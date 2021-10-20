"Ніколи відпочинок не був настільки доступним". Скільки коштують бюджетні тури на Мальдіви і Занзібар восени

Заощадити можна, відстежуючи гарячі путівки
Мальдіви та острів Занзібар в Танзанії стали одними з найпопулярніших екзотичних напрямків для пляжного відпочинку серед українців в минулому сезоні. Ці острови в Індійському океані з білосніжними пляжами, пальмами й бірюзовою теплою водою через пандемію стали приймати туристів за рекордно низькими цінами.
З настанням пізньої осені кількість варіантів для відпочинку на морі в найближчих курортних країнах скорочується, і українці знову починають бронювати тури в екзотичні країни.
Чи можна знайти бюджетні тури на Мальдіви та Занзібар восени - в матеріалі РБК-Україна.
Напередодні шкільних канікул знайти тури в гарні готелі в популярних локаціях вкрай складно, адже такий відпочинок планують заздалегідь туристи з багатьох країн.
Втім, навіть в такий "піковий" період можна знайти гарячі путівки, оскільки останнім часом з'явилося чимало відмовних турів, коли через стан здоров'я туристи не можуть полетіти на відпочинок.
"Ніколи не думала, що буду писати про Мальдіви "за три копійки". Горить тур з вильотом 23 жовтня. Хтось навіть скаже, що я втратила глузд - відколи сто тисяч - це три копійки? Якщо ви давно мріяли про Мальдіви, то ось він – ваш "зоряний час". Ніколи раніше відпочинок в стилі баунті не був настільки доступним", - написала днями на своїй сторінці у Facebook керівник турагентства Анна Шевчук-Барабаш.
Вона зазначає: для туристів, які планують на тиждень "махнути" куди-небудь за тисячу доларів на "all inclusive", така пропозиція може здатися абсурдною. А ось для розкішних островів тур в 4-зірковий готель від 90 тисяч гривень за двох на 9 ночей - це рекордно низька ціна. Анна уточнює, що переліт здійснюється на крилах Fly Dubai зі стикуванням в Дубаї.
"Це я ще спеціально не даю варіанти проживання в гестхаусах. Там ціни - від 47 000 гривень на двох з перельотом",- розкрила вона деталі "бюджетного" відпочинку на Мальдівах у жовтні.
Ми переглянули, скільки коштують тури на Мальдіви у різних туристичних компаній на кінець жовтня, листопад і грудень. Наводимо приклади найвигідніших пропозицій.
У Farvater найдешевші тури на Мальдіви - в гестхауси 3* з харчуванням "сніданки" на 7 ночей від 2129 доларів за двох (58227 гривень) – з вильотом 28 жовтня.
На сайті гарячих путівок від Clever Travel можна знайти тур на 7 ночей в 3* гестхаус зі сніданками в Північному Мале за ціною 953 долари (58250 гривень за двох) з вильотом 1 листопада.
До слова, на сайті misto.travel найдешевший тур можна знайти в 4* готель там же на 11 ночей з прямим перельотом 8 грудня.
Під час шкільних канікул в іншу екзотичну країну з пляжами на узбережжі Індійського океану – Танзанію – можна полетіти з істотною економією. На дати вильоту до кінця жовтня прямим рейсом тури продають за акцією Kids Go Free.
"Це означає, що діти отримують безкоштовні авіаквитки у складі туру. Наприклад, в 5-зірковий готель з харчуванням "все включено" тижневий тур для сім'ї 2 дорослих + 2 дітей коштує 72 833 гривень. Вильоти 23, 27, 30 жовтня прямим рейсом на 7 ночей", - пише Анна Шевчук-Барабаш.
До слова, ціни на відпочинок на Занзібарі, за даними misto.travel, найнижчі в жовтні. Наприклад, з вильотом 23 жовтня – від 1021 доларів за двох в 3* готелі зі сніданками на 7 ночей. З вильотом 27 жовтня – від 568 доларів з людини.
На сайті Farvater тури на Занзібар в жовтні коштують від 1101 доларів (30146 гривень) за двох в 3* готель зі сніданками з вильотом 27 жовтня. В 4* готелі - від 1602 доларів. "Гарячі тури" в 5* готелі – від 50,7 тис. гривень (з харчуванням "все включено") з вильотом 3 листопада, і від 53 тис.гривень з харчуванням "повний пансіон" з вильотом 28 жовтня.
На сайті гарячих путівок від Clever Travel у 3 готелі зі сніданками в Кендві на пляжі з невеликими відливами відпочинок обійдеться від 516 доларів з людини з вильотом 30 жовтня – прямим рейсом з дозаправкою в Єгипті.
Для поїздки на екзотичні курорти необхідно вивчити умови в'їзду і додаткові витрати. Наприклад, на Мальдіви необхідно здати ПЛР-тест за 96 годин до вильоту, вакцинація не обов'язкова.
До вартості турів додається туристичний податок - 6 доларів на добу. При вильоті з країни після відпочинку в готелях категорії "гестхаус" всім туристам необхідно здавати ПЛР-тести (за 72 години), їх вартість становить 100 доларів.
Для поїздки на острів Занзібар в Танзанії туристи повинні здати ПЛР-тест, дійсний 72 години. А також – тест після прибуття за 25 доларів, і придбати в аеропорту візу за 50 доларів. Також при заселенні в готель потрібно сплатити туристичний податок - 1 долар на день.
Відзначимо, ми писали, що в новому сезоні українці зможуть вирушити на відпочинок за десятками нових напрямків.
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