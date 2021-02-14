Жодних заходів безпеки: туристи здивовані небезпечною ситуацією на популярному курорті

Поки інші африканські країни закривають кордони, вводять суворі заходи проти COVID і проводять вакцинацію, Занзібар дивує вкрай небезпечною позицією: влада країни заперечує важливість вакцинації від коронавірусу, а жителі Танзанії й туристи практично не дотримуються соціальної дистанції. Рідко хто носить маски й на місцевих курортах.

З цієї причини місцеві жителі та туристи піддаються високому ризику захворіти. Про це повідомляє видання Africa News.

Протягом понад півроку в Танзанії офіційно заявляли, що в країні нібито не було випадків коронавірусу, а уряд намагався переконати світ, що "вилікував" країну від COVID-19 з допомогою молитви.

Це відбувається, попри стрімке зростання кількості інфекцій та смертності від пневмонії в країні, повідомляє видання. Але туристи, як і раніше, відвідують курорт Танзанії - Занзібар, де немає ніяких заходів профілактики коронавірусу – не обов'язкове ні носіння масок, ні соціальна дистанція, кажуть в Africa News.

Вкрай небезпечна ситуація з COVID в Танзанії

Римсько-католицька церква в Танзанії закликала своїх послідовників суворо дотримуватися заходів безпеки. Хоча в Танзанії й говорили, що треба уникати масових зібрань і звертатися в лікарню, якщо страждають від проблем з диханням, масових заходів безпеки тут практично не дотримуються.

В розмові з виданням на умовах анонімності один з чиновників міністерства охорони здоров'я заперечував, що захворюваності вірусними інфекціями та пневмоніями пов'язані з коронавірусом.

Фото: Туристи на Занзібарі не дотримуються дистанції (скріншот з відео Africa News)

"З одного боку, уряд хоче применшити значення всього цього, але з іншого - державне телебачення транслює рекламу, що закликає людей проявляти обережність", - розповідає член парламенту опозиційної партії ACT Wazalendo Ісмаїл Джуса.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла про 509 випадків захворювання і 21 смерть на Занзібарі в період з березня по 9 травня минулого 2020 року. З того часу про нові випадки не повідомлялося. Але місцеві мешканці кажуть, що знають про часті ситуації вірусних хвороб, а хворих на насправді багато.

"Четверо моїх знайомих померли від важкої пневмонії. Я дбаю про своє життя", - сказав Africa News 28-річний Кулухум Хусейн. Він був практично єдиним, кого журналісти застали на автобусній зупинці в масці.

Фото: Маскового режиму теж мало хто дотримується (скріншот з відео Africa News)

У січні незалежна датська організація Statens Serum Institut (SSI), що займається інфекційними захворюваннями, підтвердила два випадки нового більш заразного південноафриканського штаму COVID-19 у мандрівників, які поверталися з Танзанії.

Одна жінка з Дар-ес-Салама повідомила AFP, що її двоюрідний брат помер після ділової поїздки у Південну Африку.

"Через два тижні після повернення з Південної Африки він відчув себе погано, а потім помер через ускладнене дихання. Лікар сказав, що у нього коронавірус", - розповіла вона.

"Треба бути вкрай обережними на відпочинку"

Занзібар – архіпелаг біля берегів Танзанії. Найбільші острови – Занзібар та Пемба. Локація відрізняється теплим і вологим кліматом, вважається популярним місцем для відпочинку туристів.

Фахівець з підбору турів Любов Чернега каже у коментарі РБК-Україна, що зараз до туристів на Занзібарі особливих вимог немає. В'їзд дозволено без попередньої здачі ПЛР-тесту, також туристи на Занзібарі не проходять самоізоляцію.

Фото: Для в'їзду на Занзібар не потрібно здавати ПЛР-тест (pixabay.com)

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"З одного боку, Занзібар – це приголомшливі океанські пейзажі, немов з журналу. Це хороший відпочинок в атмосферу екзотики. А з іншого, позиція Танзанії по боротьбі з коронавірусом вкрай дивує. Тому під час пандемії тим, хто піклується про своє здоров'я і про оточуючих, раджу бути на Занзібарі вкрай обережними. Навіть якщо ніхто навколо вас на курорті не носить маску, то вам все ж варто її одягати, і дотримуватися дистанції", - радить турагент.

За її словами, перед поїздкою на Занзібар потрібно обов'язково подбати про те, щоб оформити страховку. Вона повинна покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID.

"Туристи нещодавно повернулися з туру на Занзібар. Казали, що були просто шоковані. Про маски там взагалі ніхто не думає. Ніяких заходів безпеки не помітили. Впевнена, що в такій ситуації точно не варто бути, як більшість", - додає Любов Чернега.

Нагадаємо, раніше туристи розкрили неприємні деталі про відпочинок на Занзібарі.

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