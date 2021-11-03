Від Португалії до Скандинавії. Як ми з донькою вибирали університет для навчання в Європі

Українська мандрівниця та тревел-блогер Наталія Будянська продовжує розповідати про те, як разом з сім'єю буває в різних країнах. Цієї осені вона також стала приділяти увагу освіті в Європі, оскільки її дочка Карина вступила на безкоштовне навчання в один з державних університетів Братиславі, столиці Словаччини.

В минулій публікації Наталя розповіла, як проходила підготовка доньки до вступу і розкрила деякі деталі про ціни на студентське житло, харчування та подорожі по країні. У новому матеріалі для РБК-Україна мандрівниця розповідає, чому зупинили вибір саме на Словаччині та з яких причин вибрали цю країну.

В Нідерландах середня ціна за навчання - 8 тисяч євро на рік

Всі батьки хочуть своїм дітям хорошого майбутнього. Ми - не виняток. Коли наша дочка Карина перейшла в 9 клас, ми почали детально вивчати особливості систем освіти в різних країнах Європи, куди їй можна було б поїхати вчитися.

На той час ми вже активно подорожували по Європі на машині, бачили, як живуть українці в різних країнах і часто з ними спілкувалися.

Фото: Карина вступила до державного університету Словаччини (надане автором)

Спочатку географія пошуків навчального закладу "розпливалася" від Португалії до Скандинавії. Вабили Осло і Барселона, вивчалися вимоги до вступу в інститути мистецтв (тоді Карина захоплювалася малюванням), і ми прикидали суми на навчання. Так, в процесі "відміталися" країни, які нам не по кишені.

У різний час ми з сім'єю гостювали в українців, які виїхали 8-20 років й жили в таких містах: Бордо (Франція), Віллах (Австрія), Ческі-Крумлов (Чехія), Афіни й Санторіні (Греція), Дальян (Туреччина). Ми детально слухали їхні розповіді про місцевий побут, вбирали, а потім аналізували. Ми також дивилися, як вони живуть і як адаптувалися в новій країні. Намагалися дізнаватися, які складнощі відчувають і яке ставлення до українців в місцевому в суспільстві.

Важливо, що ми брали до уваги не тільки європейську освіту як підсумок шляху, а як проміжний результат з відповіддю на питання "що далі?".

Фото: Вулиці Братислави (надано автором)

Сотню разів проїжджаючи країнами, які з нами межують, спілкувалися з нашими співвітчизниками, які там працюють. Різні люди, різні долі, різні країни. Хтось купував румунське громадянство за 10 тисяч євро, хтось вчив три роки польську мову, культуру, історію і здавав іспити у консула. Хтось з чеським дипломом розпаковував коробки або збирав лохину, тому що фінансово це виявилося вигідніше, ніж офісна робота.

У Чехії, Австрії, Німеччині та Іспанії безкоштовної освіти для українців не передбачено. Ми також розглядали Нідерланди, але середня ціна за навчання в університеті там складає близько 8 тисяч євро на рік. Нам це було не по кишені.

За якими критеріями обирали університет у Словаччині

Ми шукали країну, де є можливості для професійного розвитку та цікаві перспективи. У підсумку вибрали Словаччину.

Фото: Студентський гуртожиток словацького університету (надано автором)

Перерахую головні причини, які підштовхнули нас до вибору цієї країни.

за навчання українцям у державних навчальних закладах Словаччини платити не потрібно. У 2014 році було підписано відповідну угоду між країнами, завдяки якій наші громадяни в державних ВНЗ країни можуть навчатися на безкоштовній основі;

немає вступних іспитів на більшість спеціальностей: зарахування відбувається на підставі виписки оцінок і середнього балу. Наше ЗНО не враховується;

доступна ціна за проживання. Кожен студент з України отримує місце в гуртожитку, ціна становить 60 євро на місяць. Студентські гуртожитки більше схожі на готелі - блочна система, проведений інтернет, чайники, індукційні плити на кухні, сучасний ремонт, санвузол на дві кімнати (душова кабіна, гаряча вода цілодобово);

якісна освіта. Всі державні університети з акредитацією отримують фінансування від Європейського Союзу. При цьому такі університети проходять перевірки на предмет того, чи відповідають вони всім нормам. По закінченню навчання випускники отримують диплом, який дає можливість працювати в будь-якій країні ЄС.

Фото: Братислава - красиве історичне місто, в якому приємно перебувати (unsplash.com/martin-katler)

Ось ще кілька особливостей студентського побуту та навчання, які нас зацікавили:

Словаччина - одна з країн Європейського Союзу, яка дає іноземним студентам посвідку на проживання відразу після приїзду в країну. На відміну від більшості інших європейських держав, де дають тільки студентську візу; Для вступу до університету не потрібно сертифікат про володіння словацькою мовою. Наша дочка перед вступом займалася з репетитором, і вивчила основи за 4 місяці; Під час навчання студенти можуть вивчати мови (англійська, французька, німецька, італійська, іспанська та інші) - теж безкоштовно; Студентам надається можливість безкоштовного пересування на поїздах по всій Словаччині (проїзд безкоштовний по студентському). Навчаються студенти по чотири дні, у них є три вихідних, які вони можуть провести в подорожах по країні; Низькі ціни на їжу для студентів: повноцінний обід в студентській їдальні 2-3 євро (за студентським посвідченням); У Словаччині діє програма з обміну студентами, таких як Erasmus або Work&Travel.

Фото: Крім особливостей навчання і цін, привернула і природна краса країни (unsplash.com/martin-katler)

Крім того, в кожному університеті є спортивні кафедри з різними спортмайданчиками. Всі вони знаходяться у вільному доступі для студентів. Також будь-який вид спорту, який доступний на кафедрі, можна вибрати як додатковий предмет, тобто студент займається улюбленим видом спортом разом з тренером безкоштовно.

Крім цього, Словаччина - екологічно чиста і мальовнича країна з величезною кількістю кришталево чистих озер, термальних і гірськолижних курортів у вершинах Високих і Низьких Татр. Словацька Республіка входить до 20-ки найбільш екологічно чистих країн світу.

До слова, я також помітила, що на вулицях словацьких міст немає бездомних людей і бродячих тварин. Ні на вокзалах, ні на лавках в парках.

Детальніше на тему навчання в Словаччині та про подорожі країнами Європи я пишу на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Наталія Будянська розповідала, що подивитися в Румунії під час осінніх вихідних.

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