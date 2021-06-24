Низькі ціни, чисте море та лимани: чим дивує нерозкручений курорт в Одеській області

Сергіївка: тонкощі поїздки на море влітку

Сезон відпочинку на морі в Україні вже у повному розпалі. Ще на початку червня багато хто думав, що літо ніколи не настане: дощі та прохолода, здавалося, навічно оселилися в прогнозі погоди першого місяця літа. Але останніми днями сонце нарешті почало припікати, налаштовуючи людей на курортний настрій.

Якщо вам хочеться поїхати на Чорне море, де недорого і небагатолюдно, можна звернути увагу на досить тиху та мальовничу Сергіївку, розташовану за півгодини їзди від шумної Затоки.

Давайте розберемося, чим цікавий цей курорт, яка вартість відпочинку та що можна подивитися в околицях.

Відео: Особливості відпочинку у Сергіївці Одеської області (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Курорт Сергіївка: міст Здоров'я, води та грязі лиману

Сергіївка – селище міського типу на Одещині, кліматичний курорт, відомий своїми цілющими властивостями.

Вода та грязі Шаболатського лиману, на березі якого розташований населений пункт, використовуються для лікування різноманітних хвороб.

Фото: Шаболатський або Будацький лиман (Ганна Дубовська)

Пройшовши мостом Здоров’я над лиманом (міст близько кілометра довжиною), ви потрапите на Будацьку косу. Тут з одного боку Чорне море, а з іншого – тихі води неглибокого лиману.

Тож якщо ви приїхали з маленькими дітьми, їм буде безпечніше купатися в лимані: біля мосту Здоров’я з набережної є підходи до піщаних пляжиків.

Фото: Світанок у Сергіївці (Ганна Дубовська)

Набережна в Сергіївці викладена плиткою, є лавки з дашками, багато клумб з ароматними трояндами. Набережна межує з базарчиком, де можна придбати пляжне приладдя, наїдки та напої.

Деяких відпочивальників бентежить те, що до пляжу на Будацькій косі треба чимчикувати кілометровим мостом Здоров’я близько 15 хвилин. Якщо вам ліньки ходити у спеку, то можна комфортно домчати на електромобілі або з вітерцем та чайками на катері.

Катери та електромобілі відправляються кожні 10-15 хвилин. Поїздка в один бік коштує 10 грн. Власним авто проїхати по мосту не дозволяють: стоїть будка зі шлагбаумом. Виняток роблять лише для мешканців двох готельчиків на косі та для спецтранспорту.

Пляж на Будацькій косі: що варто знати

Тепер ознайомимося із пляжем на Будацькій косі. Він дуже довгий, адже ця 16-кілометрова смужка суходолу завширшки від 60 до 200 метрів і є піщано-мушляним пляжем.

Тягнеться коса від Затоки до Курортного. Біля цих курортних містечок вона забудована базами відпочинку, але здебільшого це дикий пляж.

Фото: Міст Здоров’я у Сергіївці (Ганна Дубовська)

Біля мосту Здоров’я на косі лише два невеличкі готелі, є кафе. Якщо ви любите відпочити подалі від людей, варто пройти метрів 200 ліворуч чи праворуч від центрального входу через арку готелю "Близнюки", оскільки відпочивальники здебільшого розташовуються по центру, не відходячи дуже далеко від мосту та причалів для катерів.

Роздягалка на пляжі одна, душу й парасольок немає, розваг небагато: одна гірка та кілька невеличких кафе. Якщо ви любите активний відпочинок, можете скористатися послугами вейк-парку на лимані.

Фото: Катер у Сергіївці (Ганна Дубовська)

Головне багатство та розвага тут – чисте море із положистим входом. Обов’язково прийдіть на пляж зустріти світанок: сонце гігантською червоною кулею підіймається прямо з глибин моря.

Увечері світило опускається за обрій у берег. А ще, якщо вам пощастить, побачите, як з моря викочується величезний помаранчевий повний місяць.

Що подивитися поблизу Сергіївки: Аккерманська фортеця та аквапарк

Неподалік Сергіївки розташовано немало різноманітних цікавинок. Наприклад, 20 хвилин їзди на авто, і ви можете відвідати екскурсію в Центрі культури вина Шабо та сироварню.

Півгодини їзди від Сергіївки – і ви в Аккерманській фортеці в Білгороді-Дністровському.

Відео: Аккерманська фортеця (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Лише 40 хвилин на авто, і можна дістатися до аквапарку "Затока".

Відео: Аквапарк Затока (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

У Затоці можна прогулятися набережною: там велика кількість кафе та різноманітних розваг, завжди велелюдно та шумно.

За півтори години їзди від Сергіївки розташована красуня Одеса. І 2,5 години вам знадобиться, щоб доїхати до "української Венеції" Вилково.

Фото: Аквапарк у Затоці (Ганна Дубовська)

Навіть якщо ви не плануєте ніяких поїздок, а хочете просто купатися та засмагати, це заняття можна урізноманітнити: 20 хвилин на авто – і ви на мальовничих пляжах Курортного. Їхня особливість – стрімкі кручі над неширокою смужкою піщаного пляжу.

Фото: Пляж у Курортному (Ганна Дубовська)

Інфраструктура у Сергіївці: головні "мінуси"

А тепер повернімося до Сергіївки. Тут варто згадати й речі не такі романтичні, але необхідні. Супермаркетів у Сергіївці немає, але достатньо магазинчиків, є ринок, два банкомати.

Цілодобової аптеки, на жаль, немає. Тож потурбуватися про купівлю ліків варто до 22:00. У містечку є кафе та ресторанчики, найколоритніший з них – ресторан молдавської кухні.

Він тут опинився не випадково. Річ у тім, що у радянські часи Сергіївка перебувала під патронатом Молдавської РСР: у самої Молдови виходу до моря не було, а громадян треба було десь оздоровлювати.

У той час тут побудували немало санаторіїв і пансіонатів. Як ви розумієте, не всі з них пережили розвал Союзу, тому любителі руїн можуть побродити масштабними покинутими будівлями.

Фото: Покинутий санаторій у Сергіївці (Ганна Дубовська)

Ціна на курорті: можливості для бюджетного відпочинку

Завдяки тому, що Сергіївка - курорт нерозкручений, тут можна відпочити цілком бюджетно. Ціна за койко-місце в пансіонаті стартує від 160 грн.

Орендувати однокімнатну квартиру можна від 350 грн на добу. Якщо хочете жити в готелі на Будацькій косі, тобто буквально на пляжі, то за двомісний номер доведеться викласти близько 800 грн за добу. Якщо ви їдете великою компанією, можна орендувати 8-місний котедж з кухнею за ціною від 2200 грн за добу.

Ціни в кафе, магазинах і на базарі в Сергіївці не курортні й цілком прийнятні. Наприклад, у сезон дині та кавуни тут коштують дешевше, ніж у ятках на трасі, де реалізують продукцію прямо з баштану.

Курорт Сергіївка не можна назвати ідеальним. Він швидше є алмазом, який потребує обгранкування. Проте тут неймовірна природа, чарівні світанки. Також великим "плюсом" Сергіївки є те, що тут не так велелюдно та гамірно, як у Затоці. Море чистіше, а ціни нижчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Україні побачити мальовничі квітучі поля під час подорожі.

Також пропонуємо почитати, чим дивує туристів місто Прилуки у Чернігівській області.