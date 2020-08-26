"Неймовірне видовище": у Туреччині вперше за час карантину відновили популярну послугу

Каппадокія – популярна серед українських туристів місцевість на території сучасної Туреччини. Цей регіон славиться підземними містами, печерними монастирями та незвичними ландшафтами вулканічного походження. Національний парк Герме і стародавні печерні поселення цього регіону входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Багато туристів у розмовах про Каппадокію відразу згадують приголомшливі фото повітряних куль, які ширяють у небі над регіоном. Це й справді "візитна картка" регіону. "Море позитиву", "неймовірне видовище" – так описують політ ті туристи, які піднімалися в кошику.

Повітряні кулі в Каппадокії літали безперервно з 90-х років, але ця послуга була вперше призупинена в кінці березня через пандемію COVID-19, яка стала стрімко поширюватися по світу. Але в кінці серпня польоти були відновлені. Більше того – старт польотів був спеціально приурочений до Дня незалежності України.

На прохання РБК-Україна представник Асоціації готелів Туреччини (TUROB) в Україні Тетяна Іваницька розповіла, як проходять перельоти під час карантину і чи змінилася вартість такої послуги у порівнянні з цінами на неї минулого року.

Відновлення польотів приурочили до Дня незалежності в Україні

Відновлення польотів у нових реаліях готувалося досить довго, каже Тетяна Іваницька.

Так, після низки робочих зустрічей представників асоціації готелів Туреччини з представниками Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини вдалося отримати тимчасові дозволи на польоти повітряних куль з 22 по 25 серпня.

Фото: Вперше польоти були призупинені в кінці березня за пандемії COVID-19 (pixabay.com)

"Цікаво, що старт польотів спеціально приурочили до Дня незалежності України для українських груп, що створило прецедент і послужило основою для продовження дозволів на польоти й на інші дати. А вже з 23 серпня польоти вже проводяться на регулярній основі", - говорить Тетяна.

Тепер туристи, які вирушають у центральну Анатолію, знову можуть піднятися в кошику повітряної кулі й літати над химерними "марсіанськими" ландшафтами, які тисячоліттями створювала природа.

Як проходять польоти під час карантину?

У небі над Каппадокією часто літає одночасно 20-30 куль. Польоти проводить не одна конкретна компанія, а багато різних. В умовах карантину кожній компанії, які надають такі послуги, дозволено піднімати один кошик на день, пояснює Тетяна Іваницька.

Перед польотом турист заповнює анкету з питаннями про COVID-19, йому також поводять температурний скринінг.

Фото: Цього року політ обійдеться дешевше, ніж минулого (pixabay.com)

"У кошику знаходяться 15 або 24 людини в залежності від його конфігурації. Місця у кошику аеростата повністю зайняті, щоб зберегти баланс під час польоту. Туристи під час польоту зобов'язані перебувати в масках", - пояснює вона.

Політ можна придбати заздалегідь в українських туроператорів, з якими ви подорожуєте до Туреччини. Ціна такої послуги у літньо-осінньому сезоні цього року доходить до 165 €, що істотно дешевше у порівнянні з торішнім сезоном, коли ціна доходила до 350 € за особу, зазначає представник Асоціації.

Що, крім повітряних куль?

У Каппадокії немає моря, але за кількістю фото з відпочинку туристів ця місцевість не поступається пляжним курортам країни та місту Стамбул. Мільйони років тому у Каппадокії були активно діючі вулкани. З часом виверження застигли, утворивши цікавий ландшафт, який ми й бачимо на тисячах фото туристів.

Регіон сформований під впливом багатьох стародавніх народів: фрігійців, римлян, персів, ассирійців. Всі вони залишили слід в історії місцевості, де до нашого часу збереглися цікаві споруди. Завдяки вигідному географічному положенню Каппадокії, тут пролягали важливі торговельні шляхи, у тому числі – знаменитий "Шовковий" шлях.

Фото: Спадщина стародавніх цивілізацій у Каппадокії (pixabay.com)

Тут є чимало містечок, кожне з яких по-своєму цікаве. Найпопулярнішими серед них вважаються Ургюп, Аванос, Герме, Учхисар.

Окрім того, можна вирушити на екскурсії на каньйони, озера та інші природні локації. Також - побувати в підземних монастирях і церквах, яких тут налічується понад п'ять сотень.

Нагадаємо, раніше ми підготували для вас статтю про те, що українцям подивитися у Стамбулі.

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