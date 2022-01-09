Нетипові традиції. Що заборонено робити у різних країнах: 24 неписані правила

Перш ніж відкривати для себе нову країну, слід заздалегідь дізнатися про її традиції та неписані правила, які точно існують, але їх ви не знайдете в довіднику або туристичному бюро.

Деякі з наведених нижче рекомендацій можуть вас злегка здивувати або зовсім здатися дивними. Однак навіть цей факт не виключає можливості того, що ці правила потрібні й вже давно вкоренилися у суспільстві.

Питання "Чого ніколи не слід робити у вашій країні?" з'явився в соціальній мережі Reddit, й інтернет-користувачі з усього світу з цікавістю почали відповідати на нього. Ми вибрали найбільш незабутні та нестандартні правила. Отже, дізнаймося про них швидше!

24 неписані правила з усього світу для туристів:

• В Австралії не треба підходити надто близько до крокодила, торкатися змій і намагатися зловити австралійську вдову — вид павуків із сімейства павуків-тенетників. Річ у тому, що всі ці дії робили туристи, які вирішили приїхати до Австралії. Не складно здогадатися, що це призвело не до позитивних наслідків.

• В Англії люди завжди дотримуються черг – для місцевих жителів це правило є давно усталеним, тому порушників тут не люблять. Якщо ви спробуєте це зробити, у відповідь можете побачити розлючений погляд або почути висловлювання.

Фото: Перед подорожжю до Англії варто дізнатися інформацію про місцеві традиції (unsplash.com/ole-witt)



• У США, на півдні Юта, є багато дивовижних наскельних скульптур. Головне, що треба запам'ятати, - не треба залишати на цих скелях будь-які написи.

• У Японії прийнято кланяються людям, які вам кланяються. Це знак великої поваги до гостя, що має для японської культури неоціненну цінність. Крім того, в приміщенні завжди потрібно знімати взуття – це ще один звичай.

• В Австралії не чіпайте диких тварин, які, як вам здається, не становлять небезпеки для людини. Річ у тому, що більшість австралійських тварин перебувають під загрозою зникнення.

• У новій для себе країні не вирушайте в неблагополучний район, щоб "навчитися цінувати те, що у вас є". Бідність інших людей – це не розвага для туристів.

• Англійська мова в Німеччині звучить так само часто, як і рідна німецька. Проте не бійтеся заговорити з перехожим німецькою, бо корінні жителі це дуже люблять. Вони кажуть, що якщо хтось підійде до них і почне розмову німецькою, це підніме їм настрій на цілий день.

• Чисті вулиці в Хорватії, особливо у маленьких містах, не є випадковістю. Для мешканців східноєвропейської країни чистота та порядок перед своїми будинками – це суспільний обов'язок перед державою.

Фото: У Хорватії туристам часто впадають у вічі дуже чисті вулиці (unsplash.com/ante-rendulic)

• Якщо ви опинилися в Португалії, не починайте розмовляти іспанською. Говоріть португальською – місцеві жителі це оцінять і з радістю допоможуть вам.

• У Фінляндії не підходьте надто близько до незнайомих людей. Річ у тому, що фіни дуже цінують особистий простір.

• В Аргентині не заведено замовляти каву із собою. У кав'ярні ви не знайдете одноразових склянок. Якщо ви зайшли до якогось закладу, у цій країні це може означати лише одне – ви присядете та вип'єте свій напій.

• У Китаї ніколи не виходьте надвір без туалетного паперу. Причина досить проста – ви не знайдете її у громадських місцях, тому краще брати папір із собою.

• Якщо в Йорданії ви зробили комусь комплімент, наприклад, вам сподобався наручний годинник, людина з легкістю запропонує його вам. Таке саме правило поширюється і будь-який інший предмет – брошка, браслет, сережки тощо. Звичайно ж, із ввічливості краще відмовитись від цінного подарунка.

• У Нью-Йорку небажано робити селфі на тлі Меморіалу 11 вересня. Можна сфотографувати об'єкт, імена людей. Але в жодному разі не позуйте біля пам'ятника з посмішкою.

• У Лондоні не шукайте квиток на поїзд біля входу до метро. Місцеві жителі можуть розсердитись, адже у них заведено купувати проїзний документ заздалегідь.

• Якщо в Австралії ви вирішили зайнятися серфінгом, наступне правило адресовано вам: плавайте між прапорами. Якщо досвід у цій справі дуже мінімальний і ви вирішите плавати за їх межами, то ризик потонути підвищується в рази.

• В Ірландії прийнято по черзі платити за випивку та частування. Наприклад, якщо ви з компанією друзів пішли в місцевий паб, то розрахуйтеся, коли прийде ваша черга. Інакше вас можуть порахувати скнарою.

Фото: В Австралії – чимало правил, які можуть здивувати туристів із інших країн (unsplash.com/dan freeman)

• Наступний факт може викликати подив у досвідчених водіїв: в Індії на дорогах є смуги руху, але люди ними не їздять.

• У Кореї найстарша людина за столом має право почати їсти першою. Не беріть палички для їжі, ложку або будь-який інший посуд, поки найстаріша людина не приступить до трапези.

• У Парижі прийнято говорити "bonjour" при вході до магазину або ресторану і "до побачення" при виході. Навіть у тому випадку, коли ви не плануєте щось купувати чи замовляти.

• У Сінгапурі найпрактичнішим взуттям вважаються звичайні шльопанці, а найзручнішим одягом – шорти. Ви можете надягати їх на будь-який захід, і не боятися при цьому засудження з боку оточуючих.

• У Данії не стійте та не ходіть велосипедною доріжкою. А якщо ні, то на вас може наїхати (а також накричати) велосипедист.

• Коли ви вирушаєте на сафарі в Південній Африці, не виходьте з машини та не наближуйтесь до будь-якої великої тварини. Ці два простих правила можуть урятувати життя.

• Швейцарія – дорога країна, і краще дізнатися про це заздалегідь. Щоб потім не виглядати здивованим, коли за сендвіч у метро довелося заплатити 15 доларів.

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