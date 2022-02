"Реактивний літак": в ОАЕ запустять перший у світі човен, що літає

Транспортний засіб зможе перевозити до 12 пасажирів та розвивати швидкість до 40 вузлів

У Дубаї будуть виробляти перші у світі човни з водневими двигунами, повідомляє Khaleejtimes.com.

Проєкт розроблений за підтримки приватних компаній ОАЕ та швейцарським стартапом із фінансуванням у розмірі десять мільйонів євро.

Презентація човна відбудеться на 28-му Міжнародному кліматичному саміті у Дубаї, який відбудеться у листопаді 2023 року.

"Ми раді зробити це оголошення з Дубая і мати можливість виготовити і запустити The Jet, який стане першим у світі човном, плаватиме без шуму, хвиль і викидів і зможе літати на висоті 80 см над водою", — сказав Ален Тебо, засновник швейцарського стартапу.

Човен працюватиме на екологічно чистій енергії. Вона здатна безшумно літати над водою та розвивати крейсерську швидкість до 40 вузлів. Водний транспорт з інноваційним дизайном розрахована на 8-12 пасажирів та оснащена двома двигунами та кондиціонером.

