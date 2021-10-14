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Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у Словаччині

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Четвер 14 жовтня 2021 13:25
Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у Словаччині Фото: Донька Наталії Будянської вступила до словацького університету (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Будянська

Особливості вступу до європейського ВНЗ: особистий досвід українки

Мандрівниця і тревел-блогер Наталія Будянська тепер ще й мама першокурсниці. Її донька Карина цього року вступила на перший курс факультету менеджменту одного з університетів у столиці Словаччини, Братиславі.

Рівно рік тому родина Будянських прийняла рішення обрати саме цю країну для здобуття вищої освіти доньки. Вивчивши всі особливості вступу, навчання та студентського життя, спеціально для РБК-Україна Наталія підготувала матеріал про те, які тонкощі навчання в словацьких університетах.

"Без ЗНО і абсолютно безкоштовно". Що це - рекламна фішка чи реальна європейська державна освіта? Давайте розбиратися.

За десять років самостійних подорожей Європою ми потроху вибирали для своєї дитини варіант здобуття вищої освіти. Розглядали Європу і ті країни, витрати на життя в яких нам по кишені.

Врешті зупинили вибір на Словаччині. Життя тут не надто дороге, і в цій країні є державна програма для навчання українців. Вона поширюється тільки на державні ВНЗ й тільки за умови, що студенти будуть проходити навчання словацькою мовою.

У Польщі, приміром, право на безкоштовне навчання дає Карта поляка. Але якщо для її отримання треба тривалий час вивчати мову, культуру, історію і складати іспити в консульстві, то в Словаччині цей проміжний щабель відсутній - після школи можна відразу стати студентом.

При цьому видається не тільки віза для навчання, а й посвідка на проживання в країні. Після п'яти років навчання вже дозволяється подавати документи на громадянство.

Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у СловаччиніФото: Для вступу до університету Карина вчила словацьку мову чотири місяці (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у СловаччиніФото: Карина Будянська з однокласниками-випускниками в Україні(Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Ось деякі особливості вступу до університетів Словаччини:

• результати нашого ЗНО не враховуються, це правда. Враховується середній бал за випускні класи - він має бути не нижче 7. Це наш середній бал за 8-9-10 і перше півріччя 11 класу, оскільки у Словаччині - теж 12-бальна система оцінювання школярів. На таких спеціальностях як медицина або комп'ютерна інженерія вимоги вищі, і абітурієнтів "відсівають" середнім балом;

• у деяких навчальних закладах немає вступних іспитів взагалі. Це залежить від обраної спеціальності - треба перевіряти інформацію в кожному конкретному випадку;

• деякі напрямки професій приймають студентів з результатом не нижче 9 балів. Але в цілому знайти спеціальність та університет під свій рівень знань не надто складно.

Моя донька здавала ЗНО, але не напружувалася весь рік і не нервувала. У неї не було репетиторів з усіх предметів: займалася додатково тільки словацькою та англійською мовами.

Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у Словаччині

Фото: Держпрограма для безкоштовного навчання українців поширюється тільки на державні ВНЗ й тільки за умови навчання словацькою мовою (wikipedia.org)

В кінці навчального року ми розпитали про витрати однокласників доньки, які ходили на додаткові заняття в школі та займалися після уроків. В середньому по класу вийшла сума в 10 тисяч гривень на місяць за знання, які потрібні тільки для складання ЗНО учня.

Багато хто займався два роки, починаючи з вересня 10 класу, адже програма питань ЗНО також включає ці періоди навчання. У підсумку ті, хто займався з репетиторами та хто не займався, здали на приблизно однакову кількість балів.

Студентами словацьких ВНЗ діти стають ще до шкільного випускного. Вступна кампанія в Словаччині починається в травні, тому повідомлення про зарахування особисто моя дочка отримала ще на початку червня, в розпал шкільних випускних іспитів в Україні.

Ще одна вступна компанія в університети Словаччини стартує на початку грудня і триватиме до кінця квітня. Мову можна вивчити досить швидко - у Каріни на це пішло чотири місяці, заняття проходили з викладачем онлайн.

Залежно від обраного ВНЗ і спеціальності, стати студентом у Словаччині можна за допомогою здачі онлайн-тесту, проходження онлайн-співбесіди або без вступних іспитів.

Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у Словаччині

Фото: Восени Наталія Будянська разом з чоловіком з'їздили в Братиславу до доньки, де та буде вчитися (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Українські випускники підраховують бали, обирають інститути, міста, куди вони проходять, подають документи. Там буває лотерея зі списками (пільговики, відмінники тощо), і знову - нерви та витрачений час.

У скільки обходиться проживання в гуртожитку

Словацький студент, вже першокурсник, проводить літо собі на втіху. Аж до початку навчання - 20 вересня. В ідеалі, звичайно, потрібно продовжувати вивчати словацьку мову.

Всім іноземцям ВНЗ надають місце у гуртожитку. Залежно від міста і спеціальності, гуртожитки бувають коридорної системи або блокової.

Вартість проживання у гуртожитку - 45-60 євро на місяць. Це - з цілодобовою гарячою водою, опаленням, холодильником, дротовим інтернетом у кожну кімнату, раковиною і навіть балконом. У блочному варіанті - на дві кімнати туалет і душова кабіна.

Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у Словаччині

Блокова система гуртожитку, де на дві кімнати - туалет і душ. Фото від українських студентів у місті Кошице

Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у СловаччиніФото: Ванна кімната

У деяких є ванна. Кухня розташовується на загальному поверсі. У багатьох гуртожитках є їдальні.

Комплексний обід коштує 2 євро (60 грн).

У місцях загального користування чистоту наводять прибиральниці, не самі студенти. Нерідко батьки перед поселенням дітей в українські гуртожитки заздалегідь роблять ремонт в кімнаті, щоб там хоч якось можна було жити. Купують ліжко або матрац, подушку, ковдру, постільну, холодильник, плитку, чайник тощо. Часто це обходиться мінімум у 20 тисяч гривень.

Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у Словаччині

Фото: Гуртожиток університету у місті Банська-Бистриця (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

У словацьких гуртожитках вже є меблі, шафи, ковдра, подушки. Постільну білизну видають і змінюють двічі на місяць.

Єдиний недолік, який я помітила - батькам не зайти в університет і в сам гуртожиток. Не знаю, пов'язано це з карантином або ж такі правила там були й раніше.

Профільні предмети та вибір дисциплін: особливості навчання

У навчальних програмах університетів Словаччини немає загальноосвітніх предметів, як у нас: тільки ті, що визначені профілем. Якщо ти - майбутній фізик або електрик, то у тебе не буде філософії, політології, літератури, фізкультури. Тому словацькі студенти навчаються 3-4 дні на тиждень. Решта часу - вільні. Цей час можна присвятити саморозвитку, самоосвіті або підробітку.

При цьому в словацьких ВНЗ обов'язкові предмети та додаткові: студент сам вибирає, які лекції хоче відвідувати. Наприклад, вивчати додаткову мову. Найчастіше пропонуються французька, німецька, англійська, японська, іспанська.

Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у Словаччині

Фото: У словацьких університетах можна вибирати додаткові заняття за бажанням (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

На уроках фізкультури можна вибирати активності та навантаження самостійно. Любиш бігати - вибирай тільки біг. Грати у волейбол - займайся тільки волейболом. Для заліку з фізкультури, якщо студент вибрав біг, потрібно встановити спеціальний додаток і бігати у будь-якому місці та в будь-який час - вранці в парку, ввечері вздовж Дунаю. Тижнева норма - 5 миль. Хоч за раз, хоч щодня.

Обов'язкові предмети за обраним профілем часто викладають бізнесмени, не лише теоретики. З другого тижня навчання першокурсникам дають практичні завдання (проекти) для роботи в групах, а також семінарні роботи. Мета - навчити працювати в команді, якщо це передбачено спеціальністю. Новий матеріал підкріплюється практичними навичками. Ніяких курсових і списаних конспектами зошитів.

Студенти, які опановують технічні спеціальності після другого курсу проходять виробничу практику на заводах відомих брендів. Наприклад, так роблять в університеті міста Кошице.

У період до пандемії студенти туристичного напрямку (готельно-ресторанний, готельний бізнес) проходили практику в південних країнах та на островах.

Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у СловаччиніБезкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у Словаччині

Фото: Вулиці Братислави (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Загальні фінансові витрати

Навчання: безкоштовне (за умови вступу до державного університету);

Гуртожиток: 45-60 євро на місяць;

Проїзд: залізничний транспорт в межах країни - безкоштовно по студентському, автобус - 50% вартості, теж по студентському (близько 1,2 євро туди та назад);

Мобільний зв'язок: 15 євро на місяць;

Харчування: 100-120 євро на місяць. Часто в інститутах і в студентських містечках є їдальні, де обід з трьох страв буде коштувати 2 євро (по студентському).

Ніяких додаткових зборів за книги, методички, роздруківки (всі навчальні матеріали можна роздрукувати безкоштовно в студентській бібліотеці).

Безкоштовне навчання та обіди по 2 євро. У скільки обходиться студентське життя українців у Словаччині

Фото: Карина Будянська тепер студентка (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Виходить, що проживання студента в Словаччині буде коштувати навіть дешевше, ніж в Україні.

Якщо врахувати близькість сусідніх європейських країн і відстежувати авіаквитки на лоукости по 7 євро, то можна також бюджетно літати на вихідні в різні міста.

Більш детальну інформацію про процес вступу Карини до університету - як і куди вона подавала документи, як вибирали ВНЗ - я розповім у наступній публікації.

Раніше Наталія Будянська розповідала, як маловідома бухта в Греції стала Меккою туристів.

Також тревел-блогер дала поради про те, що подивитися в Румунії восени.

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