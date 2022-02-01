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"Реактивний літак": в ОАЕ запустять перший у світі човен, що літає

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Вівторок 01 лютого 2022 16:07
"Реактивний літак": в ОАЕ запустять перший у світі човен, що літає Фото: У Дубаї будуть виробляти перші у світі човни, що літають (unsplash.com/timo-volz)
Автор: Євгенія Тугушева

Транспортний засіб зможе перевозити до 12 пасажирів та розвивати швидкість до 40 вузлів

У Дубаї будуть виробляти перші у світі човни з водневими двигунами, повідомляє Khaleejtimes.com.

Проєкт розроблений за підтримки приватних компаній ОАЕ та швейцарським стартапом із фінансуванням у розмірі десять мільйонів євро.

Презентація човна відбудеться на 28-му Міжнародному кліматичному саміті у Дубаї, який відбудеться у листопаді 2023 року.

"Ми раді зробити це оголошення з Дубая і мати можливість виготовити і запустити The Jet, який стане першим у світі човном, плаватиме без шуму, хвиль і викидів і зможе літати на висоті 80 см над водою", — сказав Ален Тебо, засновник швейцарського стартапу.

Човен працюватиме на екологічно чистій енергії. Вона здатна безшумно літати над водою та розвивати крейсерську швидкість до 40 вузлів. Водний транспорт з інноваційним дизайном розрахована на 8-12 пасажирів та оснащена двома двигунами та кондиціонером.

Вироблення чистої та відновлюваної енергії – ключова умова сталого розвитку та один зі стратегічних пріоритетів ОАЕ. Так, до 2050 року Дубай має намір виробляти 75% необхідної енергії з екологічно чистих джерел.

Стратегія також спрямована на перетворення Дубая на глобальний центр чистої енергії та зеленої економіки. Вона складається з п'яти основних напрямків: інфраструктура, законодавство, фінансування, нарощування потенціалу та навичок, а також екологічно чистий енергобаланс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Саудівській Аравії планують відкривати палаци для туристів.

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