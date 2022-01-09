Нетипичные традиции. Что запрещено делать в разных странах: 24 неписанных правила

Прежде чем открывать для себя новую страну, следует заранее узнать о ее традициях и неписаных правилах, которые точно существуют, но их вы не найдете в справочнике или туристическом бюро.

Некоторые из нижеперечисленных рекомендаций могут вас слегка удивить или вовсе показаться странными. Однако даже этот факт не исключает возможности того, что эти правила необходимы и уже давно укоренились в обществе.

Вопрос "Чего никогда не следует делать в вашей стране?" появился в социальной сети Reddit, и интернет-пользователи со всего мира с интересом принялись на него отвечать. Мы выбрали самые запоминающиеся и нестандартные правила. Итак, давайте узнаем о них скорее!

24 неписаных правила со всего мира для туристов

• В Австралии не надо подходить слишком близко к крокодилу, прикасаться к змеям и пытаться поймать австралийскую вдову — вид пауков из семейства пауков-тенетников. Дело в том, что все эти действия совершали туристы, решившие приехать в Австралию. Не сложно догадаться, что это привело не к самым положительным последствиям.

• В Англии люди всегда соблюдают очереди – для местных жителей это правило является давно устоявшимся, поэтому нарушителей здесь не любят. Если вы попытаетесь это сделать, в ответ можете увидеть разозленный взгляд или услышать колкое высказывание.

Фото: Перед путешествием в Англию стоит узнать информацию о местных традициях (unsplash.com/ole-witt)

• В США, на юге штата Юта, есть много удивительных наскальных скульптур. Главное, что нужно запомнить, - не надо оставлять на этих скалах какие-либо надписи.

• В Японии принято кланяться людям, которые кланяются вам. Это знак большого уважения к гостю, имеющий для японской культуры неоценимое значение. Кроме того, в помещении нужно всегда снимать обувь – это еще один обычай.

• В Австралии не трогайте диких животных, которые, как вам кажется, не представляют опасности для человека. Дело в том, что большинство австралийских животных находятся под угрозой исчезновения.

• В новой для себя стране не отправляйтесь в неблагополучный район, чтобы "научиться ценить то, что у вас есть". Бедность других людей - это не развлечение для туристов.

• Английский язык в Германии звучит так же часто, как и родной немецкий. Однако не бойтесь заговорить с прохожим на немецком, потому что коренные жители это очень любят. Они говорят, что если кто-то подойдет к ним и начнет беседу на немецком, это поднимет им настроение на целый день.

• Чистые улицы в Хорватии, особенно в маленьких городах, не являются случайностью. Для жителей восточноевропейской страны чистота и порядок перед своими домами – это общественный долг перед государством.

Фото: В Хорватии туристам часто бросаются в глаза очень чистые улицы (unsplash.com/ante-rendulic)

• Если вы оказались в Португалии, не начинайте разговаривать по-испански. Говорите по-португальски – местные жители это оценят и с радостью помогут вам.

• В Финляндии не подходите слишком близко к незнакомым людям. Все дело в том, что финны очень ценят личное пространство.

• В Аргентине не принято заказывать кофе с собой. В кофейне вы не найдете одноразовых стаканчиков. Если вы зашли в какое-либо заведение, в этой стране это может означать только одно – вы присядете и выпьете свой напиток.

• В Китае никогда не выходите на улицу без туалетной бумаги. Причина довольно проста – вы не найдете ее в общественных местах, поэтому лучше брать бумагу с собой.

• Если в Иордании вы сделали кому-то комплимент, например, вам понравились наручные часы, человек с легкостью предложит их вам. Такое же правило распространяется и на любой другой предмет – брошка, браслет, серьги и так далее. Конечно же, из вежливости лучше отказаться от ценного подарка.

• В Нью-Йорке нежелательно делать селфи на фоне Мемориала 11 сентября. Можно сфотографировать сам объект, имена людей. Но ни в коем случае не позируйте возле памятника с улыбкой.

• В Лондоне не ищите билет на поезд у входа в метро. Местные жители могут рассердиться, ведь у них принято покупать проездной документ заранее.

• Если в Австралии вы решили заняться серфингом, то следующее правило адресовано вам: плавайте между флагами. Если опыт в этом деле совсем минимальный и вы решите плавать за их пределами, то риск утонуть повышается в разы.

• В Ирландии принято по очереди платить за выпивку и угощения. К примеру, если вы с компанией друзей пошли в местный паб, то рассчитайтесь, когда придет ваш черед. В противном случае вас могут посчитать скрягой.

Фото: В Австралии – немало правил, которые могут удивить туристов из других стран (unsplash.com/dan freeman)

• Следующий факт может вызвать недоумение у опытных водителей: в Индии на дорогах есть полосы движения, но люди по ним не ездят.

• В Корее самый старший человек за столом имеет право начать есть первым. Не берите палочки для еды, ложку или любую другую посуду, пока самый пожилой человек не приступит к трапезе.

• В Париже принято говорить "bonjour" при входе в магазин или ресторан и "до свидания" при выходе. Даже в том случае, когда вы не планируете что-то покупать или заказывать.

• В Сингапуре самой практичной обувью считаются обычные шлепанцы, а самой удобной одеждой – шорты. Вы можете надевать их на любое мероприятие, и не бояться при этом осуждения со стороны окружающих.

• В Дании не стойте и не ходите по велосипедной дорожке. В противном случае на вас может наехать (а также накричать) велосипедист.

• Когда вы отправляетесь на "сафари" в Южной Африке, не выходите из машины и не приближайтесь к каким-либо большим животным. Эти два простых правила могут спасти жизнь.

• Швейцария – дорогая страна, и лучше вам узнать об этом заранее. Чтобы потом не выглядеть удивленным, когда за сэндвич в метро пришлось заплатить 15 долларов.

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