Високогірне шосе та легендарні замки. Вражаючі локації Румунії для осінньої подорожі

Замки Бран та Пелеш, гірське шосе Трансфегераш: що подивитися в країні під час поїздки

Родина Будянських з Енергодара Запорізької області повернулася з турне Європою, в якому відвідала відразу кілька країн, подорожуючи максимально бюджетно. Побувавши в Албанії, Греції та інших країнах, свою поїздку вони завершували в країнах Східної Європи. Відвідавши Болгарію, додому Будянські їхали через Румунію - одну з колоритних країн ЄС, яка поки не стала центром масового туризму українців.

Що подивитися в Румунії і чомуварто встигнути побувати в одній з локацій країни у жовтні - в матеріалі Наталії Будянської.

Високогірна траса Трансфегераш: вражаючі пейзажі

Румунія у багатьох наших туристів, на жаль, довгий час не вважалася туристичною країною. Багато наших співвітчизників ніколи не проміняють відпустку в Туреччині або Єгипті на Румунію.

Однак ця країна здатна здивувати, причому багаторазово. Навіть досвідченого туриста, який об'їздив всю Європу, накшталт мене. Можу впевнено сказати, що в Румунії безліч дуже цікавих місць. Розповім про деякі з них.

В Румунії є високогірна траса, прокладена через Трансільванські Альпи. Дорогу будували за часів Ніколає Чаушеску. Кажуть, диктатор так злякався після введення військ до Праги у 1968 році, що дав відмашку побудувати Трансфегераш на випадок, якщо потрібно буде втекти з Валахії в Трансільванію.

Фото: Трансфегераське шосе відкрито щороку з 1 липня по 31 жовтня (Наталія Будянська)

Невідомо, на що він розраховував, якщо дорога відкрита всього 4 місяці в році. Весь інший час Трансфегераш завалений снігом. Але у диктаторів - свої примхи, після яких нам, мандрівникам, дістаються ось такі траси з приголомшливими видами в горах.

Дорога повністю відкрита тільки з липня по жовтень. У 2021 році - з 1 липня по 31 жовтня, так що відвідати її ще є час. Звивистий шлях довжиною в 100 кілометрів ми проїхали за п'ять годин. Скрізь хотілося зупинитися і розглянути приголомшливі пейзажі.

Тут багато поворотів на 180 градусів, тунелі і водоспади. Дорога проходить через гірський масив Фегераш, максимальна точка висоти - 2034 метрів над рівнем моря. Це на 30 метрів нижче Говерли, але гори навколо - вищі за українські.

Фото: По всьому маршруту дороги - вражаючі краєвиди (Наталія Будянська)

Шосе будували солдати протягом чотирьох років - з 1970 по 1974-й. Щоб прокласти дорогу, довелося підірвати частину навколишніх гір, на це пішло 6 тисяч тонн динаміту. На жаль, через це 40 людей загинули.

На найвищій точці - базар, парковка і платний туалет. Смажать кукурудзу, коптять курок. Магніти, тарілки, намиста, сендвічі - базар в кращих традиціях Карпат

На мою думку, зараз серед строкатого розмаїття курток, шапок, меду, сиру, ковбаси - втрачається автентичність гір і прокладеної через перевал звивистої дороги.

Фото: Водоспад по шляху маршруту шосе (Наталія Будянська)

Трансфагараш - унікальне шосе, яка одночасно є одним з найнебезпечніших і найкрасивіших у світі. Проїзд по ній - безкоштовний.

Парковка - 100 грн за півтори години;

Туалет - 30грн (приймають тільки готівкою і тільки в леях);

Обід на трьох - близько 700 грн (можна оплатити карткою).

Замок Дракули посеред густого лісу

Румунія - край з давньою історією. За землі сучасно країни в різний боролися даки, сакси, турки, залишивши тут свою архітектурну спадщину. І тільки ця країна може похвалитися найзнаменитішим вампірським замком, про який століттями складають легенди. Про нього зняті фільми і передачі, написано безліч книг і статей. Це Бран, відомий також як замок Дракули.

Замок був побудований в XIV столітті жителями Валахії для свого правителя Мірчі I, який на знак вдячності звільнив їх від сплати данини. Зведений на вершині скелі і має незвичайну трапецієподібну форму, замок Бран служив стратегічною оборонною фортецею. Він має 4 рівня, які з'єднуються сходами.

Фото: Замок Бран був зведений ще у 14 столітті (Наталія Будянська)

У XV столітті господарем Валахії став Влад III Цепеш. Цепеш (колосаджач) - прізвисько, дане йому за те, що той вкрай жорстко обходився зі своїми підданими і ворогами, саджаючи їх на кол. А прізвисько Дракула (син дракона) він отримав від батька, який був у скаді відомого лицарського ордену Дракона.

Слава до цієї архітектурної будови прийшла після виходу в світ роману письменника XIX століття Брема Стокера "Дракула". У цьому творі вперше з'являється Граф Дракула, який надалі стає найпопулярнішим кінематографічним і літературним образом вампіра.

У низці постійних воєн і палацових переворотів граф Дракула був убитий. Після смерті Влада Цепеша в народі з'явилася легенда про те, що він нібито перетворився на вампіра. Тіло Цепеша після похорону не знайшли, що і стало приводом для народження легенди про вампіра Дракулу.

Фото: Ысторія замку тісно пов'язана з правителем Валахії Владом Цепешем. Навколо його особистості - безліч легенд, які приваблюють туристів (uk.wikipedia.org)

Точно як описано в книзі Брема Стокера, дорога до замку Дракули складається з численних серпантинів. Але краса природи затьмарює страх перед привидами, машина сміливо рухається вперед, долаючи черговий віраж. Чим ближче до замку, тим потік туристів густіший.

Зараз архітектурна будова являє собою діючий музей. Здалеку він виглядає загадково і неприступно, немов ілюстрація книжкового роману про вампірів. Густий ліс огортає його з усіх боків, відрізаючи підступи до замку. До нього веде лише одна офіційна дорога. Гострі шпилі надають будівлі колючого відлякуючого вигляду.

Наближаючись до парадного входу, відчувається легке хвилювання і неприємне лякаюче передчуття. Майже кожному з нас притаманні забобони. І, напевно, якби не натовп галасливих туристів з дітьми, присутність поруч яких відволікає від власних думок, я б перейнялася відвідуванням замку Дракула в повній мірі. До того ж, замок оточує великий сувенірний ринок, з присутнім йому гамом і суєтою. Тому нам було зовсім не страшно.

Фото: Замок виглядає загадково і неприступно, немов ілюстрація до книжкового роману про вампірів (uk.wikipedia.org)

Замок Бран - невеликий, обстановка всередині досить скромна, але завдяки легенді про вампіра Дракулу в Румунії це замок "!номер один". Можна замовити екскурсію, скористатися аудіогідом (російська і українська мови, правда, відсутні). Інформаційні стенди представлені двома мовами - англійською та румунською.

Планування вражає: безліч сходів, таємних коридорів і кімнат. Всередині замку маленький і затишний двір з колодязем. До речі, колодязь - це ще й вхід до таємних підземель.

Замок - це цікавий з точки зору архітектури і добре збережений середньовічний пам'ятник, невеликий і красивий, оточений мальовничою природою.

Вночі екскурсії до замку Дракули не проводяться. Виняток становить тільки одна ніч в році - свято Хеллоуїна 31 жовтня. Тоді дійсно в замку неспокійно: можна почути несамовиті крики відьом і вампірів.

Сьогодні Замок Бран, що має 17 кімнат, вважається найдорожчою нерухомістю в Румунії. З 1948 року замок був націоналізований у королівської сім'ї і вважався власністю уряду Румунії. А до 1948 року він служив королівською резиденцією.

Нинішній власник замку - ерцгерцог Домінік фон Габсбург (Archduke Dominic von Habsburg), у власність якого будівля перейшла в 2006 році. Він перетворив його на приватний музей, присвячений графу Дракулі.

Адрес: Bran, str. General Traian Mosoiu, 24

Ціни за вхідний квиток

Дорослі - 20 лей/RON;

Діти до 10 років - 5 лей/RON.

У касі можна розплатитися карткою. Стоянка для машини коштує 4 лея/1 година (1 румунський лей станом на сьогодні дорівнює 6,22 гривням - ред.).

Замок Пелеш - резиденція Румунських королів

Хто б раніше сказав, що румунські замки справлять на мене таке сильне враження. Але в Синаї замок не простий, унікальний! У замку 160 кімнат, з них - 30 ванн. Для власних потреб поруч побудували цілу електростанцію, і він став першим у світі електрифікованим замком.

Мисливську резиденцію короля (саме так називався Пелеш) Кароля 1 будували 40 років. Сорок років, уявляєте? У процесі були задіяні 300 робітників з 14 країн - кращі дизайнери, каменярі, теслі, дерев'янщики, склярі.

Фото: Замок Пелеш - резиденція румунських королів (Наталія Будянська)

Пелеш - найбільш вражаючий за розкішшю і красою замок Румунії і один з найкрасивіших в Європі. Колишня резиденція румунських монархів була оснащена всіма технічними новинками минулого століття: телефонним зв'язком, кінотеатром, двома ліфтами, центральним опаленням.

Наприкінці XIX століття Румунія стає королівством, об'єднавши три князівства - Трансільванію, Валахію і Молдову. Правити державою запросили німецького принца Кароля I з династії Гогенцоллернів. Кажуть, йому так сподобалися навколишні пейзажі Синаї, які нагадували про рідну Німеччину, що він задумав побудувати тут літню резиденцію.

Замок Пелеш служив королівською резиденцією до 1947 року, а потім його разом з іншим королівським майном конфіскували прийшли до влади комуністи.

Вразило те, як румуни бережуть свою історію. Я бувала в багатьох замках Європи в різних країнах, цей дасть фору будь-якому. Про нашу українську дворянську спадщину згадувала на його фоні зі сльозами на очах.

Фото: Інтер'єри замку (Наталія Будянська)

Раніше ми приїжджали в Синаю двічі, і жодного разу не були всередині. Років шість тому потрапити всередину можна було тільки в складі організованої групи (не менше 20 людей) з гідом. Де її взяти? Нас було троє. У наступний приїзд потрапили на санітарний день, коли до відвідування туристам доступні тільки екстер'єри і парк. І тільки втретє всі зірки склалися.

Сьогодні можна гуляти по замку самостійно, без груп. Поруч з касою встановили банкомат. Квитки можна придбати тільки за готівку, оплата карткою не передбачена.

ціна за квиток залежить від кількості поверхів, які ви плануєте відвідати: 40 лей - за відвідування 1 поверху, 80 лей - за 2 поверхи. Дитячий квиток - eдвічі дешевше.

за відео або фото зйомку треба доплачувати (35 лей). Вам видадуть чек і на вході прикріплять наклейку на ремінець фотоапарата. У кожному залі чергують співробітники, і якщо будете знімати без дозволу, це швидко помітять.

час роботи замку - до 17.00. Розклад все ж потрібно перевіряти в інтернеті. По вівторках, наприклад, другий поверх закритий.

Вхідні квитки разом з дозволом на фотозйомку обійшлися нам у 800 грн за трьох, але замок Пелеш безумовно цього вартий!

Найбільша копія Ейфелевої вежі у Європі

Фото: копія Ейфелевої вежі в Румунії (Наталія Будянська)

Додам, що в Румунії також знаходиться одна з найбільших копій Ейфелевої вежі в Європі. І що найцікавіше, місто Слобозу, в якому вона встановлена, ми перетинали вже раз вісім. Але - тільки по об'їзній. Не підозрюючи, що в парку можна виявити це будівельне диво.

Поки ми фотографувалися, несподівано звідкись з глибин зеленої галявини стали лунати звуки дзвіночків. У наступну секунду на порослу нерівною травою паркову зону перед головною "паризькою" спорудою вийшло стадо козлів.

Фото: Стадо тваринок під "паризькою" пам'яткою (Наталія Будянська)

Адрес: Bulevardul Matei Basarab 77, Slobozia 920072, Румунія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитися в Румунії за 72 години - ненудний транзит через одну з недооцінених країн Європи.

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