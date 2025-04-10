От Польши до Вьетнама: 7 гигантских статуй Иисуса, которые стоит увидеть

Статуя Царя Вселенной Иисуса Христа

Где находится: Свебодзин, Польша

Эта статуя установлена в 2010 году, ее высота - 36 метров, а с постаментом - 52,5 метра. Она - самая высокая статуя Иисуса Христа в мире и самая новая из всех известных. Ее видно с расстояния 30 километров.

Интересный факт. На статуе есть позолоченная корона, которая имеет 3,5 метра в диаметре и около 3 метров в высоту. Голова памятника - 4,5 метра в высоту. Официально голова сделана из бетона, но по некоторым данным - для ее изготовления использовали твердый пластик. В 2018 году журналисты делали фотографии статуи с дрона и увидели там телекоммуникационные передатчики. Местный интернет-провайдер подтвердил, что это действительно передатчики для раздачи сети в ближайших населенных пунктах. Статуя Царя Вселенной Иисуса Христа в Польше (фото: Википедия)

Кристо-де-ла-Конкордия

Где находится: Кочабамба, Боливия

Это самая большая статуя Христа в Южном Полушарии и она была установлена в 1994 году. Расположена эта статуя на вершине холма Сан-Педро, на высоте 256 метров над Кочабамбой и абсолютной высотой 2 840 метров над уровнем моря. С этого холма открывается невероятный вид на город. К смотровой площадке ведет 1399 ступенек.

Интересный факт. Размах рук у этой статуи - 32,87 метра, что делает ее одной из самых широких статуй Иисуса Христа. Статуя Иисуса Христа в Боливии (Википедия)

Статуя Царя Христа

Где находится: Вунгтау, Вьетнам

Высота этой статуи - 32 метра, вместе с постаментом - 36 метров. Она была установлена еще в 1974 году. Расположена эта статуя на вершине горы Нуй-Нхто, откуда открывается панорамный вид на Южнокитайское море

Интересный факт. Внутри статуи есть внутренняя лестница, по которой можно подняться на плечи Христа. Статуя Иисуса Христа во Вьетнаме (фото: Википедия)

Христос Спаситель

Где находится: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Эта статуя Христа - самая известная в мире, она является символом как Рио-де-Жанейро, так и Бразилии. Ее высота - 30,1 метра, вместе с постаментом - 38 метров. Была установлена еще в 1931 году. Расположена эта статуя на вершине 200-метровой горы Корковаду в национальном парке Тижука, в черте города. Почти полвека считалась самой высокой статуей Христа в мире, но впоследствии этот статус потеряла из-за построения новых статуй в других странах.

Интересный факт. Статуя Христа-Спасителя в 2007 году внесли в список Семи новых чудес света. Статуя Христа Спасителя в Бразилии (фото: Википедия)

Благословение Христа

Где находится: Манадо, остров Сулавеси в Индонезии

Эта статуя была построена в 2007 году. Ее высота - 30 метров, а вместе с постаментом - 50 метров. Это относительно новая статуя, которая поражает своим современным дизайном и динамичной позой.

Интересный факт. Эта статуя имеет наклон под углом 20 градусов, что создает эффект движения. Статуя Иисуса Христа в Индонезии (фото: Википедия)

Христос-Царь (Cristo Rey)

Где находится: Тальнепантли-де-Бас, Мексика

Высота этой статуи - 30 метров, с постаментом - 33 метра. Она расположена на горе, откуда открывается невероятно красивый вид на долину.

Интересный факт. Это одно из самых популярных мест для паломничества в Мексике. Каждый год сюда сходятся тысячи верующих. Статуя Иисуса Христа в Мексике (фото: Википедия)

Кришту Рей

Где находится: город Альмада (возле Лиссабона), Португалия

Высота этой статуи - 28 метров, а общая высота с постаментом - 110 метров. Она стоит на очень высоком пьедестале над рекой Тежу, что делает ее видимой из многих точек Лиссабона. Установлена в 1959 году.

Интересный факт. На строительство этой статуи вдохновила статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Статуя Иисуса Христа в Португалии (фото: Википедия)

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При написании материала были использованы источники: Википедия, Encyclopaedia Britannica, Atlas Obscura