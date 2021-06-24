Низкие цены, чистое море и лиманы: чем удивляет нераскрученный курорт в Одесской области

Сергеевка: тонкости поездки на море летом

Сезон отдыха на море в Украине уже в полном разгаре. Еще в начале июня многие думали, что лето никогда не наступит: дожди и прохлада, казалось, навечно поселились в прогнозе погоды первого месяца лета. Но в последние дни солнце наконец начало припекать, настраивая людей на курортное настроение.

Если вам хочется поехать на Черное море, где недорого и немноголюдно, можно обратить внимание на довольно тихую и живописную Сергеевку, расположенную за полчаса езды на автомобиле от шумной Затоки.

Давайте разберемся, чем интересен этот курорт, какова стоимость отдыха и что можно посмотреть в окрестностях.

Видео: Особенности отдыха в Сергеевке Одесской области (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

Курорт Сергеевка: мост Здоровья, воды и грязи лимана

Сергеевка - поселок городского типа в Одесской области, климатический курорт, известный своими целебными свойствами.

Вода и грязи Шаболатского лимана, на берегу которого расположен населенный пункт, широко используются для лечения различных болезней.

Фото: Шаболатский или Будакский лиман (Анна Дубовская)

Пройдя по мосту Здоровья над лиманом (мост около километра длиной), вы попадете на Будакскую косу. Здесь с одной стороны Черное море, а с другой – тихие воды неглубокого лимана.

Поэтому если вы приехали с маленькими детьми, им будет безопаснее купаться в лимане: возле моста Здоровья с набережной есть подходы к песчаным пляжикам.

Фото: Рассвет в Сергеевке (Анна Дубовская)

Набережная в Сергеевке выложена плиткой, есть скамейки с крышами, много клумб с ароматными розами. Набережная граничит с базарчиком, где можно приобрести пляжные принадлежности, блюда и напитки.

Некоторых отдыхающих смущает то, что до пляжа на Будакской косе надо шагать километровым мостом Здоровья около 15 минут. Если вам лень ходить в жару, то можно комфортно доехать на электромобиле или с ветерком и чайками на катере.

Катера и электромобили отправляются каждые 10-15 минут. Поездка в одну сторону стоит 10 грн. Собственным авто проехать по мосту не позволяют: стоит будка со шлагбаумом. Исключение делают только для жителей двух гостиниц на косе и для спецтранспорта.

Пляж на Будакской косе: что стоит знать

Теперь ознакомимся с пляжем на Будакской косе. Он очень длинный, ведь это 16-километровая полоска суши шириной от 60 до 200 метров. Это песчано-ракушечный пляж.

Тянется коса от Затоки до Курортного. Возле этих курортных городков она застроена базами отдыха, но по большей части это дикий пляж.

Фото: Мост Здоровья в Сергеевке (Анна Дубовская)

У моста Здоровья на косе - только два небольших отеля, есть кафе. Если вы любите отдохнуть подальше от людей, стоит пройти метров 200 влево или вправо от центрального входа через арку отеля "Близнецы", поскольку отдыхающие в основном располагаются по центру, не отходя очень далеко от моста и причалов для катеров.

Раздевалка на пляже одна, душа и зонтиков нет, развлечений немного: одна горка и несколько небольших кафе. Если вы любите активный отдых, можете воспользоваться услугами вейк-парка на лимане.

Фото: Катер в Сергеевке (Анна Дубовская)

Главное развлечение здесь – чистое море с пологим входом. Обязательно придите на пляж встретить рассвет: cолнце гигантским красным шаром поднимается прямо из глубин моря.

Вечером светило опускается за горизонт в берег. А еще, если вам повезет, увидите, как из моря выкатывается огромное оранжевое полнолуние.

Что посмотреть возле Сергеевки: Аккерманская крепость и аквапарк

Неподалеку Сергеевки расположено немало разнообразных достопримечательностей. Например, 20 минут езды на авто, и вы можете посетить экскурсию в Центре культуры вина Шабо и сыроварню.

Полчаса езды от Сергеевки – и вы в Аккерманской крепости в Белгороде-Днестровском.

Видео: Аккерманская крепость (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

Всего за 40 минут на авто можно добраться до аквапарка "Затока".

Видео: Аквапарк Затока (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

В Затоке можно прогуляться по набережной: там большое количество кафе и разнообразных развлечений, всегда многолюдно и шумно.

За полтора часа езды от Сергеевки расположена красавица Одесса. И 2,5 часа вам понадобится, чтобы доехать до "украинской Венеции" - Вилково.

Фото: Аквапарк в Затоке (Анна Дубовская)

Даже если вы не планируете никаких поездок, а хотите просто купаться и загорать, это занятие можно разнообразить: 20 минут на авто – и вы на живописных пляжах Курортного. Их особенность - отвесные утесы над неширокой полоской песчаного пляжа.

Фото: Пляж в Курортном (Анна Дубовская)

Инфраструктура в Сергеевке: главные "минусы"

А теперь вернемся к Сергеевке. Здесь стоит упомянуть и вещи не такие романтичные, но необходимые. Супермаркетов в Сергеевке нет, но достаточно магазинчиков, есть рынок, два банкомата.

Круглосуточной аптеки, к сожалению, нет. Поэтому позаботиться о покупке лекарств стоит до 22:00. В городке есть кафе и ресторанчики, самый колоритный из них – ресторан молдавской кухни.

Он здесь оказался неслучайно. Дело в том, что в советские времена Сергеевка находилась под патронатом Молдавской ССР: у самой Молдовы выхода к морю не было, а граждан надо было где-то оздоравливать.

В то время здесь построили немало санаториев и пансионатов. Как вы понимаете, не все из них пережили развал Союза, поэтому любители развалин могут побродить по масштабным заброшенным зданиям.

Фото: Заброшенный санаторий в Сергеевке (Анна Дубовская)

Цена на курорте: возможности для бюджетного отдыха

Благодаря тому, что Сергеевка - курорт нераскрученный, здесь можно отдохнуть вполне бюджетно. Цена за койко-место в пансионате стартует от 160 грн.

Арендовать однокомнатную квартиру можно от 350 грн в сутки. Если хотите жить в отеле на Будакской косе, то есть буквально на пляже, то за двухместный номер придется выложить около 800 грн за сутки. Если вы едете большой компанией, можно арендовать 8-местный коттедж с кухней по цене от 2200 грн за сутки.

Цены в кафе, магазинах и на базаре в Сергеевке не курортные и вполне приемлемые. Например, в сезон дыни и арбузы здесь стоят дешевле, чем в ларьках на трассе, где реализуют продукцию прямо из бахчи.

Курорт Сергеевка нельзя назвать идеальным. Его скорее можно сравнить с алмазом, который нуждается в огранке. Однако здесь невероятная природа, волшебные рассветы. Также большим "плюсом" Сергеевки является то, что здесь не так многолюдно и шумно, как в Затоке. Море чище, а цены - ниже.

Напомним, ранее мы писали, где в Украине увидеть живописные цветущие поля во время путешествия.

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