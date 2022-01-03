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Продовжити свято. Як зберегти відчуття щастя після відпустки: поради

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Понеділок 03 січня 2022 13:33
Продовжити свято. Як зберегти відчуття щастя після відпустки: поради Фото: Як продовжити відчуття відпустки після свят (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Жерновой

Прості правила, які допоможуть зберігати наповненість після завершення довгих вихідних

Після відпочинку люди часто стикаються з проблемою, коли весь заряд сил після перезавантаження зникає буквально після першого робочого тижня. Таке трапляється тому, що ми занадто різко входимо в роботу. Так, спочатку ми емоційно переповнені та відпочилі, але занурюючись у звичну рутину, нам швидко все набридає. А від цього пропадає інтерес, і ми знову дуже швидко втомлюємося.

Саме для того, щоб продовжити внутрішній стан натхнення і щастя, я хочу поділитися з вами кількома рекомендаціями, які допоможуть вам зберігати свою наповненість набагато довше.

  • Продовжіть свій відпочинок

Переглядайте фото, які ви зробили під час відпустки. Адже ми фотографуємо найважливіше, значуще і цікаве для себе. Думайте про те, що бачили, про те, що дізналися.

Поміркуйте, як це нова інформація може бути вам корисною. Тобто, закріпіть свої емоційні інсайти під час відпустки у свідомості й тоді ці емоції триватимуть, і ми ще довго будемо отримувати від них потрібну нам емоційне підживлення. І звичайно, поділіться своїми емоціями в спілкуванні або в соціальних мережах.

Продовжити свято. Як зберегти відчуття щастя після відпустки: поради

Фото: Переглядайте фото, які ви зробили під час відпустки (unsplash.com)

  • Цікаві хобі

Продовжуйте займатися улюбленою справою - хобі. Часто на своїх тренінгах я питаю у людей, яке у них хобі. І після їх відповіді відразу легко зрозуміти, чи розвивається людина.

А ось коли вона каже, що у неї немає хобі, то я вже розумію, що там в майбутньому в її житті виникне проблема. Адже скоро настане вигорання - це тільки питання часу.

Якщо ви тільки відпочили, то не варто потрапляти в пастку, що вам цього емоційного заряду нібито вистачить на півроку, рік і більше.

Саме тому я раджу знайти хобі, яке буде вам допомагати. І хоча б раз на тиждень або два вам варто ним займатися, щоб підтримувати стан емоційного кайфу.

Які саме це хобі - не так важливо, головне, що коли людина займається своєю улюбленою справою, то вона дуже добре відновлюється, розслабляється і таким чином оновлює психіку. Але часто люди помиляються, що зможуть працювати півроку без емоційного підживлення. А це ілюзія.

  • Виклики, що досягаються

Навчіться самі у своїй роботі створювати для себе цікаві виклики – амбітні завдання зі складністю. Саме вони заохочують всі ваші здібності, з їх допомогою ви розвиваєтеся і можете показати все, на що здатні.

Особливо добре братися за проекти наповненими і натхненними після відпустки. Коли ми відпочилі, коли ми оновлені, тоді здатні робити щось нове.

Продовжити свято. Як зберегти відчуття щастя після відпустки: поради

Фото: Перед відпусткою важливо визначити для себе цікаві виклики, які збережуть інтерес до роботи (unsplash.com/christina-wocintechchat)

Дуже важливо написати такі завдання для себе ще перед відпусткою, визначити, які виклики ви можете собі поставити. Вони повинні бути цікавими та з невеликою складністю (теж не треба перегинати, щоб емоційно не зачавити потім самих себе). Саме такі завдання будуть викликати у вас інтерес по поверненню з відпочинку.

І навіть якщо робота рутинна, і ніяк не пов'язана з креативністю і творчістю, пам'ятайте, навіть в ній можна знайти цікавий виклик. Для цього варто подумати, як вашу роботу поліпшити, як її урізноманітнити та зробити цікавішою.

Одного разу мій наставник сказав мені: "можна вікна мити щіткою зверху вниз, а можна одягнути навушники, піти по діагоналі і при цьому ще й танцювати". Тобто ми в будь-якому випадку можемо "апгрейдити" свою роботу і робити її завдання захоплюючими.

А коли робота цікава, ми менше втомлюємося, нам подобається те, що ми робимо, і у нас є бажання робити її найкращим способом.

  • Спілкування - це ресурс

Якомога більше спілкуйтеся і не замикайтеся в самому собі. Ми люди - живемо у соціумі, і нам дуже важливо вміти ділитися своїми емоціями, слухати інших людей і спілкуватися. Ми зустрічаємося за інтересами, знайомимося, а це також продовжує наш стан емоційної легкості та свободи.

Продовжити свято. Як зберегти відчуття щастя після відпустки: поради

Фото: Якщо ви тільки відпочили, то не варто потрапляти в пастку щодо того, що вам цього емоційного заряду нібито вистачить на півроку, рік і більше (unsplash.com/andreas-m)

Як тільки людина закривається і у неї немає моральної підтримки, нікому розповісти, що відбувається на роботі: поділитися своїми викликами, досягненнями, проблемами, то він дуже швидко "здає".

Сюди ми не включаємо глибоких інтровертів, яким комфортно в цьому стані, але таких одиниці.

А практично всім людям потрібно знайти тих, хто зможе просто послухати, не даючи порад і рекомендацій. Це можуть бути друзі, колеги по роботі, колеги по хобі. Але знайти таких дуже важливо! Це сильно допомагає не втрачати мотивацію у житті та роботі.

Нагадаємо, раніше Володимир Жерновой у колонці для РБК-Україна писав, як правильно підготуватися до відпустки, щоб витягти з нього повноцінну користь.

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