими кіньми.

Чим цікаві нові маршрути у Ворохті та скільки коштуватиме такий відпочинок - у матеріалі РБК-Україна.

Краєвиди на гірські хребти та розваги для дітей

Зимові походи далеко в гори зазвичай обирають підготовані туристи і спортсмени. Втім, насолодитися зимовими пейзажами засніжених гірських хребтів тепер можна буде туристам і без особливої підготовки усіх вікових категорій.

Пікнік на горі та сани з кіньми: у Ворохті вигадали захопливі маршрути до вершин засніжених гірФото: Полонина Бурсучина взимку (facebook.com/Alexander Kalinin)

Маршрути, які запропонують туристам у Ворохті в цьому зимовому сезоні:

  1. Похід на гору Магура. Тривалість – близько 5 годин. За цей час група подолає 7 кілометрів.

"Будемо робити його з пікніком на горі. Адже з вершини Магури відкривається краєвид на Чорногірський хребет, Говерлу, Петрос", - розповів Олег Молдавчук.

  1. Похід на полонину Борсучина з продовженням на хребет Кукул (висота - 1540 м). Протяжність - 14 км в обидві сторони. На полонині планують влаштувати обід та катання на санях з кіньми.

"Ці маршрути взимку ще не працювали. Їх долали лише одинокі сміливці. У нас буде графік, який передбачатиме двічі чи тричі на тиждень такі сходження для групи туристів, а це 5-6 гостей", – відзначив він.

Для того, щоб вирушити в один з таких походів, буде достатньо лижного костюма та водонепроникного взуття. У групи будуть брати туристів від 7 років, інших вікових обмежень не буде.

Скільки коштуватиме похід та відпочинок у Ворохті

Описані походи в гори коштуватимуть від 600 до 1100 гривен з одного. В цю вартість вже включені частування та розваги.

В цьому році житло у Ворохті коштує від 300-350 гривень у приватних готелях і садибах. Багато власників міні-готелів не піднімали ціни в цьому році через збільшення конкуренції на курорті.

Пікнік на горі та сани з кіньми: у Ворохті вигадали захопливі маршрути до вершин засніжених гірФото: У Ворохті є кілька сотень садиб і готелів (facebook.com/Vorokhta.Tatariv.Tourinfo)

Загалом у Ворохті працюють близько 300 об'єктів розміщення для туристів. В цьому сезоні відкриються ще 10 нових садиб.

Відзначається, що відпочивальники зможуть їздити кататися на лижах у сусідній курорт Буковель – адже до першого витягу лише 20 км. Дістатится туди можна автобусом, який їздить двічі на день, або на власному авто.

Чим цікавий курорт Ворохта взимку

У Ворохтянській громаді розробили свій туристичний бренд із слоганом "Скочимо до Ворохти" та вказівником у формі лиж та гуцульських символів.

Ворохта — селище міського типу, до складу громади якої входить також село Татарів. Від станціі Татарів до курорту Буковель – 15 кілометрів. В цьому зимовому сезоні через станцію курсуватимуть 7 додаткових поїздів з різних регіонів України.

Ворохта знаходиться на висоті 850 метрів над рівнем моря в оточенні гір та лісів, на березі річки Прут. Відомі пам'ятки локації – мости-віадуки, яким більше 100 років. Один із них – серед найдовших в Європі – більше 100 метрів. Є поблизу Ворохти й міні-віадук – недіючий вузьколінійний "Каретний міст".

Туристів приваблюють й сучасні фото-локації – гойдалка з краєвидом на Ворохту, підвісний місток через річку Прут.

Пікнік на горі та сани з кіньми: у Ворохті вигадали захопливі маршрути до вершин засніжених гірФото: Катання на лижах у Ворохті (booking.com)

Гірськолижний курорт Ворохта використовується як центр з підготовки українських спортсменів зі стрибків із трампліна, біатлону, лижних перегонів. Трамплін у Ворохті побудували ще за часів Польщі. Зараз це найбільший трамплін в Україні – 90 м. Взимку для туристів працюють кілька підйомників – крісельний та бугельні.

Маршрут на Говерлу починається від спортивно-туристської бази "Заросляк", яка знаходиться неподалік Ворохти у горах.

Для походів туристам пропонують маршрут до гори Магура заввишки 1362 метри у масиві Сколівські Бескиди. Пололина Борсучина знаходиться на висоті 1200 м над рівнем моря. Вважається, що так її назвали завдяки вигляду місцини згори – нібито обриси території нагадують борсука.

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