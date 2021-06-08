Храми, фортеці та скарбниця: чим дивують туристів Прилуки - старовинне місто на Чернігівщині

Які локації включають до екскурсійних маршрутів

Неспекотне літо - найкраща пора для екскурсійних поїздок Україною. Чернігівщина традиційно є однією з найпривабливіших локацій для подорожей з духом історії: в регіоні багато пам'яток козацької доби та розкішна храмова архітектура.

Місто Прилуки часто включають до екскурсійних маршрутів Чернігівщиною – разом з Ніжином і родинними маєтками в навколишніх районах. Втім, ця локація варта того, щоб відвідати її й окремо.

Це давньоруське місто з надзвичайно багатою історією, південно-східний форпост Київської Русі, промислове місто кінці ХІХ та протягом ХХ сторіччя даремно асоціюється в багатьох лише з тютюновою фабрикою, розповідає РБК-Україна мандрівниця, автор сайту "Архітектурні та природні пам'ятники України" Анна Вольф.

"Це місто має величезний туристичний потенціал. Тут збереглося вісім старовинних храмів. Погодьтеся, не кожне місто в Україні такого розміру може таким похвалитися. Також у Прилуках було дві синагоги. Будівля однієї тепер використовується музичною школою, а друга ж перебуває в стані руїни", - розповідає вона.

Відео: Місто Прилуки з висоти (youtube.com/съемки с квадракоптера)

Місця козацької слави

Про Прилуки вперше згадується у "Повчанні дітям" князя Володимира Мономаха 1085 року. У місті йому встановлений пам'ятник. У 1239 році місто зруйнували монголи, в середині 15 століття Прилуки жили під пануванням Литовського князівства. Пізніше в часи Речі Посполитої у місті базувався козацький полк – і це дало новий поштовх розвитку.

Фото: Полкова скарбниця у Прилуках (wikipedia.org)

Прилуки – місто розміщення козацького полку з 2 тисяч козаків (20 сотень). Тут до наших часів збереглася перша в місті кам'яна будівля - полкова скарбниця. Це єдина збережена фортифікаційна споруда 1714 року, яка знаходиться на території колишньої фортеці. У ній зберігалися зброя, коштовності, клейноди.

"Невелика будівля, у якій стіни не менше метра в товщину, служила своєрідним кам’яним сейфом. Розташована вона за собором Преображення Господнього. Цей храм – взірець українського бароко був зведений прилуцьким полковником Галаганом в період 1706-1720 років", - описує мандрівниця.

У місцевому краєзнавчому музеї можна замовити десяток різноманітних екскурсій, включаючи відвідування місць козацької слави.

"Місто часів козаччини було обнесено високим земляним валом та дерев'яною стіною з вежами й брамами. У середні міста знаходився замок. На цьому місці зараз знаходиться пам’ятник Володимиру Мономаху", - розповідається на сайті міськради.

На території фортеці були побудовані та діяли дві церкви: Спасо-Преображенська та Миколаївська, які були збудовані у 1720 році, зруйновані, але з часом відновлені. Вони досі вражають оригінальністю.

Сам музей теж має чим здивувати: там зберігається колекція народних картин 18-19 століть, портретів, ікони, козацька зброя, старовинні меблі та предмети інтер'єру.

Міська архітектура та монастирі

Прилуки входить до ліги історичних міст України. Воно має свою неповторну архітектуру, тому в екскурсії містом обов'язково включають вулички зі старовинними будівлями різних століть.

Фото: Колишній театр у Прилуках (chernihivregion.travel)

У місті збереглася цікава забудова, каже мандрівниця. Наприклад, театр Бродського, який зводили з 1900-го по 1930-і роки.

"Колишній театр – архітектурна перлина та прикраса міста – тепер міськрада. Я давно там не була, а завдяки інтернету спостерігаю, як місто змінюється на ліпше. І чесно, кажучи, хочеться поїхати ще і знаходити нові цікавинки", - розповідає Анна Вольф.

Біля Прилук розташований Густинський монастир. Цю церковну фортецю туристи знають набагато ліпше, ніж самі Прилуки, зазначає вона.

Свято-Троїцький жіночий монастир у селі Густинь колись був одним із найбагатших в Україні після Києво-Печерської лаври. Про монастир свого часу дбали Богдан Хмельницький, гетьмани Петро Сагайдачний, митрополит Петро Могила, Іван Мазепа. У цій знаменитій обителі писав акварелі Тарас Шевченко.

Нині туристів приваблює історія й архітектура монастиря, а також – цілюще джерело, чудотворні ікони та мощі святих.

Фото: Вид на Густинський монастир згори (monasteries.org.ua)

Як доїхати з Києва до Прилук

Автобусами: з автостанції "Дарниця" у Києві з інтервалом 1,5-2 години. Час у дорозі – 2 години 20 хвилин. Середня вартість – 150 гривень.

На авто: дорога трасою Н-07 (Київ-Суми) займає 2 години 30 хвилин.

З екскурсійними турами: як правило, відвідування міста Прилуки поєднують із поїздками в інші локації регіону. Наводимо кілька прикладів екскурсій, у яких можна відвідати й кілька інших цікавих місць:

"Козацька" подорож у Прилуки та Ніжин. "Лівобережні полковники". Відвідування Густинського монастиря, Прилук та Ніжина - "міста церков та студентів" (від 520 грн з людини).

"В гості до Галаганів: Сокиринці, Прилуки, Густиня". Поїздка до Сокиринського парку на фоні палацу, відвідини полкової козацької скарбниці та інших місць (від 790 грн з людини).

"Качанівка: сади та парки Чернігівщини". Поїздка до розкішного маєтку Тарновських, Прилуцької фортеці, огляд соборів та Густинського монастиря (від 450 грн з людини).

Фото: Маєток Галаганів у Сокиринцях (wikipedia.org)

Замовити подібні екскурсії можна в одній з багатьох туристичних компаній: влітку у деяких з них такі тури відбуваються щомісяця.

Нещодавно стало відомо, що історичну Боржавську вузькоколійку перетворять на музей.

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