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"Нова ера настала": відома авіакомпанія створює аеротаксі для коротких рейсів

Автор: Євгенія Тугушева

Повітряні судна призначені для перельотів на відстань близько 160 км

Авіакомпанія AirAsia планує орендувати до 100 літаків з вертикальним зльотом та посадкою для виконання надкоротких рейсів до Південно-Східної Азії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Travel Weekly.

Для перельотів будуть використані літаки VX4 eVOTL, в яких розміщуються пілот та чотири пасажири.

Революційні аеротаксі постачатиме лізингова компанія Avolon, яка минулого літа виконала замовлення на 500 літаків на суму 2 мільярди доларів.

Якими будуть інноваційні повітряні судна

Повітряні судна призначені для перельотів близько 100 миль (ред. – близько 160 кілометрів).

"Я дуже радий цьому партнерству та потенціалу надкоротких авіаперельотів з нульовим рівнем викидів у Південно-Східній Азії. Цифрова ера настала. У VX4 ми визначили те, що, на нашу думку, буде кращим літаком eVTOL, і ми дуже раді стати авіакомпанією, яка запускає цей літак у Південно-Східній Азії", – сказав Тоні Фернандес, виконавчий директор AirAsia.

Компанія також співпрацюватиме з AirAsia "комерціалізації" літаків eVTOL з нульовим рівнем викидів та розробки платформи міської повітряної мобільності у Південно-Східній Азії.

Дві компанії сформують робочу групу для проведення місцевої сертифікації, вивчення потенційних ринкових можливостей та вимог до інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ОАЕ презентують принципово новий транспортний засіб.

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