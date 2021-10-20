"Ніколи відпочинок не був настільки доступним". Скільки коштують бюджетні тури на Мальдіви і Занзібар восени

Мальдіви та острів Занзібар в Танзанії стали одними з найпопулярніших екзотичних напрямків для пляжного відпочинку серед українців в минулому сезоні. Ці острови в Індійському океані з білосніжними пляжами, пальмами й бірюзовою теплою водою через пандемію стали приймати туристів за рекордно низькими цінами.

З настанням пізньої осені кількість варіантів для відпочинку на морі в найближчих курортних країнах скорочується, і українці знову починають бронювати тури в екзотичні країни.

Чи можна знайти бюджетні тури на Мальдіви та Занзібар восени - в матеріалі РБК-Україна.

Мальдіви: гарячі тури "за три копійки"

Напередодні шкільних канікул знайти тури в гарні готелі в популярних локаціях вкрай складно, адже такий відпочинок планують заздалегідь туристи з багатьох країн.

Втім, навіть в такий "піковий" період можна знайти гарячі путівки, оскільки останнім часом з'явилося чимало відмовних турів, коли через стан здоров'я туристи не можуть полетіти на відпочинок.

Фото: Відпочинок на Мальдівах (unsplash.com/husen-siraaj)

"Ніколи не думала, що буду писати про Мальдіви "за три копійки". Горить тур з вильотом 23 жовтня. Хтось навіть скаже, що я втратила глузд - відколи сто тисяч - це три копійки? Якщо ви давно мріяли про Мальдіви, то ось він – ваш "зоряний час". Ніколи раніше відпочинок в стилі баунті не був настільки доступним", - написала днями на своїй сторінці у Facebook керівник турагентства Анна Шевчук-Барабаш.

Вона зазначає: для туристів, які планують на тиждень "махнути" куди-небудь за тисячу доларів на "all inclusive", така пропозиція може здатися абсурдною. А ось для розкішних островів тур в 4-зірковий готель від 90 тисяч гривень за двох на 9 ночей - це рекордно низька ціна. Анна уточнює, що переліт здійснюється на крилах Fly Dubai зі стикуванням в Дубаї.

"Це я ще спеціально не даю варіанти проживання в гестхаусах. Там ціни - від 47 000 гривень на двох з перельотом",- розкрила вона деталі "бюджетного" відпочинку на Мальдівах у жовтні.

Фото: Приклади "гарячих" турів на Мальдіви (скріншот РБК-Україна/tours.com.ua)

Ми переглянули, скільки коштують тури на Мальдіви у різних туристичних компаній на кінець жовтня, листопад і грудень. Наводимо приклади найвигідніших пропозицій.

У Farvater найдешевші тури на Мальдіви - в гестхауси 3* з харчуванням "сніданки" на 7 ночей від 2129 доларів за двох (58227 гривень) – з вильотом 28 жовтня.

На сайті гарячих путівок від Clever Travel можна знайти тур на 7 ночей в 3* гестхаус зі сніданками в Північному Мале за ціною 953 долари (58250 гривень за двох) з вильотом 1 листопада.

До слова, на сайті misto.travel найдешевший тур можна знайти в 4* готель там же на 11 ночей з прямим перельотом 8 грудня.

На Занзібар: авіаквитки для дітей безкоштовно

Під час шкільних канікул в іншу екзотичну країну з пляжами на узбережжі Індійського океану – Танзанію – можна полетіти з істотною економією. На дати вильоту до кінця жовтня прямим рейсом тури продають за акцією Kids Go Free.

Фото: Курорт на Занзібарі (unsplash.com/dmitry-limonov)

"Це означає, що діти отримують безкоштовні авіаквитки у складі туру. Наприклад, в 5-зірковий готель з харчуванням "все включено" тижневий тур для сім'ї 2 дорослих + 2 дітей коштує 72 833 гривень. Вильоти 23, 27, 30 жовтня прямим рейсом на 7 ночей", - пише Анна Шевчук-Барабаш.

До слова, ціни на відпочинок на Занзібарі, за даними misto.travel, найнижчі в жовтні. Наприклад, з вильотом 23 жовтня – від 1021 доларів за двох в 3* готелі зі сніданками на 7 ночей. З вильотом 27 жовтня – від 568 доларів з людини.

На сайті Farvater тури на Занзібар в жовтні коштують від 1101 доларів (30146 гривень) за двох в 3* готель зі сніданками з вильотом 27 жовтня. В 4* готелі - від 1602 доларів. "Гарячі тури" в 5* готелі – від 50,7 тис. гривень (з харчуванням "все включено") з вильотом 3 листопада, і від 53 тис.гривень з харчуванням "повний пансіон" з вильотом 28 жовтня.

На сайті гарячих путівок від Clever Travel у 3 готелі зі сніданками в Кендві на пляжі з невеликими відливами відпочинок обійдеться від 516 доларів з людини з вильотом 30 жовтня – прямим рейсом з дозаправкою в Єгипті.

Фото: Приклади гарячих путівок на Занзібар (скріншот РБК-Україна/ tours.com.ua)

Особливості поїздок на курорти: додаткові витрати

Для поїздки на екзотичні курорти необхідно вивчити умови в'їзду і додаткові витрати. Наприклад, на Мальдіви необхідно здати ПЛР-тест за 96 годин до вильоту, вакцинація не обов'язкова.

До вартості турів додається туристичний податок - 6 доларів на добу. При вильоті з країни після відпочинку в готелях категорії "гестхаус" всім туристам необхідно здавати ПЛР-тести (за 72 години), їх вартість становить 100 доларів.

Для поїздки на острів Занзібар в Танзанії туристи повинні здати ПЛР-тест, дійсний 72 години. А також – тест після прибуття за 25 доларів, і придбати в аеропорту візу за 50 доларів. Також при заселенні в готель потрібно сплатити туристичний податок - 1 долар на день.

Відзначимо, ми писали, що в новому сезоні українці зможуть вирушити на відпочинок за десятками нових напрямків.

Також повідомлялося, в які країни Європи можна поїхати на поїзді з України.