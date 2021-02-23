Воду і світло "добувають" на місці: розкрили деталі про високі ціни за відпочинок на Мальдівах

Готельєр розповів про витрати на створення курортів

Мальдіви – мрія туристів з будь-якої країни світу. У цьому сезоні курортна країна стала ще більш популярною серед українців. Але, навіть попри пандемію і зниження цін в готелях, тури на курортні острови все ж залишаються досить дорогими.

Фахівці пояснюють, що через дальність польоту відпочинок на курорті не може бути дешевим. Втім, вартість турів залежить також і від інших факторів, на які не завжди звертають увагу туристи, відпочиваючи в унікальних острівних готелях Мальдів.

Прісної води немає, а майже всі продукти імпортують

Мальдіви – острівна держава, і велика частина островів з готелями знаходяться в приватній власності. Це забезпечує ізольованість відпочинку для туристів, коли вибір готелю означає вибір невеликого острова в океані, на якому туристи й проведуть відпустку.

Засновник одного із заміських 4-зірковий спа-готелів Едуард Дружбін на своїй сторінці в Facebook поділився своїми спостереженнями про те, з яких причин відпочинок на Мальдівах залишається дорогим.

Фото: Курорт на Мальдівах (booking.com)

"Все електрика на острові виробляється за допомогою дизель-генераторів. А це - в кілька разів дорожче. Кондиціонери та кухонні плити не вимикаються цілодобово", - пояснює одну зі складових дорожнечі курорту готельєр.

З географічних причин на островах прісної води теж немає. А для того, щоб туристи могли користуватися такою, опріснюють воду з океану.

"Крім кількох видів риби, абсолютно всі продукти імпортуються", - розповідає фахівець.

Крім того, весь персонал готелів живе на тому ж острові. Співробітників зазвичай стільки ж, скільки й туристів.

"Отже, потрібно побудувати ще один готель, кондиціонувати його, "купати" та годувати", - підраховує вартість проживання для персоналу готельєр.

Також для доставки продовольства на острові тримають свою "флотилію" з 3-4 кораблів.

"Один займається виключно доставкою продовольства, а інші возять гостей на розваги, які часто входять у вартість проживання. Додайте сюди капітанів, матросів та ліцензії", - підраховує витрати острівних готелів експерт.

Фото: Готель на приватному острові (booking.com)

Ризик цунамі й затоплення

Мальдіви складаються з 1192 островів, що входять в ланцюг з 26 атолів (коралових острівних утворень). Вони трохи підносяться над рівнем океану, тому за кожен сантиметр суші щогодини йде боротьба.

"Кожен день окрема команда з земснарядом займається очищенням русла від піску, який океан "дбайливо заносить" кожну ніч з припливом", - говорить про особливості роботи курортів Едуард Дружбін.

Він додає, що за сейсмічними міркуваннями кожен готель зобов'язаний мати укріплене спорудження, яке має вмістити всіх гостей і весь персонал на випадок цунамі.

"Там - метрові бетонні стіни. А всі привезені на острів будівельні матеріали автоматичні стають золотими", - відзначає фахівець.

З тих же міркувань, готелі мають по 100-150 номерів, а не по 500-600, як у Туреччині або Греції. Відповідно, собівартість закладається на меншу кількість гостей.

"Ну і найбільша складова собівартості, підозрюю, це вартість ризиків. Інвесторам страшнувато вкладати гроші в сейсмічно активний регіон, та ще й на островах, які вже скоро можуть піти під воду. Однак щороку відкривається 20-30 нових готелів при існуючих 900", - підсумовує Едуард Дружбін.

Але при цьому додає, що побувати на Мальдівах варто обов'язково.

Скільки коштує відпочинок на Мальдівах сьогодні

РБК-Україна переглянуло актуальні ціни на путівки за цим напрямом. На цей час на Мальдівах можливий як бюджетний відпочинок – за ціною від 1000 доларів з людини при розміщенні в гест-хаусах з громадськими пляжами, так і за ціною від 2000 доларів з людини при відпочинку в 4* і 5* готелях окремих приватних островах.

На початку березня путівки на Мальдіви можна знайти за ціною від 1640 доларів з людини при тижневому розміщенні у готелі 4* за типом гест-хаус з вильотом 6 березня.

Фото: Для персоналу будують ще один готель (booking.com)

З вильотом на ту ж дату можна знайти тури в відомий острівний готель 4* за ціною від 2017 доларів у людини з харчуванням "сніданки". Туристів попереджають, що через корали для входу в море потрібне спеціальне взуття.

Острівні готелі зі світовими іменами 4* і 5* з харчуванням "повний пансіон" можна знайти за ціною від 2500 доларів з людини з вильотом 6 березня.

До речі, при поїздці на Мальдіви необхідно здавати ПЛР-тест за 96 годин до вильоту. Також після повернення в Україну доведеться здавати тест або вирушати на самоізоляцію. Мальдівська республіка знаходиться в "червоному" списку українського МОЗу з показниками 367,6 хворих на 100 тисяч населення (в Україні – 148,4).

Нагадаємо, ми писали про неприємні деталі дешевого відпочинку в Домінікані.

Також повідомлялося, що українці активніше купують преміум-путівки на Мальдіви.